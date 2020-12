Resumo: 294º Episódio - 7 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa faz o papel de vítima, mas Prazeres já a conhece e não se deixa levar. Carlos entra e Prazeres diz estar magoada por ele a ter enganado. Carlos diz que Eduarda é uma criminosa.

Gabriela conversa com a filha. Catarina não gosta muito da ideia da mãe ir viver para casa de André. Espera que a mãe seja só amiga dele. Catarina recebe sms de Afonso.

Martim não aceita a irmã. Beatriz e Francisco conversam com ele. Contam que Diogo é Rodrigo e é irmão de Tiago. Martim desata a rir, diz que a família deles parece uma anedota.

Diogo está abatido, tem saudades da filha. Já quase não tem esperanças de que Beatriz o perdoe. Carlos diz que têm de se concentrar em Jorge. Eduarda conseguiu virar o jogo a favor dela.

Tiago já está embriagado e alterado. Deixa uma mensagem a Beatriz a dizer que ela é muito importante para ele. A enfermeira entra a falar de uma doente e Tiago fica irritado.

Flávio troca mensagens com Filipe como se fosse Tina, quer saber quanto dinheiro deixou o terreno. Tina, chateada, diz que vai ter de comprar um telemóvel porque o dela não aparece. Flávio só pensa em sexo e Tina fica irritada.

Miguel e André fazem uma operação stop. Para a carrinha, Miguel reconhece os traficantes. Eles tentam fugir, mas André e Miguel conseguem apanhá-los.

Catarina está apaixonada por Afonso. Despedem-se. Ela quer saber se Xana é passado. Afonso diz que sim. Mercedes diz a Afonso que ele gosta de Xana. Afonso diz que já não é o mesmo.

Beatriz, frágil, conversa com Rosete. Não sabe o que fazer da sua vida, está farta de guerras, quer viver em paz. Diz que se for preciso vai embora da Vila. Rosete diz para ela dar uma oportunidade a Diogo.

Diogo, humilde, diz a Francisco que percebe se ele o quiser despedir. Francisco diz que não o quer fazer. Acha que podem tentar encontrar pontas soltas em relação à Eduarda. Fala dele ser cavaleiro na prova. Diogo aceita.

Olga entra com a enfermeira. Tiago dorme, bêbado. Olga acorda-o e manda-o para casa. Diz que vai falar com a administração. Tiago fica furioso. Olga diz que não vai permitir que ele ponha os pacientes em risco.

Mafalda tem forte tontura e Norberto ampara-a. Diz que ela não está bem, tem de ir ver o que se passa. Mafalda chora, não sabe o que tem, mas tem medo que seja algo relacionado com a sua doença.

Gabriela entra na sua nova casa. Sílvia é simpática, recebe-a, ao contrário de Xana que avisa logo que é contra ela viver ali. Gabriela diz que vai incomodar o mínimo possível. Sílvia pede a Xana para arrumar a roupa.

Eduarda fala ao telemóvel com Vladimir. Tenta manter-se calma, mas está assustada. Vladimir ameaça-a, está farto de esperar. Diz para ela fazer o combinado ou trata as coisas à maneira dele.

Tiago continua a beber. O cenário é decadente. Tomás diz a Tiago que ele tem de assumir que tem um problema e tratar-se. Diz que vai perder o trabalho. Tiago diz que já perdeu tudo, não quer saber. Os dois discutem.

Beatriz conversa com Martim, diz que ele não tem de ter ciúmes da irmã porque ela ama os dois por igual. Francisco fala de Diogo mas Beatriz não quer ter aquela conversa. Fica a ver o diário de fotos que Diogo fez para ela, emocionada.

Henrique dá os parabéns a André e Miguel por terem apanhado os traficantes. André diz que foi um trabalho de equipa. Percebemos que finalmente aceita Miguel.

Xana diz a Afonso que já meteu os papéis do divórcio. Ele agradece.

Flávio aproveita que Tina está meio despida, quer fazer sexo com ela. Tina tira o soutien. Filipe entra e bate em Flávio. Filipe e Tina ficam chocados a olhar para Flávio.

Tina bate em Flávio. Ninguém percebe nada. Filipe quer que Flávio explique. Flávio diz que são gémeos. A mãe deu Flávio para adoção. São irmãos.

Carlos e Diogo falam de Jorge. Diogo quer encontrá-lo. André vê-os, diz que viu Jorge a caminho da Vila. Fala com Gabriela, diz que o dia está a correr bem.

Tina jura a Filipe que não foi para a cama com o irmão dele. Percebem que alguém esteve a trocar mensagens com Filipe do telemóvel dela. Desconfiam de Flávio. Tiago mete-se com Diana. Afonso leva Tiago para casa.

Mafalda continua a sentir-se mal. Marco, preocupado, diz que ela tem de ir ao hospital. No caso de ter uma virose pode tornar-se muito grave. Mafalda cede, mas quer ir sozinha. Marco diz que vão juntos e acabou.

Vasco fica surpreendido ao saber que Elsa foi para França sozinha, mas não quer saber. Arminda e Prazeres estão indignadas com a atitude dele.