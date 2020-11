Resumo: 283º Episódio - 24 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda está furiosa. Henrique diz que a PJ está a fazer o seu trabalho. Eduarda não quer saber da PJ, diz que Francisco e Rosete estão a viver na Herdade e os quer expulsar de lá.

Diana diz a Tina que teve uma ideia para ganharem um extra no Carrossel, acha que deviam fazer massagens. Tina diz que Rosete nunca vai deixar isso acontecer. Elsa discute com Tina.

Mafalda convida o pai para almoçar. Ele fica radiante. Conta à filha sobre a proposta para trabalhar em Lisboa. Diz que não quer ir, mas Diana está entusiasmada. Ele não quer trabalhar para o Coronel. Mafalda fala da sua nova "Missão".

Martim e Francisco combinam montar. Eduarda entra com André. Diz a Francisco para ele e Rosete saírem, de imediato, da sua propriedade. Diz a Martim que ele pode ir também se quiser, não vai mais andar atrás dele.

Diogo, abatido, conversa com Norberto. Não gosta de deixar Beatriz e Teresa no hospital, mas tem de trabalhar. Norberto diz que Eduarda vai cair, está confiante. Diogo recebe uma chamada da Dra. Olga e fica preocupado.

Afonso senta-se com Catarina. Conversam animados. Ele prova o prato que ela fez e fica deliciado. Joana não gosta de os ver juntos, tenta que Catarina volte ao trabalho.

Casimiro diz a Prazeres que ela não é a dona da Igreja, tem de ter mais paciência e ser mais tolerante com os fiéis. Falam de Elsa. Raul acha que ela não tem salvação, só pensa em dinheiro.

Todas tentam convencer Rosete que fazer massagens era uma boa forma de rentabilizar o Carrossel. Rosete não acha boa ideia, fica irritada ao saber que elas estiveram a falar com Paco.

Joana alerta Catarina em relação a Afonso, diz que ele e Xana vão entender-se e ela vai sofrer. Catarina diz que não se passa nada entre ela e Afonso. Francisco fala de Eduarda. Tiago está irritado porque Martim não quis ficar com ele.

Vemos alguém a caminhar vestida com uma bata do hospital. Não se percebe que é Eduarda. Eduarda é fria com Beatriz, culpa-a do estado em que está por ter avançado com a gravidez. Diogo entra e expulsa Eduarda. Diogo pede à enfermeira para verificar que está tudo bem com Beatriz.

Henrique diz que recebeu uma queixa da Dona Felismina. Quer saber o que se passou. Miguel não acusa André. Henrique percebe tudo, diz a André que ele vai fazer dupla com Miguel. André fica irritado.

Tiago bebe sem parar. Vasco discute com Elsa. Gabriela diz a Tiago que não lhe servem mais álcool. Ele fica irritado. Carlos diz a Tiago que vão sair dali os dois ou Gabriela chama a Guarda.

Carlos diz a Tiago que ele precisa de um banho e de um café. Tiago diz que toda a gente o abandona, que até o próprio filho prefere estar com as outras pessoas. Carlos tem pena de Tiago.

Olga diz que o pediatra está a ver Teresa. A enfermeira traz a bebé e dá a Diogo. Olga diz a Diogo que a filha está ótima e teve alta. Ele já a pode levar para casa.

Arminda não quer ficar na Herdade agora que Eduarda voltou e Martim foi embora. Norberto diz que alguém tem de ficar perto e vigiar Eduarda, devem isso ao Diogo.

Diogo está nervoso por ter de levar a filha para casa. Olga entrega-lhe a mala e o saco com produtos, explica a Diogo algumas coisas que precisa de saber em relação ao cuidado da bebé.

Joana contou à Xana que Afonso esteve na Taberna. Xana diz que eles estão destinados. Convida Francisco para jantar em família. Rosete fala de Paco, Francisco quer emprestar dinheiro, mas Rosete não aceita.

Prazeres está muito atarefada, tem o café cheio e ninguém para a ajudar. Mafalda entra para beber um café, repara que Prazeres precisa de ajuda e começa a servir os clientes.

Carlos preparou um café para Tiago mas ele dorme no sofá. Tomás entra e estranha ao ver Carlos. Ele fala sobre o problema de álcool de Tiago e aconselha Tomás, uma vez que passou pelo mesmo.

Diogo fica aflito porque Teresa chora e não sabe o que fazer. Troca-lhe a fralda com a ajuda de Carlos. A bebé continua a chorar. Diogo embala a filha. Carlos e Diogo ficam inquietos.

Marco Paulo entra e estranha ver Mafalda a trabalhar. Ela diz que está a ajudar Prazeres, que estava aflita com o café cheio. Elsa diz a Marco que Mafalda é esperta, já começou a conquistar a sogra.

Miguel acaba o seu trabalho e prepara-se para sair. André quer que Miguel faça o trabalho por ele. Miguel não se deixa intimidar e põe André no seu lugar. Silva goza com André, que fica furioso.

Mercedes está preocupada com Afonso agora que Eduarda voltou à Herdade. Diz a Xana que ela tem de fazer as pazes com Afonso e voltar à Herdade. A energia dela faz falta.

Eduarda fica perturbada quando Arminda diz que a filha de Beatriz chama-se Teresa. Afonso não quer fazer companhia à mãe. Eduarda fica irritada.

Tomás diz a Tiago que ele tem de perceber que tem um problema sério com o álcool e precisa de ajuda.