Resumo: 299º Episódio - 14 de dezembro (segunda-feira)

Vasco apanha a tia a comer e a dançar. Percebe que ela fingiu estar doente mas acha que é porque não queria Diana na sua casa. Prazeres alinha, mas não revela o verdadeiro motivo.

Francisco diz que Carlos já falou com o amigo da PJ e vão tentar localizar Jorge. Afonso pergunta por Beatriz. Francisco diz que ela saiu para dar uma volta.

Eduarda está furiosa com Jorge porque ele pede mais dinheiro para matar Diogo. Diz que não dá e desliga. Beatriz ouve e furiosa, acusa a mãe de ter pago a Jorge para fazer desaparecer Diogo. Eduarda nega, obviamente.

Jorge conta a Octávio que Eduarda não paga mais. Octávio diz que então não mata Diogo. Jorge diz que Diogo tem um pai adotivo que vai fazer qualquer coisa para salvar o filho. Sugere pedirem dinheiro a Carlos.

Mafalda diz à mãe que está noiva. Conta também do pedido de casamento de Marco e como ela estragou tudo. Diz que decidiram pensar bem na gravidez e ainda não tomaram decisão nenhuma.

Tiago pergunta ao pai se ele sabe alguma coisa de Diogo. Tomás quer saber se a visita de Eduarda, no outro dia, teve a ver com Diogo. Tiago nega e pede ao pai para levar todas as garrafas de álcool da casa.

Jorge está chateado porque o capanga não chega com a comida. Octávio diz que ele não deve voltar. Quer que Jorge explique o plano para extorquir dinheiro a Carlos. Este diz que batem em Diogo para o deixar com um ar miserável e mandam uma foto ao pai para pedir o dinheiro. Octávio duvida porque Carlos não é rico, mas Jorge garante que não falha. Ouvem um estrondo vindo do interior do barracão. Diogo derrubou um armário e consegue soltar-se. Atira-se para cima de Jorge para tentar fugir. Jorge dispara e atinge Diogo nas costas, que ele cai inanimado, com sangue a alastrar nas costas.

Num caminho perto do barracão, Carlos está escondido e observa Octávio fora do barracão. Ouve o tiro e fica nervoso. Na mão tem o telemóvel que segue a localização GPS do telemóvel de Jorge. Encontra uma garrafa de vidro, corre sem fazer barulho e encosta o gargalo nas costas de Octávio, apanhando-o de surpresa. Octávio é apanhado por Carlos, e fica sem sentidos. Carlos tira-lhe a arma e segue para dentro do barracão onde encontra Jorge a ponto de disparar em Diogo mas Carlos é mais rápido e dispara no peito de Jorge. Este cai, parece morto. Diogo tenta falar, mas desmaia. Carlos, aflito, quer levar o filho dali.

Beatriz fala com a filha, diz que Diogo vai voltar, não se perdoa por o ter afastado delas. Francisco ouve comovido. Diz a Beatriz que estão todos à procura de Diogo e que tudo vai correr bem.

Marco diz a Mafalda que a ama muito. Que por ele avançam com a gravidez porque informou-se e o risco do bebé nascer doente é muito baixo. Mafalda fica comovida com o apoio dele.

Prazeres está indignada porque no posto ninguém faz nada para encontrar Diogo. Entrega uma t-shirt dele, quer os cães à procura dele imediatamente. Henrique explica que já foram tomadas providencias para encontrar Diogo.

Elsa faz um vídeo no seu Instagram e convoca um casting para substituir a Tina. Olha para Xana, acha que ela podia ficar com o lugar de Tina. Xana diz que não está interessada em ser uma Sericaia.

Eduarda põe um cartão novo e liga para Jorge. Fica furiosa e preocupada porque ele não atende. Afonso encara a mãe, acusa-a de ter feito algo a Diogo. Ameaça-a mas Eduarda nega. Discutem.

Carlos, aflito, diz a Diogo que vão tratar dele, para ele se aguentar. Os enfermeiros levam Diogo. Carlos liga a Beatriz, diz que Diogo está vivo mas levou um tiro. Beatriz diz que vai já para o hospital.

Elsa consegue convencer Xana a substituir Tina. Quer fazer uma prova juntas. Põe a música, dançam e cantam. Elsa cai com a barriga no chão fazendo com que, com o impacto, a barriga perca volume. Xana fica em pânico ao ver a barriga amachucada e encolhida. Elsa vê-se obrigada a ter de contar a verdade à amiga.

Tina despede-se de um cliente. Filipe acha arriscado ela continuar a fazer massagens. Tina diz que só atende quem conhece e ele fica a vigiar para que não entrem desconhecidos. Filipe quer receber a herança para pagar a dívida dela a André.

Tiago está de saída para a reunião nos AA. Tomás está com ele. Francisco diz que encontraram Diogo, está no hospital. Tiago fica nervoso, diz que não deve ser grave. Segue caminho.

Eduarda entra no barracão e vê Jorge. Este implora para ela o ajudar e o levar ao hospital. Eduarda pega na arma de Octávio e não tem piedade de Jorge. Dispara três tiros no peito. Só não dispara mais porque a arma está vazia. Jorge morre. Eduarda deixa a arma e sai com uma expressão fria.

Elsa explica a Xana porque teve de mentir, diz que precisava do dinheiro do pai e pensou que conseguia engravidar entretanto, mas tudo correu mal. Xana está chocada com a atitude de Elsa, não quer ouvir mais nada.

Prazeres quer saber de Elsa. Cátia não sabe. Abre o envelope e vê fotos de Raul. Critica-o. Arminda diz à irmã que Diogo está no hospital. Pede para ela rezar para que tudo corra bem.

Carlos diz a Marco que teve de matar Jorge para salvar a vida do filho. Conta tudo o que aconteceu e diz que Eduarda mandou Jorge matar Diogo. Beatriz está aflita porque ninguém dá notícias de Diogo.

Tiago fica desconfortável ao ver Germano e quer ir embora. Germano percebe, diz que ele é alcoólico e o grupo é mesmo anónimo. Para ele ter calma e sentar-se. Tiago decide ficar.

Filipe traz um cliente. Tina fica desconfiada e faz várias perguntas. O cliente quer falar com a responsável do local. Mostra identificação, é um inspetor da ASAE.

Miguel tem bilhetes para o cinema, mas Sílvia, amuada, diz que tem planos com os amigos. Xana provoca Catarina e as duas discutem.

Elsa já contou a Vasco que Xana sabe que a gravidez é mentira. Vasco não quer saber, até prefere que Xana conte a toda a gente para acabar com a farsa. Arminda está preocupada com Diogo.

Eduarda está furiosa porque Tiago não tem notícias de Diogo. Tiago só sabe que ele está no bloco. Eduarda quer que Diogo morra. Tiago diz que o plano não era matá-lo.