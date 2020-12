Resumo: 293º Episódio - 5 de dezembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Flávio está farto de Prazeres, desiste da limpeza e sai irritado. Prazeres fica surpreendida com atitude dele. Fala com Arlete sobre massagens no Carrossel, quer que Arlete vá lá descobrir o que se passa.

Tiago diz a Martim para ele estar preparado porque Teresa é muito pequena e vai exigir muita atenção da parte de Beatriz. Diz que se ele quiser ir morar com ele, podem falar disso. Martim inseguro.

Diogo diz a Beatriz que a ama e está arrependido de ter mentido. Quer ir embora da Vila com ela, Teresa e Martim. Beatriz diz que nada mudou, ela não quer comprar guerra com a mãe. Quer proteger os filhos.

Eduarda paga o que combinou a Jorge para ele enterrar Diogo com o jornalista. Diz que paga-lhe o dobro se ele matar Diogo. Está farta dele. Jorge não quer fazê-lo, mas fica tentado ao ver tanto dinheiro.

Flávio não larga Tina, quer ir com ela para casa. Tina estranha atitude dele. Diz que está a trabalhar e não se sente bem. Afonso e Catarina bebem, conversam animados.

Vasco está abatido. Todos preocupados com ele quando ele diz que acabou tudo com Elsa. Norberto diz ao filho que ele não pode abandonar a namorada grávida. Vasco determinado. Ninguém percebe a atitude dele.

Elsa mente mais uma vez, faz o papel de vítima. Diz a Prazeres que vai a França ver uma amiga que está a morrer. Conta que Vasco a abandonou a ela e ao filho. Prazeres chocada, tem pena de Elsa.

Tomás e Francisco, divididos, não sabem em quem acreditar. Diogo entra e pede desculpas por ter mentido.

Mercedes está a jantar quando Eduarda entra. As duas discutem. Mercedes acredita na história de Diogo. Eduarda agarra Mercedes e esta fora de si ameaça-a com uma faca. Eduarda fica assustada.

Tina sente-se mal. Acha que apanhou vírus da Tânia. Quer ir para casa. Flávio está chateado porque não vai dormir com Tina.

Xana não quer que Gabriela more em casa deles. André diz que casa é dele e Gabriela vai pagar a renda. Xana furiosa. Sílvia diz ao pai que ele só quer Gabriela a morar ali porque quer ir para a cama com ela.

Afonso e Catarina entram no quarto aos beijos. Estão alcoolizados. Ele magoa o pé. Está nervoso. Catarina beija-o e ele corresponde. Os dois fazem amor.

Diogo abatido, tinha esperança de que Beatriz o perdoasse e vivessem juntos com os filhos. Diogo agradece ao pai por estar sempre ao seu lado. Carlos diz que vão estar juntos até ao fim.

Francisco e Martim felizes porque Beatriz teve alta. Beatriz diz ao pai que têm de fazer uma paragem antes de irem para casa deles. Martim perde o sorriso. Sabe que vão buscar irmã.

Norberto diz a Marco para não ter dúvidas, foi Eduarda que mandou raptar Diogo. Marco diz a Catarina que não concorda com namoro entre ela e Afonso. Prazeres apoia a neta que acha que são todos malucos e vai embora.

Há espera pelas massagens. Flávio chateado porque Tina esteve a noite doente e não conseguiu ir para a cama com ela. Miguel fica irritado e estranha atitude de "Filipe". Arlete vai com Diana para fazer massagem.

Arlete critica Diana pelas massagens. Diz que está ali só para obter informações. Diana diz que massagens não têm nada de mal. Convence Arlete a experimentar.

Eduarda quer saber se Jorge aceita matar Diogo. Jorge sabe como funciona Eduarda e decide aceitar. Tenta seduzir Eduarda mas ela não quer nada com ele. Vai embora. Jorge sente-se desafiado.

Diogo feliz ao ver Beatriz fora do hospital. Ela diz que está ali para levar a filha com ela. Beatriz emocionada pega pela primeira vez na filha ao colo. Diogo fica triste.

Tiago olha fotografias de Beatriz e bebe. Enfermeira entra e ele esconde a garrafa. Ela diz que paciente está há muito tempo à espera. Tiago irritado diz para ela mandar entrar o doente.

Beatriz com a filha. Agradece a Diogo tudo o que fez e diz que nunca o vai proibir de ver Teresa. Ele gostava de estar sempre com as duas. Entrega a Beatriz a pen com o diário que fez de Teresa enquanto ela esteve em coma.

Elsa faz o papel de vítima mas Prazeres já a conhece e não se deixa levar. Carlos entra e Prazeres diz estar magoada por ele a ter enganado. Carlos diz que Eduarda é uma criminosa.

Gabriela conversa com a filha. Catarina não gosta muito da ideia da mãe ir viver para casa de André. Espera que a mãe seja só amiga de André. Catarina recebe sms de Afonso.

Martim não aceita irmã. Beatriz e Francisco conversam com ele. Contam que Diogo é Rodrigo e é irmão de Tiago. Martim desata a rir, diz que família deles parece uma anedota.

Diogo abatido, tem saudades da filha. Já quase não tem esperanças de que Beatriz o perdoe. Carlos diz que têm de se concentrar em Jorge. Eduarda conseguiu virar o jogo a favor dela.

Tiago já está embriagado e alterado. Deixa mensagem a Beatriz a diz que ela é muito importante para ele. Enfermeira entra a falar de uma doente e Tiago fica irritado. Enfermeira percebe que ele esteve a beber.

Flávio troca mensagens com Filipe como se fosse Tina, quer saber quanto dinheiro deixou o terreno. Tina chateada diz que vai ter de comprar telemóvel porque o dela não aparece. Flávio só pensa em sexo e Tina fica irritada.

Miguel e André fazem operação stop. André queixa-se. Para a carrinha, Miguel reconhece os traficantes. Eles tentam fugir mas André e Miguel conseguem apanhá-los.

Catarina apaixonada por Afonso. Despedem-se. Ela quer saber se Xana é passado. Afonso diz que sim. Mercedes diz a Afonso que ele gosta de Xana. Afonso diz que já não é o mesmo.

Beatriz, frágil conversa com Rosete. Não sabe o que fazer da sua vida, está farta de guerras, quer viver em paz. Diz que se for preciso vai embora da Vila. Rosete diz para ela dar uma oportunidade a Diogo.

Diogo humilde diz a Francisco que percebe se ele o quiser despedir. Francisco diz que não o quer fazer. Acha que podem tentar encontrar pontas soltas em relação à Eduarda. Fala dele ser cavaleiro na prova. Diogo aceita.

Olga entra com a Enfermeira. Tiago dorme, bêbado. Olga acorda-o e manda-o para casa. Diz que vai falar com a administração. Tiago fica furioso. Olga diz que não vai permitir que ele ponha pacientes em risco.