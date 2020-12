Resumo: 300º Episódio - 15 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz lembra-se das vezes que Diogo lhe disse que a amava, que lhe pediu para irem embora da Vila. Beatriz diz ao pai que devia ter ido embora para longe com Diogo e os filhos. Francisco consola a filha.

Elsa tenta fazer um bom papel para o Padre dizer a Raul que ela está no bom caminho. Inventa que tem alergias para justificar não ter ido à missa. Casimiro não gosta das coisas que ela diz.

Gabriela repara no anel de noivado de Mafalda e Prazeres fica furiosa. Mafalda diz para ela falar com Marco. Paco diz a Prazeres que a ASAE já está no Carrossel.

Rosete tenta convencer os inspetores a não fecharem o bar. O inspetor decide não fechar e deixar passar com uma admoestação. Diz para tratarem das licenças, se realmente querem fazer massagens. Rosete diz que acabaram-se as massagens.

Afonso está muito triste, diz a Tomás que ainda não sabe nada sobre o estado de Diogo, ele perdeu muito sangue. Xana beija Flávio na boca e ele fica entusiasmado. Afonso fica triste e decide ir embora. Xana arrepende-se, de imediato, do que fez.

A enfermeira diz que a cirurgia correu bem e Diogo está fora de perigo. Todos ficam aliviados. Norberto diz a Carlos que ele não devia ter ido ao barracão sozinho. Beatriz quer ver Diogo.

Diogo está sedado. Beatriz entra no quarto e chora. Pede desculpa por tê-lo afastado da sua vida, diz que precisa dele. Diogo acorda. Beatriz diz que o ama e quer passar o resto da sua vida com ele. Diogo mesmo débil, mostra estar muito feliz.

Francisco e Carlos continuam à espera de notícias sobre Diogo. Tiago faz o papel de irmão preocupado. Quer saber se Diogo falou de alguma coisa sobre o que aconteceu. Carlos diz para ele ir embora.

Diogo só quer ouvir que Beatriz o ama. Ela beija-o e repete-o as vezes que ele pede. Diogo conta que foi Jorge que o raptou e que matou o seu pai. Beatriz diz que Carlos está bem e foi ele quem o salvou. Diogo falava de Vicente.

Sílvia fala com Xana sobre Afonso Maria. De repente, recebe uma chamada de Miguel e obriga Xana a por música e fingirem que estão numa festa. Miguel está à porta, percebe tudo e fica magoado com Sílvia.

Estão todos a falar sobre o rapto de Diogo. André aproveita para tentar impressionar Gabriela. Elsa tenta aproximar-se de Vasco, ele avisa-a para acabar com a farsa.

Prazeres está indignada por Marco ter pedido Mafalda em casamento. Catarina apoia o pai. Arminda quer saber de Carlos. Marco conta à mãe que Carlos matou o raptor para salvar o Diogo.

Diogo diz a Carlos que Jorge confessou ter matado o seu pai. Não foi Anselmo. Carlos diz para ele descansar e recuperar forças, para não pensar agora nesse assunto. Diogo diz que fez as pazes com Beatriz.

Eduarda está preocupada. Afonso entra e diz que Diogo acordou. Diz à mãe que agora vai pagar pelo que fez. Eduarda, calma, diz que não tem nada a esconder e acha que Diogo forjou o rapto para terem pena dele.

Tiago não se sente confortável nos AA., conta que está lá Germano. Tomás diz que leva tempo e ele tem de ser forte. Falam de Diogo. Tiago está preocupado, quer saber se ele diz alguma coisa.

Prazeres traz pastéis e café para Carlos. Quer dar-lhe apoio, diz que acredita nele e que se teve de matar o raptor foi para salvar o filho. Apesar dela não se calar, Carlos fica comovido com a atitude.

Mafalda diz à mãe que já marcou uma consulta. Diz que tem o apoio de Marco seja qual for a sua decisão. Henrique "ralha" com a filha por não lhe ter contado que vai casar. Mafalda quer saber quando David chega.

Paco manipula Tânia, garante que não teve nada a ver com a denúncia à ASAE. Tina conta a Flávio que Filipe vai receber a herança. Rosete pede para as miúdas falarem com Tânia. Paco é má pessoa.

Eduarda fica assustada ao encontrar Carlos. Ele acusa-a de ter mandado raptar e matar Diogo a mando de Jorge. Eduarda nega tudo. Carlos diz que o dia dela vai chegar, todos vão ajudar a vingar-se.

Diogo está feliz com Teresa e Beatriz ao seu lado. Diz que sonhou com aquele momento. Tiago observa tudo e sai antes que alguém o veja.

Prazeres adormece e sonha com Carlos. Prazeres cura as feridas dele e diz que com ela o sofrimento acabou. Carlos diz que o que mais quer é que ela trate das feridas do seu coração. Prazeres fecha a porta e cai nos braços de Carlos. Acorda com a tampa da panela a cair ao chão, Arminda diz à irmã para ir descansar. Prazeres quer cozinhar para Carlos e Sara, sabe que ele precisa da sua ajuda.

Vasco percebe que Xana quer falar, diz que sempre soube que a gravidez de Elsa era falsa e tentou de tudo para ela dizer a verdade. Xana diz que ele tem de continuar a tentar.