Resumo: 284º Episódio - 25 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago está farto do sermão do pai, não quer ouvir. De repente, lembra-se de parte da conversa com Diogo no dia do acidente.

Carlos comprou de tudo para Teresa, até um triciclo. Diogo aquece a água para fazer o biberão. Carlos conta que teve de levar Tiago para casa porque estava muito bêbado. Teresa chora. Diogo diz a Carlos para ir buscá-la.

Paco olha Rosete, que acaba de arranjar-se. Ele diz que Afonso e Francisco têm dinheiro. Quer que ela pague o que deve ou lhe dê a sociedade. Rosete fica furiosa quando ele a agarra e quer beijá-la. Dá-lhe uma bofetada. Este sai, mas antes ameaça fechar o bar.

Tina e Diana contam a Candy a ideia de fazerem massagens. Candy acha nojento.

Elsa tenta aproximar-se de Vasco, quer convencê-lo a passar a noite com ela. Vasco não quer. Arminda entra, pergunta pela ecografia. Elsa diz que amanhã mostra.

Afonso levou Martim para ver Beatriz. Martim diz que a irmã é feia e ainda a culpa pelo estado da mãe. Afonso diz que Beatriz ia gostar que ele tomasse conta da mana. Martim pede desculpa.

Eduarda dá de caras com Germano que quer saber o que ela tem a dizer perante tudo o que tem saído nos jornais. Eduarda diz que vai falar em breve, e quando isso acontecer ele vai ser informado.

Diogo embala Teresa, que não para de chorar. Carlos diz a Diogo para ligar à Arminda. Prazeres entra e trata da bebé. Todos ficam aliviados. Prazeres dá alguns conselhos.

Elsa mostra a ecografia de um vitelo a Vasco e afirma que é igual à ecografia de uma criança. Arminda não vai notar a diferença. Vasco fica furioso.

Rosete conta a Francisco o que aconteceu com Paco no camarim. Francisco quer acertar contas com Paco. Rosete não quer, aceita que Francisco lhe empreste o dinheiro para pagar a dívida.

Tomás diz a Eduarda para falar com os vereadores, estão a ponderar demitir-se em bloco. O pai do Tiago avisa-a para ela fazer o correto para a Vila, pelo menos uma vez na vida, e demitir-se de uma vez.

Tiago conversa com Beatriz, diz que voltou ao trabalho e vai cuidar dela. Conta que ficou triste por Martim não querer ficar com ele. Olga entra e falam do estado de Beatriz.

Arminda e Norberto estão de saída para verem Teresa. Elsa entra com Vasco e mostra a ecografia do vitelo aos sogros. Vasco não consegue ficar e sai. Elsa finge estar emocionada.

Todos estão ansiosos com a reunião marcada por Rosete. Esta diz que Paco os quer despejar mas eles vão dar luta. Traz o material para as massagens e diz que todos juntos vão conseguir salvar o Carrossel.

Carlos entra com mais fraldas. Diogo acorda, preocupado com a filha, mas Teresa dorme tranquila. Carlos diz que há confusão na Câmara. Ligam a televisão e começam a ver a conferência de imprensa de Eduarda.

Eduarda fala para o povo, diz que tudo o que se tem falado sobre ela é mentira e vai provar que está inocente. Faz o papel de vítima e informa que decidiu apresentar a demissão.

Tomás quer festejar a demissão de Eduarda. Francisco não está tão confiante, sabe que Eduarda não dá ponto sem nó.

Germano pergunta a Eduarda se ao demitir-se ela está a assumir que as acusações são verdadeiras. Eduarda diz que está cansada de problemas e quer focar-se na família e em Beatriz.

Elsa e Prazeres entram a queixar-se. Prazeres diz que a Câmara precisava de alguém com fibra. Elsa diz que Tomás devia ser o presidente.

Deolinda entra e procura Filipe. Está indignada por ele não estar preso. Casimiro diz que Filipe cumpriu a sua pena por ter ficado com a identidade do Padre Janeiro.

Carlos diz a Diogo que Eduarda já perdeu tudo, acha que ele devia esquecer a vingança. Diogo acha que a guerra ainda não acabou. Francisco e Rosete entram para ver a bebé. Querem comemorar a derrota de Eduarda.

Tomás entra e provoca Eduarda, que está furiosa. A ex-presidente da Câmara avisa que vai vingar-se dele e de Diogo. Tomás diz que não tem medo dela.

Eduarda liga para Lídia, faz uma denúncia contra Diogo.

Deolinda diz a Filipe que no que depender dela, ele não vai ficar com dinheiro nenhum de Ricardo. Filipe pede desculpa por tudo o que aconteceu. Deolinda diz para ele abdicar da herança.

Rosete entrega um comprovativo de transferência a Paco. A dívida está paga. Ele fica surpreendido, quer saber como é que ela fez para arranjar o dinheiro.