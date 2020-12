Resumo: 298º Episódio - 11 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago agradece o apoio do pai. Tomás diz que vai estar sempre ali para o ajudar. Entrega a morada e o contacto do grupo AA. Tiago fica com o papel e grava o número no seu telemóvel.

Diogo não aparece na prova, deixando Francisco, Carlos e Beatriz preocupados com o atraso.

Diogo conduz a pick-up e trava de repente ao ver Octávio caído na estrada. Desvia-se para não lhe bater. Octávio mostra-se queixoso e com dores. Diogo estaciona e sai para socorrê-lo. Jorge bate com um bastão na cabeça de Diogo, que fica sem sentidos.

Numa mistura de flashback com o passado, em que Rodrigo foi raptado, vemos Diogo ser levado por Octávio e Jorge, lembrando-se do dia do seu resgate em que o pai morreu. Tenta fugir mas não consegue. Leva uma cacetada de um bastão e é obrigado a entrar no jipe que o leva. Enquanto isso, no raid todos aguardam por Diogo, já preocupados.

Marco acaba de falar com Joana ao telemóvel a confirmar o jantar em família em casa de Prazeres. Fica preocupado ao ver que a mãe entra na cozinha com um ar combalido. Prazeres faz o papel de vítima, mente, diz que está com 39,5 de febre, mas não quer fazer a desfeita ao filho e cancelar o jantar. Marco dá-lhe um comprimido para baixar a febre.

Elsa quer ir ao jantar de família em casa de Prazeres. Vasco diz que não faz sentido porque ela já não faz parte da sua vida. Pede que não apareça lá em casa. Elsa diz que as sericaias não podem acabar. Quer a ajuda de Vasco para fazer um casting para substituir Tina. Vasco não quer saber e manda-a embora.

Tina avisa Tânia sobre Paco, diz que ele não é de confiança e não é boa pessoa. Tânia diz que Paco mudou e a trata bem. Miguel avisa a mãe que Prazeres fez queixa à ASAE por causa das massagens.

Eduarda liga para Jorge para saber novidades sobre Diogo. Fica irritada porque ele não atende. Pergunta a Afonso se sabe algo da prova de cavalos. Afonso percebe que ninguém atendeu as chamadas da mãe e goza com ela, na certeza que não foi à prova porque seria vaiada pelas pessoas.

Na prova de cavalos, Norberto diz que Diogo nunca abandonaria o cavalo. Carlos acha que Jorge pode estar envolvido, porque ficou em Vila Brava e Eduarda pode ter pago a Jorge para afastar Diogo do raid. Decide ligar à PJ.

Diogo, amordaçado, vendado e furioso, tenta soltar-se. Octávio tira-lhe a mordaça para ele falar. Diogo não consegue ver nada, quer saber se Jorge está ali, chama-o de cobarde e diz para ele o enfrentar como um homem. Os dois saem e Diogo percebe que fica sozinho.

Octávio diz a Jorge que concluiu o seu trabalho para o qual foi contratado. Quer o dinheiro para ir embora. Jorge diz que o serviço não está completo, falta matar Diogo. Octávio diz que o dinheiro não chega para arriscar 25 anos preso. Só faz isso pelo dobro do dinheiro. Jorge liga para Eduarda, mas ela rejeita a chamada.

Tomás provoca Eduarda, pergunta porque é que ela não foi à prova de Rio Frio sendo importante para a herdade. Ela deixa claro que odeia Diogo e que ele não está preparado para ser cavaleiro, não quer assistir à vergonha dele ficar em último lugar.

Elsa, farta das limpezas no café, faz um vídeo para o seu Instagram para deixar os fãs curiosos com as novidades, em breve, das Sericaias. Catarina e Sílvia entram. Pedem bifanas. Elsa sugere maçãs que não engordam. Sílvia queixa-se que Miguel já não é o mesmo desde que entrou para a guarda. Catarina sente-se insegura em relação a Afonso.

Paco elogia e manipula Tânia, que está encantada com ele. Henrique e Diana decidem ir ao cinema uma vez que Marco desmarcou o jantar. Xana faz ciúmes a Afonso com Flávio.

Tina fala com Rosete sobre a denúncia da ASAE, mas Rosete está preocupada com o desaparecimento de Diogo. Diz a Tina que não está com cabeça para falar da ASAE. Se eles aparecem, acabam as massagens e pronto.

Beatriz está preocupada com Diogo. Francisco diz que ele vai aparecer. Beatriz não percebe porque Carlos não dá notícias. Ela e Francisco disfarçam para não preocuparem Martim e Sara que também acham estranho Diogo não aparecer.

Diogo sabe que Jorge o raptou, pede para tirar a venda. Os dois estão frente a frente. Diogo encara-o sem medo, pergunta o que vai fazer com ele 30 anos depois. Diz que ele é um pau mandado de Eduarda, passou a vida preso ou debaixo das saias dela. Jorge, furioso, diz que matou Vicente. Aponta a arma à cabeça de Diogo, que fica em choque ao saber que foi Jorge que matou o seu pai.

Eduarda, sonsa, pergunta a Norberto como correu a prova. Ele conta que Diogo não compareceu. Ela desvaloriza o desaparecimento de Diogo. Norberto, cansado e preocupado, decide ir embora sem alimentar a conversa.

Marco Paulo pede Mafalda em casamento. Ela emociona-se e a pensar que ele a pede em casamento porque sabe que ela está grávida, começa a falar da gravidez. Diz que não precisam de casar por causa do bebé. Marco fica assim a saber que pode vir a ser pai.

Xana dança com Flávio, continua a tentar fazer ciúmes a Afonso. Este fica aflito quando Rosete lhe diz que Diogo desapareceu durante a prova. Os dois saem. Xana sai a seguir a Afonso. Tina avisa Flávio.