Resumo: 295º Episódio - 8 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres está furiosa com Filipe. Este diz que tem um irmão gémeo e explica toda a confusão.

Eduarda discute com o gerente do banco. Ela quer fazer uma nova hipoteca. Fica furiosa quando vê o seu pedido recusado.

Jorge vigia Diogo. Este percebe e apanha Jorge desprevenido. Diogo está furioso e tira Jorge do carro com violência. Jorge pede ajuda a Carlos, que lhe bate de forma violenta.

Sara mata saudades de Teresa. Ela choraminga. Martim diz a Sara que a irmã não gosta dela. Sara diz a Beatriz para colocar Teresa de barriga para baixo e a bebé acalma. Sara fica orgulhosa e Martim amuado.

Diogo e Carlos agridem Jorge. Este, jura que não está a ajudar Eduarda. Marco e Miguel saem do jipe e querem saber o que se passa. Pergunta a Jorge se quer apresentar queixa pela agressão. Jorge diz que não e vai embora.

Flávio faz o papel de vítima. Jura que não ficou com o telemóvel de Tina. Conta a sua história. Diz que só queria conhecer o irmão e não sabia que ele ia receber uma herança. Prazeres fica chocada ao ver os dois.

Tomás fica satisfeito por ver Tiago sóbrio. Henrique entra. Tiago quer saber se pode acusar Diogo de falsa identidade. Henrique não acredita na postura de Tiago. Tomás dá os parabéns por terem apanhado os traficantes.

Diogo treina para a prova. Norberto e Francisco estão com ele. Diogo não quer deixar a Herdade mal vista e acha que se calhar não está à altura da prova. Norberto fala de Vicente e Diogo fica motivado.

Jorge diz a Eduarda que precisa de ajuda se querem seguir com o plano de matar Diogo. Sozinho não consegue. Eduarda cede, vai arranjar mais dinheiro.

Prazeres, ao telemóvel, conta a Arlete que Filipe tem um irmão gémeo. Prazeres fica chateada porque Arlete não foi ao carrossel.

Germano pressiona Carlos para ele falar, mas Prazeres corre com ele. Carlos agradece.

Xana entrega o cartão de cidadão a Afonso. Está nervosa, só quer o divórcio. Afonso diz que vai tratar de tudo. Rosete diz a Afonso que Xana não o traiu. Afonso diz que não quer nada com Xana. Está com Catarina mas não estão a namorar.

Filipe defende Flávio. Tina diz para ele abrir os olhos, o irmão é um bandido e tentou aproveitar-se dela. Filipe pede para ela deixar Flávio morar com eles. Tina diz que não!

Francisco diz à filha que Diogo é um bom cavaleiro, precisa é de treinar. Diz que ele sofreu muito, se calhar no seu lugar faria o mesmo. Beatriz diz que lamente o que Diogo sofreu, mas não lhe perdoa a mentira.

Arminda conversa com Vasco, não entende a atitude dele com Elsa e com o filho que vai nascer. Vasco diz à mãe que um dia ela vai dar-lhe a razão. Arminda liga para Elsa, quer saber se ela está bem.

Elsa fala ao telemóvel com Arminda. Diz que a viagem foi boa e que ela e o bebé estão bem. Percebe que Vasco não quer falar com ela.

André abre a mala de Gabriela mas Sílvia apanha-o. André fica atrapalhado. Sílvia diz que já percebeu que ele está interessado em Gabriela.

Beatriz fica emocionada com a surpresa que os alunos prepararam. Eduarda entra e encara Beatriz. Mafalda defende Beatriz. Esta diz à mãe que não quer discutir. Eduarda vai atrás dela.

Eduarda e Beatriz discutem. Beatriz diz para ela admitir que mandou raptar Rodrigo. Eduarda nega tudo e quer saber se ela ajudou Rodrigo a atormentá-la. Beatriz ignora a mãe e vai embora.

Arminda diz a Tiago que Diogo não é o seu inimigo, mas sim Eduarda. Diz que ele já cometeu muitos erros, para fazer o certo, pelo menos desta vez e apoiar o irmão. Tiago ofende Arminda, que sai desiludida.

Marco quer saber a opinião da filha. Está a pensar em pedir Mafalda em casamento. Catarina aprova. Mafalda entra e Marco muda de conversa. Ele está preocupado com a sua saúde.

Flávio pede desculpa a Tina, diz que quer que sejam todos amigos. Não quer perder o irmão agora que o encontrou. Pergunta se pode ir morar com eles. Tina diz que não é possível porque a casa é muito pequena.

Xana quer tratar do divórcio. Afonso diz que tem coisas mais importantes a tratar e deixa-a a falar sozinha. Mercedes diz a Xana que ela tem tudo para ser feliz com outra pessoa. Xana abraça Mercedes.