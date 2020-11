Resumo: 281º Episódio - 21 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco está abatido por causa de Beatriz. Mercedes diz que rezou muito. Afonso entra com Martim. Ele diz que quer ficar na Herdade e gostava que Francisco e Rosete ficassem com ele até a mãe voltar.

Diogo mostra a filha a Arminda e a Norberto, que ficam comovidos. Diogo diz que Beatriz ainda não pegou na filha, não se conforma com o estado dela. Norberto diz que Beatriz é forte e vai sair do hospital com a filha nos braços.

Casimiro encara Vasco, diz que ele tem de parar de fugir às responsabilidades e casar com Elsa. Vasco fica furioso e despacha o Padre. Diana não percebe porque ele não quer casar.

André encomenda uma missão a Miguel, diz para ele vigiar a casa de Dona Felismina. Inventa uma ocorrência.

Marco e Mafalda estão muito felizes. Prazeres diz a Mafalda que o filho escolhe sempre a mulher errada. Vasco está fulo por Elsa ter ido falar com o Padre. Os dois discutem. Prazeres defende Elsa, que faz-se de vítima.

Francisco conta a Rosete sobre a ideia de Martim de viverem com ele na Herdade até Beatriz voltar. Quer muito ficar com o filho. Rosete acha que ele deve ir mas ela não quer problemas com Eduarda.

Diogo diz a Tomás que o estado de Beatriz continua igual. Eduarda entra furiosa e ameaça Tomás, acha que Mafalda o ajudou a encontrar as provas. Quer vingar-se dos dois. Diogo diz que foi ele quem arranjou as provas.

Arminda e Afonso acabam de ver o vídeo que Eduarda publicou. Afonso fica indignado porque a mãe usa o facto de Beatriz estar a lutar pela vida para terem pena dela. Falam de Martim. Esperam que Francisco aceite convite de viver na herdade.

Eduarda está furiosa e diz que as provas que eles têm não têm valor em tribunal, que eles são dois ignorantes e vão pagar caro. Tomás agradece a Diogo por ter defendido Mafalda.

Elsa e Vasco discutem. Ele diz que só casa com ela quando ela tirar a barriga. Gabriela ouve e fica chocada com o ultimato de Vasco.

Miguel vigia casa de Felismina. Está entediado. Vemos que alguém espreita pela janela. Miguel agarra-se ao telemóvel.

André está divertido com a partida que pregou a Miguel. A Dona Felismina liga para o posto e André diz que nenhum guarda foi destacado para vigiar a sua casa. Silva diz que a partida vai acabar mal.

Tiago observa Candy. Conversa com ela sobre Martim, diz que mesmo fazendo tudo com ele, o miúdo prefere ir para Herdade e ficar com Francisco. Candy diz que ele tem de se tratar. Tiago diz que não quer divorciar-se.

Afonso trata da irmã e fala com ela. Conta que Teresa é linda. Xana entra e Afonso sai. Xana diz a Beatriz que ainda é apaixonada por Afonso. Ele ouve.

Rosete está preocupada com Beatriz e Paco. Eduarda está indignada com a capa dos jornais. Discute com Rosete. Esta conta que Martim pediu a Francisco para ir viver na Herdade. Eduarda faz uma ameaça.

Miguel continua na sua missão. Vê movimento na casa e tenta espreitar e saber o que se passa. Felismina abre a porta e despeja um balde de água por cima de Miguel.

No posto, Marco está de saída. Miguel entra encharcado. Silva e André desatam a rir. Marco não quer saber o que se passa e sai. Henrique pergunta a Miguel o que aconteceu. Fica desconfiado. Miguel vai embora e não conta nada sobre a partida que fizeram.

Norberto está contente, quer festejar a ruína de Eduarda. Mafalda e Marco também estão felizes. Prazeres gosta da forma como Mafalda a trata. Prazeres diz a Norberto para falar com Vasco. Ele trata muito mal Elsa.

Diogo não quer estar longe do hospital. Não quer Eduarda perto de Beatriz nem de Teresa. Espera que desta vez Eduarda seja presa. Diogo pede ajuda a Sara com Martim. Conta que ele não quer conhecer Teresa.

Eduarda entra de mala de viagem na mão. Ouve a voz de Martim e fica contente. Quer vê-lo. Arminda fica preocupada com a presença de Eduarda que quer entrar. Eduarda avança pela casa e Arminda vai atrás.

O jantar está animado até à entrada de Eduarda. Esta fica furiosa ao ver Francisco e Rosete e manda-os embora. Diz que ela é que vai ficar na Herdade com Martim. Este enfrenta-a e diz que, se ela fica, ele vai embora.

Gabriela conversa com Elsa, diz que ouviu uma discussão entre ela e Vasco e achou que ele foi muito agressivo com ela. Elsa defende Vasco, deixando Gabriela desconfiada. Acha que Vasco pode estar a bater em Elsa.

Sílvia está furiosa com o pai por ele ter humilhado Miguel à frente de toda a gente. Miguel não gosta que Sílvia o defenda e decide ir embora.

Falam sobre o ataque de fúria de Eduarda. Rosete não quer ficar, não quer mais problemas e discussões. Francisco e Afonso dizem que Martim a quer perto. Rosete cede.

Eduarda está furiosa pelo que aconteceu na Herdade. Liga para o Dr. Silvério mas ele continua sem atender. Ela deixa mensagem a ameaçá-lo.

Prazeres organiza o coro. Tina entra e aproveita para provocar Prazeres.