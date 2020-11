Resumo: 285º Episódio - 26 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago entra no quarto e fica a ouvir o que Diogo está a dizer a Beatriz. De repente, lembra-se que o ex-militar tem um segredo.

Eduarda diz a Lídia que a neta tem de ficar com ela até Beatriz acordar do coma. Conta que Diogo é agressivo e Carlos alcoólico, Teresa está em risco naquela casa. Lídia diz que vai avaliar a situação.

Tânia explica a Diana e a Tina como devem fazer as massagens, diz que vai estar sempre perto e vai ajudar em tudo. Pega no telemóvel para mostrar a playlist que fez.

Mafalda diz a Marco que vai conseguir conquistar Prazeres. Marco fica orgulhoso da atitude dela mas avisa-a que a mãe é muito difícil. Mafalda está confiante, diz a Marco que vão ser uma família feliz.

Diogo tenta acalmar Teresa, que chora. Lídia entra, pega na bebé e acalma-a. Diz que não há novidades no processo de Sara, mas recebeu uma denúncia de Eduarda contra Diogo. No entanto, percebe que Teresa está bem.

Afonso diz à mãe que ela fez bem em demitir-se da Câmara. Eduarda afirma que está preocupada com Teresa, acha que a bebé ficava melhor com eles. Afonso diz para ela deixar Diogo em paz.

Diana conta a Henrique sobre as massagens que vão fazer no Carrossel. Henrique diz que elas não têm licença para tal, pode correr mal... Ela quer ir para Lisboa mas Henrique diz que quer ficar na Vila.

André e Miguel estudam um mapa pois receberam um aviso sobre possíveis traficantes. Miguel tem uma boa ideia. Sílvia fica chateada porque Miguel tem trabalho e não lhe dá atenção. André diz que ela tem mau feitio.

Arminda e Norberto foram visitar Teresa. Falam sobre a denúncia de Eduarda. Arminda sugere a Diogo fazer um diário da filha para Beatriz ver quando acordar.

Começam a jantar. Tiago serve-se de vinho. Martim quer saber se a mãe vai acordar. Tiago afirma que ela está estável. Martim diz ao pai que ele está sempre a beber. Tiago fica irritado e culpa Tomás, que se defende.

Rosete avisa Diana para serem discretas, não têm licença para as massagens. Filipe diz a Tina que Afonso parece que quer matá-lo. Xana entra com Sílvia, vai pedir bebidas a Afonso, que a provoca.

Prazeres adormece a fazer palavras cruzadas. Sonha com Carlos e a bebé Teresa. No sonho, Carlos e Prazeres passeiam com a bebé Teresa. Carlos diz a Prazeres que ela é a mulher mais completa que conhece e que sem a sua ajuda, não tinham conseguido criar a miúda!

Eduarda quer saber porque Arminda ficou na Herdade, sabe que não gosta dela. Lídia interrompe. Arminda fica a ouvir. Lídia diz a Eduarda que Teresa não está em risco.

Tomás tenta chamar Tiago à atenção, diz que ele tem um problema e precisa de ajuda. Tiago diz que tem é de ir à Herdade. Lembra-se de parte da discussão com Diogo.

Rosete conta que a dívida a Paco está paga. Decidiu aceitar a ajuda de Francisco. Filipe tenta chamar Deolinda à razão. diz que não pode abdicar do dinheiro que Ricardo lhe deixou porque está a passar dificuldades.

Rosete pede a Diana para terem cuidado ao espalhar o novo serviço de massagens. Não quer problemas com a guarda, nem com Prazeres. De repente, ouvem Tina a por um cliente na ordem. Rosete fica preocupada.

Carlos prepara um café e o leite de Teresa. Sara diz que ela precisa de trocar a fralda. Diogo entrega o telemóvel a Sara e muda a fralda da filha. Sara filma tudo para depois mostrarem a Beatriz.

Tiago vai ao local onde discutiu com Diogo. Consegue lembrar-se de tudo. Fica chocado ao perceber que Diogo é Rodrigo e eles são irmãos.

Francisco e Eduarda discutem. Ele diz que tem a certeza que Beatriz não a quer perto da sua filha. Eduarda fica furiosa.

Tiago está transtornado. Lembra-se de toda a discussão com Diogo. Ele diz que é Rodrigo e voltou à Vila para se vingar de Eduarda que foi quem destruiu a família deles. Tiago não quer ser irmão de Diogo.

Catarina fala do bebé e Vasco fica logo irritado. Afonso Maria entra e Catarina fica contente de o ver.

Xana distribui frases de autoajuda junto com os cafés. Joana diz a Tomás que Juca quer ir embora. Tomás manda Xana fazer uma pausa e deixar os clientes em paz.

Prazeres lembra-se do sonho que teve. Quer saber como está a bebé. Carlos diz que está tudo bem, conta que Eduarda fez queixa à Segurança Social mas tem a certeza que tudo vai correr bem.

Tomás foi visitar Teresa. Fala com Diogo sobre Tiago, ele precisa de ajuda. Acha que algo aconteceu entre eles e Tiago não se lembra. Carlos interrompe. Diogo diz ao pai que não contou nada a Tomás.