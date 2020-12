Resumo: 290º Episódio - 2 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina e Afonso conversam animados. Ele aceita o convite dela, quer festejar o facto de Beatriz ter acordado do coma. Joana não gosta da amizade deles.

Arminda e Norberto estão felizes por terem visto Teresa. Falam de Eduarda, Arminda sente que ela sabe algo.

Norberto diz a Diogo para ele não confiar em Tiago. Diogo tem esperança de ter uma relação de irmão com Tiago.

Rosete percebe o porquê de Martim estar angustiado, toda a gente acha que Teresa curou a mãe. Rosete diz que Beatriz ama os filhos por igual. Conversa com ele até Eduarda interromper.

Prazeres espera pela neta. Catarina entra e leva com um sermão da avó, que já sabe que ela anda atrás de Afonso. Catarina diz que ele já não está com Xana e jura que são só amigos.

Elsa prepara o quizz. Pede ajuda a Vasco, que não tem paciência. Elsa tira a barriga, quer fazer amor com Vasco. Ele consegue resistir e deixa-a sozinha.

Eduarda quer ver Beatriz. Olga não deixa, diz que toda a família concorda que a sua presença não é benéfica para Beatriz.

Francisco está preocupado com Beatriz. Tem medo que filha fique com sequelas. Rosete fala de Martim, diz que ele se sente muito ameaçado pela irmã. Filipe está de saída para o Barreiro. Tina diz que vai correr tudo bem.

Henrique diz que Deolinda morreu de causa natural, teve um ataque cardíaco. Falam dos traficantes. Miguel acha que deviam continuar à procura, mas André não concorda. Henrique concorda com Miguel.

Beatriz não fala mas reage às visitas do pai e de Martim. O jovem diz à mãe que ela não acordou quando ele a foi visitar, só quando a irmã a foi visitar. Beatriz aperta a mão de Martim. Francisco desvaloriza e anima a filha.

Eduarda está furiosa, vê Diogo e decide ir ter com ele. Diz que não a deixaram ver Beatriz mas ela vai arranjar forma de o fazer. Diogo não quer discutir e vira-lhe as costas. Eduarda chama-o de Rodrigo.

Tomás diz a Carlos que Tiago não quis ouvir sequer falar do grupo dos AA. Acha que algo se passa entre ele e Diogo. Percebe que Carlos sabe do que se trata. Carlos diz que não pode contar porque não é um segredo dele.

Diogo encara Eduarda. Ela diz que sabe que ele é Rodrigo, quer saber o que ele quer. Diogo diz que quer vingança. Quer que ela pague por tudo o que fez à sua família. Eduarda ameaça-o e afasta-se.

Flávio compra o jornal da Vila. Vasco mete-se com ele por causa da morte de Deolinda pensando que fala com Filipe. André diz que Deolinda morreu de ataque cardíaco. Flávio, aliviado, vai embora.

Paco conta a Prazeres que é o dono do prédio do Carrossel. Ela aproveita para falar mal do bar e Paco concorda com ela. Elsa diz que acabou o Quizz.

Gabriela diz a Catarina que não quer que ela sofra, todos acham que Xana e Afonso vão voltar. Catarina quer tentar. Gosta de Afonso.

Diogo diz a Carlos que Eduarda já sabe de tudo, sabe que ele é Rodrigo e voltou para se vingar. Carlos avisou que Tiago o ia trair. Diogo fica preocupado com Arminda e Norberto.

Tiago diz a Beatriz que sabe que Diogo é Rodrigo e que ele os enganou a todos. Beatriz tenta falar, mas não consegue.

Eduarda avisa Arminda sobre a carta de despedimento. Quer saber porque ela ficou calada ao saber que Diogo era Rodrigo. Arminda enfrenta-a, diz que devia ter dito à polícia tudo o que sabe do passado.

Joana e Mafalda conversam. Norberto entra bem-disposto e aceita ser o professor de Joana. Mafalda sente-se mal e vomita. Joana e Norberto ficam preocupados, mas decidem fazer a aula na mesma.

Flávio entra à procura de Filipe. Tina estranha, pensa que ele é Filipe e pergunta se o advogado cancelou a reunião. Flávio aproveita-se da situação.

Diogo entra no consultório, quer saber se foi Tiago quem contou que ele é Rodrigo à Eduarda. Tiago diz que sim. Os dois discutem. Tiago diz que a família de sangue não lhe diz nada, ele tirou-lhe Beatriz e Martim.

Eduarda quer Norberto fora da Herdade, diz que já sabe que ele foi cúmplice de Diogo/Rodrigo. Norberto diz que vai a tribunal pedir tudo a que tem direito.

Elsa entra na papelaria e insinua- se a Vasco. Não resulta porque ele está farto da mentira da gravidez. Elsa recebe uma chamada de França. Vasco fala com eles, diz que querem as Sericaias a atuar numa coletividade.

Afonso acaba um telefonema quando Xana entra, diz que quer o divórcio. Os dois discutem, parecendo duas crianças. Xana sai furiosa. Afonso tenta acalmar-se.

Gabriela e Prazeres discutem por causa da relação entre a Catarina e o Afonso. Prazeres apoia a relação desde que ele se divorcie, acha que é um bom partido. Gabriela diz que a filha vai sofrer.

Eduarda nega todas as acusações que Diogo lhe fez, diz a Tiago que ele destruiu a família que tinham. Quer fazer uma aliança e quer que Diogo fique como mentiroso aos olhos de todos.