Resumo: 297º Episódio - 10 de dezembro (quinta-feira)

Sara e Carlos tomam conta de Teresa. Diogo entra em casa e fica feliz ao ver a filha. Acha estranho quando Carlos diz que Beatriz foi trabalhar e pediu o contacto de Jorge. Diogo fica preocupado.

Beatriz encara o pai, fala da relação inexistente deles. Conta que tem uma filha chamada Teresa e Diogo é o pai. Jorge fica contente em saber que é avô. Beatriz pede a Jorge para contar a verdade aos jornalistas. Ele promete que vai contar toda a verdade.

Tiago continua a beber. Atende uma chamada do hospital a convocá-lo para uma reunião no dia seguinte. Ele diz que estará presente e arruma as garrafas para ficar bem.

Beatriz percebe que o pai só está interessado em dinheiro quando ele diz que vai por em causa a sua segurança ao contar a verdade. Beatriz não cede, diz que ele é um vendido e pede ao pai para sair.

Eduarda vê Jorge sair da Fundação, quer saber o que ele foi lá fazer. Jorge conta o encontro com Beatriz, mas mente ao dizer que ela quer pagar para ele contar a verdade nos jornais. Eduarda fica furiosa.

Marco faz perguntas a Mafalda sobre o que ela acha das pessoas casarem. Ela está preocupada com a gravidez e diz que nunca pensou muito nesse assunto. Tina está fula com Elsa, diz que o duo acabou. Elsa sente-se mal ao ver Flávio e Filipe juntos, julga que está a ver a dobrar. Flávio ampara-a quando ela parece cair.

Afonso está indignado porque foi humilhar-se à frente de Xana e ela não se importou. Desabafa com Candy. Ela diz que acha que estão a cometer um erro ao divorciar-se. Candy pergunta se Tiago já aceita Afonso como irmão. Afonso desvaloriza diz que só tem um irmão e chama-se Diogo.

Carlos traz os tupperwares de Prazeres que tinha em casa. Falam sobre Germano e o artigo que ele publicou a prejudicar Diogo. Carlos sai. Prazeres diz à irmã que ela e Carlos são almas gémeas.

Diogo diz a Beatriz que Jorge nunca iria contar a verdade sem ser pago para isso. Não tem carácter nenhum. Beatriz diz que só quis ajudar. Combinam encontrar-se na prova no dia seguinte.

Tiago diz a Eduarda que não quer Diogo morto, apesar de tudo são irmãos e ele é pai da neta de Eduarda. Eduarda mente, diz que o plano é fazer chantagem com Diogo para ele desaparecer. Tomás interrompe, não gosta de ver Eduarda ali. Eduarda sai e Tomás pergunta o que ela fazia ali. Tiago mente, diz que veio saber se ele acreditava no artigo que saiu sobre Diogo, mas que ele não leu nem está interessado.

Em casa de Prazeres, Elsa aproveita e faz, mais uma vez, o papel de vítima. Vasco passa por ela e ignora-a. Arminda fica indignada e diz que Vasco vai assumir e criar o filho. Prazeres e Arminda convidam Elsa a morar ali. Elsa fala para a barriga dizendo que prefere o seu cantinho.

Xana está farta da atitude de Afonso, que finge não se importar com o divórcio. Xana diz que já falou com o Dr. Barreto para tratar de tudo. Pede só uma gravura que trouxeram de Bali.

Beatriz confessa a Norberto que Diogo não era a sua opção para a prova. Norberto acha que lhe corre no sangue ser cavaleiro. Diogo virá ali ter para saírem todos juntos para a prova. Eduarda ouve tudo.

Tiago entra no seu gabinete com a Dra. Olga no seu encalço, completamente transtornado por ter sido suspenso. Descarrega toda a sua fúria a partir tudo no gabinete. Acusa Olga de ter posto toda a gente contra ele, acha que ela quer o lugar dele. Olga, assustada, chama Rute. A enfermeira entra com a Guarda. André pede que ele saia pelo próprio pé para se poupar a vergonha de sair algemado. Tiago cede, ameaçando a administração do hospital com um processo.

Prazeres fica indignada com Arlete quando esta diz que foi fazer a massagem e ficou como nova. Prazeres diz para Arlete ir à Igreja e combina com Paco fazer uma denúncia na ASAE para apanhar as “massagistas” em flagrante.

Vasco e Elsa discutem. Arminda fica indignada com Vasco por tratar mal Elsa. Esta inventa um exame para conseguir dinheiro de Arminda. Vasco fica chocado.

Mafalda não quer passar a doença ao filho. Joana diz que o risco, hoje em dia, é mínimo. Mafalda está confusa. Joana diz para ela falar com Marco. Ele é o pai, tem direito de saber.

Eduarda não concorda que seja Diogo o cavaleiro. Beatriz diz que foi Francisco que escolheu e que vai correr bem. Todos à espera da entrada de Diogo. Ele diz que está tudo bem, e acha que estão com um bom ritmo. Beatriz e Norberto molham o cavalo de Diogo.

Henrique deixa Tomás e Tiago sozinhos. Tiago tem um aspeto horrível, diz que é um caso perdido. Tomás diz que ele tem é de se tratar. Tiago pede o contacto dos AA, tem agora consciência que chegou ao fundo do poço.

Tomás agradece a Henrique ter ajudado Tiago, diz que vai falar com o hospital e resolver tudo para ninguém apresentar queixa. Leva Tiago. André comenta o favoritismo. Henrique dá uma lição de humanidade a André.

Tina está furiosa com Elsa e não consegue trabalhar. Xana fala de Catarina e Afonso. Tina sai furiosa. Flávio entra e vê Xana meio despida, fica deslumbrado. Combinam beber um copo à noite.

Prazeres quer que o filho dê uma ajuda com o processo que ela já fez contra o Carrossel. Marco explica que não pode fazer nada. Muda de conversa e diz que ama Mafalda e quer casar com ela.

Filipe diz a Flávio que ele tem de começar a trabalhar. Sugere as limpezas. Flávio mostra-se contrariado, mas disfarça. Quer saber mais coisas sobre Xana. Filipe diz que ela é boa miúda. Tina continua fula com Elsa. Flávio sugere que ela se vingue, mas Tina não quer.