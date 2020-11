Resumo: 279º Episódio - 19 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe diz a Tina para não ir ao posto. Tem de deixar que Miguel se oriente sozinho.

Xana sofre por Afonso, mas está decidida a não falar mais com ele. Conta à irmã que ele tentou fazer-lhe ciúmes com Catarina. Sílvia fica preocupada ao saber que Miguel está sozinho no posto.

Arminda está preocupada com Beatriz, a menina ainda não nasceu. Eduarda ouve e fica furiosa porque ninguém a avisou que Beatriz estava no hospital. Ameaça Arminda e Norberto mas eles controlam-se.

Francisco, ao telemóvel com Rosete, diz que Beatriz já está na sala de partos. Está nervoso. Afonso diz que não sai dali até saber que está tudo bem com a irmã e a sobrinha.

Beatriz já está na fase final do parto. Está cansada. Diogo está ao seu lado. A bebé nasce. Diogo está muito emocionado. Beatriz está prestes a desmaiar.

Martim está preocupado e ansioso, quer que o pai ligue para o hospital. Tiago diz que Beatriz está a ser seguida por uma equipa de médicos muito boa.

Beatriz não reage. Diogo está assustado. Olga manda Diogo sair da sala e levarem a bebé Teresa. Pede para avisarem o bloco. Podem precisar de operar Beatriz. Diogo fica em pânico.

Henrique e Diana discutem por causa do jantar. Diana fala na proposta de Henrique ir para Lisboa. Ele diz que está bem em Vila Brava. Diana gostava de tentar, gosta da ideia. Henrique diz que depois falam sobre o assunto.

Xana encara Catarina, quer saber se ela combinou com Afonso para lhe fazerem ciúmes.

Afonso não entende nada, bombardeia Diogo com perguntas. Ele diz que Beatriz desmaiou e mandaram-no sair da sala. Diz que levaram Teresa para a pediatria e não o deixaram pegar na filha. Estão desolados.

Tomás liga para Eduarda, quer saber se ela aceita a sua proposta. Fica satisfeito porque ela grita com ele, está desesperada. Tomás diz que os dias dela na Câmara estão contados.

Eduarda está furiosa ao telemóvel com Tomás. Insulta-o e avisa que não vai demitir-se. O Dr. Silvério diz a Eduarda que os dois podem ir presos se Tomás tiver mesmo provas.

Rosete está preocupada com Paco, acha que vão ter problemas porque não pensa ceder. Francisco recebe uma chamada de Afonso, preocupado, diz a Rosete que Teresa nasceu e está bem, mas Beatriz está com problemas.

Prazeres não se cala, só diz parvoíces. Norberto entra, diz que falou com Afonso. Conta que Teresa nasceu e está bem, mas Beatriz está com problemas. Arminda e Mercedes ficam nervosas.

Enfermeira tira sangue a Marco. Diz que amanhã saem os resultados. Mafalda chora. Marco diz que seja qual for o resultado vão ficar juntos e ultrapassar a situação.

Diogo conta o que sabe sobre Beatriz a Francisco e Rosete, sabe que foi um problema com o útero e ela está a ser operada. Afonso tem medo que a irmã morra. Francisco diz que Beatriz é forte e tudo vai correr bem.

Operam Beatriz. A cirurgia é complicada. Beatriz está muito fraca. Entra em assistolia. Preparam-se para reanimá-la.

Elsa diz a Casimiro que ela quer casar antes do bebé nascer, não quer ser mãe solteira. Pede para ele falar com Vasco e o convencer. Casimiro percebe o jogo de Elsa, ela só quer o dinheiro do pai.

André desabafa com Gabriela por causa de Miguel. Gabriela acha piada à situação. Acha que Miguel ser guarda é castigo divino para André. Prazeres ouve e fica em choque ao saber que Miguel é guarda.

Rosete diz a Paco que lutou muito pelo Carrossel. Paco reconhece tudo o que ela fez mas quer rentabilizar o negócio. Diz que ou ela lhe dá sociedade ou entra com uma ação de despejo. Rosete fica furiosa.

Tiago explica o que aconteceu com Beatriz, ela está a ser operada e os médicos estão a tratar bem dela. Martim chora, tem medo que a mãe morra. Tiago acalma o filho.

Diogo segura na filha emocionado. Fala com ela, diz que a mãe vai ficar boa e que Beatriz é forte.

Rosete diz que Paco quer uma sociedade, mas ela não vai deixar que isso aconteça. Ele sempre quis transformar o Carrossel num bar de alterne. Todas mostram-se indignadas menos Tânia. Rosete avisa-a.

Sílvia quer ir para o quarto. Miguel diz que não pode, tem de trabalhar. Conta que André já começou a fazer-lhe a vida negra no posto. Sílvia fica desconsolada por ele ir embora.

Henrique diz a Marco que sabe que ele esteve no hospital com Mafalda. Quer saber o que se passa com a filha. Pressiona Marco a falar. Ele conta que pode estar infetado. Henrique fica preocupado.

Diogo está arrasado. Eduarda aparece, quer saber como está Beatriz e a neta. Fica a saber que Beatriz ainda está no bloco operatório e a bebé está bem. Todos pedem para ela ir embora.