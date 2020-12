Resumo: 301º Episódio - 16 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda discute com Tiago. Tem um plano: acusar Diogo de ter morto Jorge. Tiago, farto dela, de Beatriz e de Diogo, diz que não quer saber deles, nem de nada relacionado.

Diogo e Beatriz falam do futuro. Acham melhor contar a verdade a Martim e a Sara. Querem viver juntos. Diogo diz que vai deixar o futuro de Eduarda nas mãos da polícia.

Carlos já deu o seu depoimento, diz que Eduarda mandou raptar e matar Diogo e ele matou Jorge para salvar o filho. Henrique tem dificuldade em acreditar.

Elsa faz o papel de vítima. Prazeres fala de Diogo, tem de ajudar Carlos. Tina, furiosa, "ataca" Prazeres por causa da denúncia na ASAE.

Afonso está mais tranquilo em relação a Diogo. Catarina quer falar do divórcio dele, mas Xana aproxima-se e faz uma cena. Discutem todos. Afonso sai, exasperado. Tomás, irritado, põe ordem na Taberna.

Tiago quer conversar com Candy. Fala na reunião dos AA. Ela finge não estar interessada. Tiago convida-a a beber um café, diz que não perdeu a esperança de a recuperar, vai provar que mudou.

Henrique lê o relatório da autópsia de Jorge e o depoimento de Carlos. A história não bate certo. Marco lê também e estranha imediatamente. Carlos tenta explicar, mas Henrique está confuso com tanta informação. Pergunta se foi um trabalho encomendado e Carlos responde que Eduarda era a única interessada.

Sílvia pede desculpa a Miguel, diz que nada justifica o que fez, mas a relação deles está estranha e ele nunca tem tempo para ela. David aparece de surpresa e Joana fica feliz. Sílvia fica atrapalhada ao ver David.

Mafalda diz a Beatriz que está grávida. Pede desculpa, mas tem de suspender as aulas até decidir o que fazer. Eduarda, cínica, quer saber de Diogo, diz estar preocupada com ele. Beatriz não entra no jogo.

Eduarda paga a André para ele lhe contar sobre o caso de Diogo. Quer saber se a acusam de estar envolvida no novo rapto. André conta o que sabe. Eduarda corta o cartão que usou para falar com Jorge.

Henrique conta que Jorge foi executado. Levou mais três tiros a queima-roupa. Carlos diz que só disparou uma vez. Diogo diz que Octávio pode ter disparado depois de ele sair.

Flávio insiste com Xana. Elsa diz que não arranja ninguém para substituir Tina. Arminda entra para ajudar Elsa que abusa. Xana não consegue assistir, tem pena de Arminda. Vai embora.

Prazeres quer que Marco ajude Carlos, confia cegamente na versão dele. Prazeres sai para não discutir com Catarina. Marco conta à filha que Mafalda está grávida. Ela apoia o pai.

Paco convida Tânia para ir ao hotel. Ela aceita, encantada. Afonso não quer passar a noite com Catarina. Xana entra com Flávio no Carrossel. Afonso acaba à pancada com Flávio.

Henrique e Joana jantam com os filhos na Taberna. Falam das novidades e do casamento de Mafalda. O bom ambiente acaba quando David diz que vai para uma nova missão na Amazónia.

Tânia entra com Paco. Um empresário sai do wc, pronto para a festa. Tânia fica nervosa, percebe o que Paco quer. Este oferece-lhe droga para ela relaxar. Tânia, perturbada, consegue ir embora.

Prazeres quer saber se Carlos e Diogo precisam de alguma coisa. Carlos diz que está tudo bem, vai deitar-se. Prazeres fica com Diogo, diz que vai rezar muito para tudo correr bem no tribunal.

Flávio e Filipe conversam sobre Xana. Filipe conta da música da sacristia. Casimiro paga a Filipe, mas queixa-se do serviço. Filipe sai com o Padre e Flávio aproveita para roubar o cartão de cidadão do irmão.

Catarina encara Afonso, pergunta porque é que ele fez uma cena de ciúmes com Xana e Flávio e porque é que o divorcio deles não sai. Afonso justifica-se, diz que Flávio o provocou, mas que o divórcio está a demorar porque o Dr. Barreto ficou com o caso de Carlos. Catarina não fica convencida.