Resumo: 296º Episódio - 9 de dezembro (quarta-feira)

Tiago não come e só bebe. Martim, farto e com medo, decide ir embora. O jovem diz ao pai que ele está bêbado e vai ligar ao avô para o ir buscar. Tiago irritado, na iminência de bater no filho.

Eduarda deixa cair a mala e Mercedes repara num envelope com dinheiro. Mercedes quer saber se o dinheiro é para pagar aos jornalistas para eles publicarem mentiras. Eduarda fica irritada.

Martim quer ir embora. Tiago pede desculpa, diz que teve um dia complicado. Martim sabe que ele está a mentir, ficou assim só porque ele pediu para parar de beber. Tiago pede para ele não contar a Beatriz o que aconteceu.

Flávio gosta de Xana. Sílvia fica a saber que Filipe tem um irmão gémeo. Afonso ignora Xana e dança com Catarina, faz questão que ela veja o beijo. Xana vai embora. Diana comenta com Tina a saída de Tânia com Paco.

Mafalda elogia o arroz de Prazeres. Marco fala em casamento e Prazeres é desagradável com Mafalda. Mafalda despede-se para ir ao médico. Prazeres quer saber porque ela tem de ir ao médico.

André e Gabriela conversam animados. Ela diz que acha que as meninas mexeram nas suas coisas. André fica atrapalhado. Xana entra a chorar, acusa Gabriela por causa de Catarina. Sílvia conta ao pai o que aconteceu no bar.

Diogo tem saudades da filha. Carlos vê no jornal um artigo escrito por Germano que põe em causa a versão de Diogo. Este fica furioso e Carlos diz que é urgente encontrar Jorge.

Beatriz está furiosa, diz a Tiago que nunca mais vai levantar a mão ao filho. Decreta que até ele se tratar do problema de alcoolismo, não vê Martim. Tiago nega ser alcoólico e que quis bater no filho, diz que Martim exagerou. Beatriz está determinada e volta a dizer que não o quer perto do menino.

Eduarda não concorda que seja Diogo a montar o cavalo da Herdade na prova de raid. Francisco diz que ele é um cavaleiro nato e tem treinado bastante. Diz que não há dinheiro nem tempo para contratar um cavaleiro profissional. Se ela quer valorizar o animal, tem de ser Diogo. Eduarda sabe que ele tem razão, mas diz que Diogo faz a cabeça a todos.

Tomás prova o novo prato de Catarina e adora. Ela pretende ganhar mais dinheiro e faz uma proposta a Tomás, que aceita. Catarina assume, assim, o lugar de Chef de cozinha da “Taberna”.

Xana chora por causa de Afonso. Gabriela entra na sala e tenta animá-la, mas Xana diz que não vai melhorar porque o mundo está cheio de pessoas com desgostos de amor que o tempo não cura, como é o caso dela.

Vasco olha para as fotos de Elsa do tempo em que eram felizes e apaixonados, quando ela liga. Vasco diz que ela é má pessoa e egoísta. Só pensa nela e em dinheiro. Traiu Tina, mais uma vez, e foi fazer um concerto sozinha. Percebe que Elsa está num avião. Elsa diz que Paris rendeu-se aos seus encantos referindo-se ao concerto aos emigrantes. Justifica-se por não ter avisado a Tina do concerto, diz que o palco era pequeno para as duas e não mostra qualquer remorso ao dizê-lo. A assistente de bordo insiste que Elsa desligue a chamada, mas Elsa ignora-a. A assistente ameaça-a que ela vai pagar multa. Elsa diz que é uma estrela, não paga multas.

Tina arruma as toalhas quando Flávio entra e mostra o vídeo do concerto que Elsa deu em Paris sem ela. Tina fica furiosa ao perceber que Elsa deixou-a de fora.

Diogo monta a cavalo. Norberto avalia a frequência cardíaca do cavalo e diz que está tudo bem. Diogo diz que gostava de dar este presente a Beatriz. Esta aproxima-se e fala sobre o artigo que saiu no jornal. Diogo diz que nunca devia ter confiado em Jorge. Norberto diz que o importante agora é pensarem na prova.

Eduarda aproveita para ler em voz alta o artigo de Germano que saiu no jornal e que prejudica Diogo. Tomás percebe o jogo dela e tenta minimizar, mas a maioria das pessoas concordam com Eduarda.

Mafalda sai da consulta no médico a chorar. Joana fica assustada, acha que a condição da filha piorou. Mafalda diz que aconteceu aquilo que não podia acontecer... Conta que está grávida. Joana abraça a filha, que se sente vulnerável e só chora.

Marco pesquisa anéis de noivado na internet quando Henrique entra e repara. Pergunta se o anel é para a Mafalda. Marco mente, diz que é para a mãe que está quase a comemorar o aniversário. Henrique quer saber se Mafalda já deu notícias da consulta.

Tina está furiosa e encara Vasco, quer saber quando Elsa volta de Paris. Este diz que não sabe nem quer saber, não estão juntos. Tina ameaça Vasco, que assustado acaba por dizer que Elsa regressa hoje.

Beatriz pede a Carlos o contacto de Jorge, diz que quer falar com o pai e perceber porque ele está a mentir para prejudicar Diogo. Carlos cede, mas diz que Jorge é um homem perigoso. Beatriz pede para ele tomar conta de Teresa enquanto sai.

Francisco quer saber se Diogo está preparado para a prova. Diogo diz que vai dar o seu melhor. Norberto diz a Diogo que Arminda deu um grande sermão a Tiago, quer saber se ele o contactou. Diogo diz que não.

Afonso quer falar com Xana. Está arrependido do que fez no bar na noite anterior. Sílvia diz que a irmã não merecia ter sido humilhada. Xana entra, quer tratar do divórcio. Afonso desculpa-se com o cartão de cidadão que caducou e que não trouxe carteira, para não tratar de nada. Xana devolve todos os presentes que Afonso lhe ofereceu.

Mafalda não sabe o que fazer em relação à gravidez. Joana diz que ela tem de falar com Marco e decidirem juntos. O filho também é dele.

Eduarda entrega o dinheiro a Jorge para ele contratar as pessoas que sejam necessárias para matar Diogo. Jorge ameaça Eduarda, que não mostra medo e vai embora. Jorge recebe uma chamada de Beatriz.

Tiago liga para Martim e deixa várias mensagens no telemóvel dele. Pede desculpa e diz que ele é o mais importante na sua vida. Tomás critica Tiago pelas garrafas que vê que ele bebeu e diz que ele é alcoólico.

Prazeres está impressionada com Flávio, quer saber mais da vida dele. Elsa, furiosa, diz a Vasco que foi multada no avião em quinhentos euros, por falar com ele. Os dois discutem. Tina, furiosa, ameaça Elsa, diz que assim que ela tiver o bebé vão ajustar contas.