Resumo: 291º Episódio - 3 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda pergunta por Beatriz. Tiago diz que ela vai recuperar.

Arminda diz a Diogo para ele esquecer Eduarda e ser feliz com Beatriz. Diogo não acha isso possível.

Francisco está preocupado porque Martim não quer estar com a irmã. Tomás fala da Câmara, está satisfeito com Eduarda fora dela. Rosete diz que já pediu licença para as massagens. Joana diz a Marco que Mafalda vomitou.

Carlos prepara o biberão quando Prazeres entra. Ela faz festinhas em Teresa e fica atrapalhada ao chamar-se avó da bebé. Pergunta por Beatriz. Carlos diz que ela está a recuperar.

Eduarda entra no quarto do hospital. Beatriz fica agitada, pede para ela sair. Eduarda diz que Diogo é um psicopata, que ela devia ter medo dele. Francisco entra e expulsa Eduarda.

Todos julgam que Flávio é Filipe. Casimiro diz que está farto de ser quem não é, não vai tentar agradar ao povo para eles irem à Igreja. Xana culpa-o de não ter convencido Afonso.

Neca tenta que Tina lhe faça algo mais do que uma massagem. Rosete entra e expulsa Neca dali. Tina agradece, recebe uma sms de Filipe a dizer que a herança de Janeiro é um terreno.

Xana diz a Mercedes que Afonso a traiu com a Catarina e agora tem a certeza de que quer o divórcio. Mercedes diz que ela precisa de um advogado. Eduarda fica feliz ao saber do divórcio.

Afonso discute com Tiago por ele ter entregado Diogo a Eduarda. Afonso diz que ele ia perder Beatriz mesmo que Diogo não tivesse aparecido. Tiago fica irritado e bebe.

Diogo espera pelo seu pedido. Eduarda entra e aproveita a ocasião para dizer, a todos os presentes, que Diogo é um mentiroso e que na realidade ele é Rodrigo Bastos. Diogo acusa-a de o ter mandado raptar.

Sara quer saber quanto tempo falta para Carlos a adotar. Carlos diz que não sabe. Sara quer já ser filha dele e assim poder dizer que é tia de Teresa.

Eduarda e Diogo continuam com as acusações mútuas. As pessoas não sabem em quem acreditar. Eduarda diz que Diogo é doente. Diogo defende-se, diz que ela é a criminosa.

Sandra pede para Tomás lhe dar uma oportunidade de emprego, quer ficar no lugar de Juca. Joana comenta que há muito movimento no café Santinho. Tomás aceita Sandra e ela, agradecida, abraça-o.

Marco está preocupado com Mafalda, acha que ela devia ir ao médico. Henrique ouve e concorda. Miguel mostra a Henrique a zona onde podem estar escondidos os traficantes.

Todos comentam o que aconteceu entre Diogo e Eduarda. As opiniões dividem-se. Catarina e Sílvia entram para participar no concurso. Elsa anima a noite: o Quizz vai começar.

Diogo está furioso e revoltado, conta a Carlos que Eduarda o fez ficar como o mau da fita. Carlos diz para ele esquecer tudo e seguir em frente. Diogo quer acabar com Eduarda e usar Jorge para isso.

Eduarda diz que teve de desmascarar Diogo à frente de todos. Tiago deixa claro que não quer ser "amigo" dela mas sim, quer fazer o que for preciso para afastar Diogo de Beatriz e Martim.

Tudo pronto para o concurso começar. André joga com Gabriela, tem a certeza que vão ganhar. Sílvia faz equipa com Vasco e Catarina.

Tina nota que "Filipe" está estranho. Flávio gosta dela e disfarça. Ela sai para o camarim e Flávio responde a Filipe do telemóvel de Tina. Esta diz que vai com Tânia ao hospital para ele avisar Rosete.