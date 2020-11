Resumo: 282º Episódio - 23 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Casimiro intervém para acalmar os ânimos. Tina decide ir embora para não armar confusão.

Gabriela contou à Catarina a discussão que ouviu entre Vasco e Elsa, diz que ele não quer mesmo o bebé. Catarina diz que vai falar com ele. Gabriela arrepende-se de não ter aproveitado a oportunidades que Tomás lhe deu.

Diogo conversa com Martim, diz que Teresa não tem culpa do que aconteceu à Beatriz. Arminda diz a Martim que a mãe não ia gostar de saber que ele não quer conhecer a irmã. Martim cede e vai com Diogo ao hospital.

Eduarda fala ao telefone sobre os assuntos da Câmara. Tomás entra, diz para ela se demitir de uma vez e evitar a humilhação. Eduarda diz a Tomás que nunca lhe vai deixar o seu lugar.

Carlos está sem paciência para a conversa de Prazeres. Ela fala de Beatriz e Martim, está muito preocupada e diz a Carlos para ir jantar ao café com Sara. Carlos recusa o convite e ela fica desapontada.

Vasco, deprimido, diz a Filipe que está farto dos esquemas de Elsa. Filipe acha que ele tem medo da paternidade. Tina está furiosa com André por ele fazer a vida negra a Miguel. Filipe diz que pode não receber herança.

Olga examina Beatriz. A médica conta a Francisco que a TAC teve bons resultados e há atividade cerebral. Têm motivos para acreditar que Beatriz vai recuperar. Francisco fala com a filha emocionado.

Diogo diz a Martim para se aproximar. Pega em Teresa. Martim prefere não pegar na irmã, tem medo de a magoar. Decide ir ver a mãe. Diogo sente-se impotente.

Falam de Eduarda. Neca está indignado, ela deixa sempre o nome da terra mal visto. Eduarda entra e todos ficam contra ela. Neca é agressivo e ataca-a verbalmente. Casimiro tenta acalmar as pessoas. Eduarda fica nervosa.

Tiago está de ressaca. Comenta com Tomás que está a pensar voltar a trabalhar no hospital. Está farto de estar parado e quer ajudar Beatriz. Tomás diz que para ajudar Beatriz, tem de estar sóbrio.

Todos estão contra Eduarda. Casimiro não quer violência e defende Eduarda. Ela recupera do susto, diz que estão todos a ser enganados por Tomás. Vai provar que é inocente em tribunal!

Norberto gosta de ter Francisco e Rosete na Herdade e de ver Eduarda furiosa. Arminda e Mafalda falam de Prazeres. Arminda diz a Mafalda que ou ela tenta dar a volta, ou a irmã vai dar com ela em louca.

Catarina quer saber o que se passa com Vasco, diz que sabe que ele pediu a Elsa para abortar. Vasco diz para ela pensar o que quiser, já não quer saber. Catarina diz que tudo tem uma solução, e aconselha-o a contar o que se passa.

A PJ entrega um mandado a Eduarda. Levam todos os pertences dela e começam a fazer buscas no quarto. Lemos diz que também decorrem buscas no edifício da Câmara. Eduarda fica perturbada.

Diogo deixa Martim em casa. Ele continua a pensar que se não fosse a irmã, a mãe não tinha ficado em coma. Diogo diz que Teresa não tem culpa de nada. Afonso pergunta a Diogo se ele acha que Beatriz vai recuperar.

Olga pergunta a Tiago se ele está mesmo preparado para voltar. Tiago diz que sim, quer saber o estado de Beatriz. Olga diz que a crise dela foi aguda, mas está a recuperar.

Prazeres está satisfeita porque a PJ já está atrás de Eduarda. Elsa, desanimada, mostra-lhe as fotos do pai. Prazeres não percebe porque é que ela se queixa tanto. Elsa faz o papel de vítima.

Afonso e Rosete falam de Eduarda. Rosete não quer que Martim sofra. Paco entra, Afonso diz que não lhe vão dar sociedade no Carrossel. Paco diz que sendo assim, vai haver consequências.

Sílvia tenta desabafar com Xana. Esta diz à irmã que enquanto viver iludida a achar a vida cor-de-rosa e que Miguel é o seu príncipe encantado, vai sofrer. Sílvia não gosta da conversa da irmã e sai irritada.

Tiago conversa com Beatriz, diz que foi ver Teresa, é linda. Só tem raiva de Diogo por ter conseguido ter uma filha com ela. Conta que voltou ao hospital e vai cuidar dela.

Eduarda está furiosa. Henrique diz que a PJ está a fazer o seu trabalho. Eduarda não quer saber da PJ, diz que Francisco e Rosete estão a viver na Herdade e os quer expulsar de lá.

Diana diz a Tina que teve uma ideia para ganharem um extra no Carrossel, acha que deviam fazer massagens. Tina diz que Rosete nunca vai deixar isso acontecer. Elsa discute com Tina.

Mafalda convida o pai para almoçar. Ele fica radiante. Conta à filha sobre a proposta para trabalhar em Lisboa. Diz que não quer ir, mas Diana está entusiasmada. Ele não quer trabalhar para o Coronel. Mafalda fala da sua nova "Missão".

Martim e Francisco combinam montar. Eduarda entra com André. Diz a Francisco para ele e Rosete saírem, de imediato, da sua propriedade. Diz a Martim que ele pode ir também se quiser, não vai mais andar atrás dele.