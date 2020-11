Resumo: 288º Episódio - 30 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago conduz perturbado. Lembra-se de Diogo dizer que é Rodrigo, da primeira vez que o viu a beijar Beatriz, de quando o avisaram que o irmão estava perto. Fica cheio de raiva e acelera.

Eduarda cumprimenta o Autarca mas nota-se que está preocupada. Tomás e Rosete ignoram Eduarda mas ela encara-os. Quer saber de Martim. Fica cheia de raiva com as respostas de Rosete e Tomás.

Catarina entra na Taberna. Xana diz que ela é uma sonsa e dá-lhe uma bofetada. Joana manda Xana embora e Catarina fica constrangida.

Afonso fala com Norberto sobre Catarina, diz que não aconteceu nada e que gosta muito dela. Norberto não gosta que ele use a sobrinha para esquecer Xana.

Francisco agradece a Diogo tudo o que ele faz pela filha e pela neta. Diogo fala com Beatriz, diz que acredita nela.

Eduarda está irritada, diz a Tiago que não tem paciência para ele. Tiago mostra a fotografia de Rodrigo, diz que ele está na Vila e chama-se Diogo Moreira. Eduarda fica chocada.

Tomás, desanimado, desabafa com Carlos. Não sabe como ajudar Tiago. Carlos entrega um cartão com contato dos AA.

Eduarda fica cheia de raiva ao perceber que Diogo é mesmo Rodrigo. Nega ter mandado raptar Rodrigo. Tiago diz que Jorge está vivo e confirmou tudo. Tiago diz que todos sabem e eles foram enganados. Eduarda está furiosa, não consegue perceber como é que se deixou enganar por Diogo. Mercedes entra e fica impressionada com o estado de Eduarda.

Tina e Rosete falam do confronto que esta última teve com Eduarda. Diana entra com Vasco para ele experimentar as massagens. Rosete não gosta de o ver ali, acha que ele pode contar à Prazeres.

Diana começa a massagem. Encontra uma ecografia que pensa ser do bebé de Vasco. Ele diz que ia deitá-la fora. Diana está triste porque não vai para Lisboa. Vasco diz que ela tem uma vida fixe na Vila.

Filipe entra e encara Deolinda, furioso pela entrevista que ela deu ao jornal e onde o acusa de ter morto Janeiro. Deolinda vai embora.

Eduarda aproveita que Beatriz está sozinha e entra. Fala com raiva, diz que vai fazer Diogo pagar por a ter enganado e se ela acordar também vai pagar. Olga manda Eduarda sair.

Tiago diz que para ele nada mudou. Diogo sugere reunirem-se com Afonso. Tiago pede o contacto de Jorge para confirmar a história do rapto. Diogo decide confiar no irmão. Carlos não acha boa ideia.

Prazeres desconfia de Mafalda por passar tanto tempo no café. Elsa entra e Prazeres acusa-a de ter culpas do Padre ter acabado com o coro. Elsa aproveita-se da gravidez para se fazer de vítima.

Arminda diz a Catarina que Afonso e Xana vão voltar porque não sabem viver um sem o outro e ela vai sofrer. Catarina pergunta a Afonso se ele está arrependido do beijo.

Diogo fala ao telemóvel com Francisco. Deixa uns documentos quando Eduarda entra. Ela aproveita para o provocar. Diogo ameaça-a se ela volta a fazer algo contra Beatriz, Afonso ou Teresa.

Francisco está abatido por causa de Beatriz. Rosete diz que ela vai acordar. Martim não quer ir com eles visitar Teresa, diz que é por causa dela que a mãe está em coma. Francisco e Rosete ficam preocupados.

Miguel quer fazer as pazes. Sílvia continua amuada, acha que ele não gosta dela porque as coisas mudaram. Ele explica que leva a sua profissão a sério. Sílvia cede e beijam-se.

Paco percebe que elas fazem massagens e quer experimentar. Tina recusa mas Tânia aceita fazer a massagem a Paco. Deolinda prepara-se para sair. Flávio entra sem que ela perceba. Aponta-lhe uma arma. Ela fica em pânico e morre de um ataque cardíaco. Flávio tira o passa-montanhas e vemos que é igual a Filipe.

Eduarda lembra-se de várias situações que viveu com Diogo. Fica furiosa, atira o copo contra a parede. Percebe que foi muito burra.

Afonso e Carlos pensam da mesma forma. Acham que Tiago não vai mudar por saber que Diogo é irmão dele. Acham que Diogo não devia ter confiado em Tiago.

Mafalda quis fazer uma surpresa a Prazeres e preparou o jantar. Todos estão bem-dispostos e animados. Prazeres entra e não gosta da surpresa, mas acaba por ceder no fim contagiada pela boa disposição de todos.