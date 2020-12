Resumo: 289º Episódio - 1 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe está enervado por causa de Deolinda. Tina diz que ele já pagou pelos erros que cometeu. Rosete não gosta de saber que Paco descobriu que fazem massagens. Tina diz que se houver problemas acabam com o negócio.

André e Gabriela conversam sobre Prazeres. André convida Gabriela para viver ali, tem um quarto disponível onde ela pode ficar. Xana entra e fica furiosa ao ver Gabriela. As duas discutem. Xana está magoada porque o pai defende Gabriela e Catarina.

Diogo quer que Beatriz tenha contacto com Teresa. Acha que pode mesmo ajudá-la a sentir a filha. Olga acha muito arriscado mas, perante a insistência de Diogo, promete falar com os colegas.

Eduarda diz a Tiago que odeia toda a gente. Tiago diz que tem o contacto de Jorge, quer saber se ela mandou raptar o irmão. Eduarda nega tudo, mas Tiago não acredita. Ela pede o contacto de Jorge.

Sílvia joga no telemóvel um jogo de perguntas e respostas. Conversa com Elsa sobre o jogo, diz que ela podia organizar algo parecido no café. Elsa tem uma ideia, diz que vai falar com Prazeres.

Filipe diz a Casimiro que está a ponderar desistir da herança. Está farto de guerras. Prazeres conta que há confusão no Hotel, deixando Filipe preocupado.

Marco está impressionado. Reconhece Deolinda como a tia do Padre Janeiro. Henrique diz que o médico legista e os técnicos do laboratório estão a caminho.

Eduarda liga a Jorge, fica em choque quando percebe que ele está vivo. Jorge não percebe logo que é Eduarda que lhe liga. Gela ao perceber que é mesmo ela.

Olga faz Diogo entrar com Teresa. Ele põe a bebé no peito de Beatriz e faz um discurso emotivo. Diogo sente que Beatriz reage. Olga diz a Diogo que ele está sugestionado, mas Beatriz abre os olhos.

Sara não para de falar de Teresa. Martim está irritado e não quer estudar. Sara diz que Teresa não tem culpa de nada, eles são irmãos e ele não pode contrariar isso.

Beatriz olha confusa para Diogo e Teresa. Olga sai para falar com os médicos. Beatriz chora. Diogo diz-lhe que ela não está sozinha e que tudo vai correr bem.

Prazeres vê Flávio e pensa que é Filipe. Fica intrigada com a atitude dele.

Prazeres quer saber quem morreu no Hotel. André confirma tratar-se de Deolinda. Prazeres diz que ela e Filipe discutiram por causa da herança do Padre Janeiro.

Eduarda fala de Diogo, diz a Afonso que quer dar-lhe uma segunda oportunidade mas acha que ele esconde algo. Afonso atende a chamada de Diogo. Eduarda não disfarça a raiva que sente.

Tomás entrega o cartão dos AA a Tiago. Este fica furioso, diz que não é um alcoólico e para de beber quando quiser. Tomás diz que ele está em negação. Tiago sai furioso, deixando o pai arrasado.

Diogo, entusiasmado, diz a Carlos que Beatriz saiu do coma. Carlos diz para ele ter calma, Beatriz pode ter ficado com sequelas. Carlos avisa que estragou todos os casacos de Teresa.

Filipe conta a Tina que Deolinda apareceu morta no hotel. Tina não tem pena dela, mas acha tudo muito estranho. André e Miguel levam Filipe ao posto, deixando Tina preocupada.

Elsa convence Prazeres a fazerem um concurso no café. Prazeres acha boa ideia. Elsa abre a carta do pai, lê que ele está na Rússia.

Beatriz olha emocionada para o pai e o irmão, tem os olhos abertos mas não fala. Francisco diz que têm de sair, ela precisa de fazer mais exames.

Diogo conta a Tiago que Beatriz acordou do coma, pede para ele passar no Hospital, quer garantir que não lhes escondem nada. Quer saber se ele ligou a Jorge. Tiago faz o papel de vítima, diz que nada mudou para ele, e que não o vê como irmão.

Henrique faz perguntas a Filipe sobre Deolinda. Ele fica nervoso e jura que não fez nada, que era incapaz de magoar quem quer que seja.

Filipe sai do posto preocupado. Passa por um carro. Alguém o vigia mas ele não percebe. Filipe passa e Flávio faz-se notar. Percebemos que são gémeos.

Paco está atento à conversa de Neca e Prazeres sobre as massagens do Carrossel. Xana entra e discute com Prazeres. Diz que apanhou Catarina e Afonso no Hotel. Prazeres fica chocada.

Beatriz acorda e vê Tiago. Ele conta que Martim está com Rosete e Francisco. Fica emocionado.

Todos estão felizes porque Beatriz acordou. Martim fica cheio de ciúmes ao saber que a mãe acordou ao sentir a irmã no peito. Todos desvalorizam a reação dele.

Paco agradece a Tânia pela massagem e oferece-lhe um colar de ouro. Diana interrompe e Paco sai. Diana diz a Tânia para ela ter cuidado com Paco, mas Tânia gosta dele.