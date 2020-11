Resumo: 287º Episódio - 28 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo avisa Eduarda para deixar a filha no ovo. Eduarda diz que só quer conhecer a neta, não lhe ia fazer mal. Diogo ameaça-a e põe Eduarda fora da sua casa.

Arlete e Prazeres falam de Eduarda e do Carrossel. Paco fica atento. Contam que há movimentações estranhas durante o dia.

Tina encara Deolinda, diz que Filipe adorava o amigo. Ele errou mas pagou pelo que fez. Deolinda não quer saber. As duas discutem.

Tiago está podre de bêbado. Tomás, farto, diz que ele não merece o filho que tem. Prefere ficar a beber do que jantar com Martim. Tiago culpa Diogo. Tomás está cansado das desculpas dele.

Martim fica triste porque Tiago não apareceu para jantar. Afonso e Catarina conversam animados e divertidos. Bebem vinho. Afonso convida Catarina para irem beber noutro sítio e ela aceita.

Miguel diz que não janta, não pode gastar dinheiro. André convida Gabriela para sair. Ela aceita, diz para ele pagar o jantar a Miguel. Este orgulhoso não aceita.

Afonso e Catarina dançam divertidos e muito cúmplices. Tina comenta com Filipe. Diana gostava de ir morar para Lisboa. Tina diz para ela ir, mesmo que Henrique não queira. Afonso e Catarina saem juntos.

Sara tem medo que Diogo esteja zangado com ela por causa de Eduarda. Diogo explica que não. Fala com Carlos, teve medo, pondera pedir uma ordem de restrição. Carlos acha o melhor.

Eduarda olha a fotografia de Beatriz, não percebe como é que ela engravidou de alguém como Diogo. Fala ao telemóvel com Vladimir, diz que não está na Câmara mas tem pessoas de confiança lá.

Tiago faz figuras tristes, completamente bêbado, rejeita a chamada de Diogo. Candy recusa o convite de Tiago. Tina diz a Xana que Afonso saiu da Taberna com Catarina. Xana sai furiosa.

Catarina e Afonso dançam agarrados. Beijam-se com intensidade. Xana bate à porta furiosa. Afonso abre. Xana fica muito magoada com Afonso, diz que ela nunca o traiu. Sai ressentida.

Diogo tenta que Teresa adormeça mas está difícil. Carlos pergunta por Tiago. Diogo diz que não teve notícias dele. Vai falar com Afonso para lhe contar que Tiago já sabe que ele é Rodrigo.

Eduarda acorda com a entrada de Afonso, que está bêbado. Discutem. Eduarda estranha a reação do filho quando fala de Diogo, Afonso diz que Diogo sofreu muito. Eduarda fica irritada porque não consegue fazer Afonso falar.

Xana chora compulsivamente. Conta a Sílvia que apanhou Afonso e Catarina na cama. Sílvia fica furiosa com a amiga, mas tenta consolar a irmã, que está muito triste e revoltada.

Vasco está decidido a pegar fogo à fotografia da ecografia do macaco. Catarina e Gabriela entram a falar do que aconteceu com Afonso. Gabriela não quer que Catarina saia magoada ou se prejudique na Taberna.

Tiago recebe Diogo. Este diz que não teve culpa do que aconteceu à família e Eduarda tem de pagar. Tiago fica irritado ao saber que Beatriz e Afonso sabem que ele é Rodrigo há muito tempo.

Carlos fala com Arminda sobre a conversa de Diogo com Tiago. Jorge liga. Carlos diz-lhe que está paranoico, Diogo só lhe ligou para saber se estava tudo bem.

Prazeres canta e desafina. De repente, lembra-se da dica de Mafalda e canta bem. Mercedes mostra as fotos de Teresa. Prazeres, com ciúmes, provoca Mercedes. O Padre, furioso, acaba com o coro.

Vasco pressiona Diana, que acaba por contar que fazem massagens no Carrossel durante o dia. Elsa entra, ouve uma parte mas Diana disfarça. Elsa conta que o Padre acabou com o coro.