Resumo: 292º Episódio - 4 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina, Vasco e Sílvia ganham o concurso e André fica chateado. Marco avisa que amanhã vão fazer uma patrulha numa zona indicada por Miguel. Prazeres conta a Marco e Mafalda que Diogo é Rodrigo.

Arminda tem receio do que Eduarda possa fazer ao marido. Vasco entra, conta a toda a gente que Diogo é Rodrigo. Arminda pede para eles chamarem Rui ao bebé se for rapaz. Vasco está desolado.

Carlos pergunta a Diogo se ele já sabe o que vai fazer agora que toda a gente sabe a verdade. Germano e os jornalistas querem uma entrevista. Diogo fecha-lhes a porta, mas acaba por ceder e decide falar com eles.

Mercedes, impressionada, diz que Diogo é Rodrigo. Beatriz e Afonso não reagem. Mercedes percebe que eles já sabiam.

Prazeres encara Arminda, não acredita que ela não lhe contou que Diogo era Rodrigo. Arminda explica a definição de "segredo" à irmã. Ela acha que o Carlos, às vezes, era bruto com ela por não poder desabafar.

Vasco diz a Elsa que atingiu o seu limite, ela está a gozar com os sentimentos dos pais, dele e com a memória do irmão. Acaba a relação, diz para ela resolver o problema da falsa gravidez sozinha.

Sílvia, cheia de saudades, leva Miguel para o seu quarto. André comenta com Xana que Sílvia saiu sem avisar mas Xana não denuncia irmã. Quer saber como faz para se divorciar.

Diogo liga a Jorge. Precisa dele em Vila Brava ainda nesse dia. Ameaça Jorge, diz que se é dinheiro que ele quer, que ele paga. Quer que ele venha a Vila Brava para acabar com Eduarda.

Jorge ao telemóvel com Diogo, tem receio que Eduarda o apanhe se regressar a Vila Brava, mas acaba por concordar.

Tomás fica chocado ao saber que Diogo é Rodrigo e irmão de Tiago. Acha que Diogo pode estar a dizer a verdade e faz sentido que queira vingar-se de Eduarda. Tiago não quer saber dele, odeia-o por lhe ter roubado Beatriz.

Flávio troca mensagens com Filipe como se fosse Tina. Filipe avisa que vai ficar mais um dia. Tina entra e fala com ele como se fosse o namorado. Prazeres e Gabriela discutem por causa de Catarina.

Elsa chora dentro do carro. Xana entra e fala com ela. Fica a saber que Vasco deixou Elsa. Xana não quer acreditar que ele deixou Elsa grávida. Anima a amiga, diz que ela não precisa de Vasco, tem o seu filho/a.

Francisco fica chocado quando Eduarda diz que Diogo é na verdade Rodrigo Bastos, diz que ele é mentiroso e perigoso. Francisco não consegue acreditar na história dela. Eduarda sai irritada.

Carlos e Diogo dizem a Jorge que ele só tem de contar toda a verdade. Jorge tem medo que Eduarda o mate. Diogo diz que o protege, além disso não acredita que Eduarda faça alguma coisa. Diogo paga-lhe e Jorge acaba por ceder.

Elsa desabafa com a irmã, diz que vai esquecer o dinheiro do pai e seguir em frente. Candy diz que Vasco vai voltar atrás...

Prazeres diz a Carlos que sente-se enganada. Carlos diz que tudo o que Diogo contou é verdade. Ele tinha de proteger o filho de Eduarda. Ela é culpada de tudo. Prazeres diz a Carlos que acredita nele.

Rosete diz a Beatriz que Martim tem muitos ciúmes da irmã. Beatriz diz a Martim que o ama e que ele e Teresa são o mais importante da sua vida. Pede para ele ajudar Diogo com a irmã.

Todos estão atentos à entrevista que Germano faz a Jorge. Este admite que raptou Rodrigo com a ajuda do irmão mas diz que Eduarda é inocente e nada teve a ver com o rapto. Diogo fica furioso com Jorge.

Eduarda diz a Tiago que está tudo tratado. Só têm de esperar que Diogo se afunde. Tiago quer saber o que ela fez. Não acredita em nenhum dos dois. Eduarda diz que ele vai ter de escolher um dos lados.

Diogo está furioso, quer bater em Jorge, percebe que Eduarda lhe pagou para ele mentir. Jorge diz que Carlos os ajudou a fugir na época do rapto. Tomás acalma Diogo e Jorge aproveita para fugir.

Elsa diz a Vasco que tudo o que fez foi por amor a ele. Vasco, decidido, diz-lhe que está farto dos esquemas e mentiras dela. Só a aceita de volta quando ela disser a verdade e tirar a barriga falsa.

Gabriela está amuada com Prazeres. Esta vê Flávio e pensando tratar-se de Filipe, manda-o limpar. Comenta o facto de Diogo ser Rodrigo e fica confusa com a conversa de "Filipe".

Norberto diz a Francisco que precisam de um cavaleiro para os representar na prova, o deles teve um acidente. Fala de Diogo. Francisco sente-se enganado, já não sabe se pode confiar em Diogo.

Tiago diz a Beatriz que os exames que fez tiveram bons resultados e em breve terá alta. Quer falar de Diogo. Beatriz diz que não gostou de ser enganada, mas acredita nele. Tiago diz que Jorge voltou e que Eduarda é inocente.

Miguel e Sílvia estão apaixonados. André não gosta de os ver e manda Sílvia embora. Gabriela pergunta a André se a proposta de alugar um quarto em casa dele está de pé, já não aguenta Prazeres.

Tomás só consegue pensar em Diogo, fala com Joana. Ela diz que já percebeu as atitudes de Diogo e acha que ele não está a mentir.