Resumo: 286º Episódio - 27 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás manda Xana fazer uma pausa e deixar os clientes em paz.

Prazeres lembra-se do sonho que teve. Quer saber como está a bebé. Carlos conta que Eduarda fez queixa à Segurança Social mas tem a certeza que tudo vai correr bem.

Tomás foi visitar Teresa. Fala com Diogo sobre Tiago, ele precisa de ajuda. Acha que algo aconteceu entre eles e Tiago não se lembra. Carlos interrompe. Diogo diz ao pai que não contou nada a Tomás.

Tiago pergunta a Norberto por Diogo, quer falar com ele. Norberto diz que ele está de licença e não vai trabalhar.

Norberto fica intrigado. Eduarda pede a Arminda uma fotografia de Teresa. Afonso ouve e interrompe, diz à mãe que se ela quisesse o bem da bebé, não tinha tentado tirar a menina ao pai. Arminda defende Carlos e Diogo.

Filipe pede a Casimiro para falar com Deolinda. Ele quer a herança para ajudar Tina a pagar a dívida a André. Casimiro deixa Filipe irritado com a sua postura. Filipe diz que é por ele ser tão frio que tem a Igreja vazia.

Xana desabafa com Elsa. Esta tem uma ideia, quer fazer o que irmã fez a Tiago. Organizar um casamento-surpresa para Vasco. Xana acha mal ela casar só por dinheiro. Elsa diz que Vasco não tem onde cair morto.

Mafalda fica impressionada ao ver Beatriz tão fragilizada. Afonso tenta animar o ambiente e diz para Mafalda falar com Beatriz. Conta dos alunos. Afonso cola os desenhos deles. Falam sobre o apoio de Diogo.

Tiago entra e encara Diogo, diz que lembra-se de tudo, sabe que ele é Rodrigo. Acusa-o de o ter enganado.

Diogo conta tudo sobre ele. Fala do rapto e de Eduarda. Liga para Jorge para provar que não mente.

Jorge diz que tem noção que se não fosse ele, Eduarda tinha acabado com ele. Quer mais dinheiro. Não percebe para que Diogo ligou.

Miguel e André informam Henrique sobre as buscas dos traficantes que estão a monte. Henrique gosta do raciocínio de Miguel e decide dar-lhe uma oportunidade. André não gosta.

Elsa fica aflita quando a barriga se solta porque Arminda e Prazeres entram no café. Ficam preocupadas com ela. Arminda quer ir ao hospital. Elsa prende a barriga e diz que foi falso alarme.

Sílvia está chateada porque Miguel não lhe responde às mensagens. Catarina diz que ele está a trabalhar e ainda por cima com André. Puxa a conversa sobre a Xana. Sílvia diz que a relação de Xana com Afonso acabou. Acha que vão mesmo divorciar-se.

Eduarda cumprimenta as pessoas. Diogo encara-a, não percebe como ela não tem vergonha de sair à rua. Ameaça-a, diz para ela nunca mais tentar tirar-lhe alguém da sua vida. Eduarda fica confusa, não percebe.

Pereira está de saída. Tina não gosta do comentário dele sobre a sua massagem. Filipe entra. Falam de Deolinda e da herança. Tina quer que a velha morra.

Deolinda fala com Germano, diz que Filipe é má pessoa e quer ficar com dinheiro do Janeiro. Todos defendem Filipe. Prazeres diz que ele foi o melhor Padre que a Vila teve e Casimiro ouve.

Tiago entra e vai falar com Candy, quer beber. Ela não lhe serve, quer saber o que se passa. Tiago hesita, mas decide não contar-lhe que Diogo é seu irmão. Candy, farta dele, sai.

Carlos fica desconfiado com a reação de Tiago. Diogo diz que ele ficou chocado. Carlos diz que Tiago está descompensado e o odeia, para Diogo não esquecer isso.

Tomás está preocupado com Tiago, não sabe dele. Francisco percebe, também está preocupado com os filhos dele. Tomás pede a Francisco para ele não afastar Martim da vida de Tiago.

Miguel, entusiasmado, conta a Sílvia o seu dia no posto. Ela não quer saber, não percebe porque ele não responde às mensagens. Discutem. Miguel decide ir embora. Sílvia diz para ele não voltar nem ligar.

Prazeres dobra um lençol com a ajuda de Vasco. Mostra a ecografia do futuro filho/a. Vasco vai embora. Mafalda ajuda a sogra e é sincera na sua opinião. Prazeres fica chateada porque Mafalda diz que ela desafina.

Xana não aguenta e encara Afonso, acha que ele só vai à Taberna para a ver e provocar. Acabam a discutir. Catarina aproxima-se de Afonso e diz que vai preparar-lhe um prato especial.

Tiago pergunta a Beatriz como é que ela foi capaz de lhe mentir assim, porque não lhe disse que Diogo era Rodrigo. Não consegue assimilar a ideia dela ter engravidado do seu próprio irmão.

Diogo põe a filha no ovo e vai buscar um peluche. Sara entra e Eduarda entra atrás dela. Sara, assustada, vai chamar Diogo. Eduarda pega em Teresa. Não sabemos o que vai fazer com ela...

Tiago bebe, está desorientado. Recebe uma chamada de Francisco, mente, diz que está com um caso complicado no hospital e não pode jantar com Martim.