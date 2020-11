Resumo: 278º Episódio - 18 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos nem consegue opinar porque Prazeres não para de falar.

Marco diz a Mafalda que dentro de dias ficam a saber se tem a doença. Diz que ela não tem responsabilidade nenhuma, e se o resultado for positivo, enfrentam o problema juntos. Mafalda diz que o ama.

Tomás fica eufórico. Chama Joana, mostra-lhe os documentos que provam as ilegalidades no concurso da câmara. Diz que os dias de Eduarda como presidente estão contados.

Beatriz sai do carro para abrir o portão. Vemos que o telemóvel tem pouca bateria. Beatriz sente dores fortes. Dá à chave na ignição do jipe, mas não funciona.

Diogo faz um passeio com os turistas. Recebe uma chamada de Beatriz, ela pede-lhe ajuda. A chamada desliga-se e ele fica aflito. Mafalda diz para ele ir buscar Beatriz que ela fica com os turistas.

Beatriz liga para Diogo, diz que carrinha não pega. Está com dores, tem contrações, acha que Teresa quer nascer. Não chega a dizer o sítio exato onde se encontra porque fica sem bateria no telemóvel.

Vasco está furioso, não entende como é que Elsa pode enganar toda a gente com a falsa gravidez e não se importar com o que as pessoas sentem. Ele não quer enganar mais os pais. Elsa faz-se de vítima.

André diz a Henrique que Miguel teve muita sorte em ter sido destacado logo para Vila Brava. Percebe que foi Henrique quem meteu a cunha. Henrique diz a André para ele respeitar Miguel.

Beatriz está cheia de dores, mas tenta relaxar. Diogo vai ter com ela, está aflito e não sabe bem o que fazer. Ralha com ela por não lhe ter ligado para ir buscar o cavalo. Beatriz pede para Diogo a levar ao hospital.

Tomás, satisfeito, diz a Joana que marcou um encontro com Eduarda. Agora tem provas concretas. Ela vai ter de sair da Câmara. Joana fica apreensiva. Fala na sua vida, diz que não se sente realizada e pondera ir embora.

Prazeres conversa com Catarina, diz que ela não quer controlá-la. Só gostava que trabalhassem juntas porque acredita no seu talento. Catarina diz à avó que quer estudar hotelaria no estrangeiro.

Norberto entra preocupado, diz a Arminda que já encontraram o cavalo mas quer saber de Beatriz. Foram juntos mas ela sentiu uma dor. Arminda aflita liga para Diogo, mas ele não atende. Norberto vai procurar Beatriz.

Diogo entra com Beatriz e pede ajuda. Olga aparece e recebe Beatriz. Diogo diz que a ama e que quer tomar conta delas. Diz que fica à espera. Olga leva Beatriz.

Coronel cumprimenta os guardas. Miguel atrapalha-se. Todos riem. Henrique leva o Coronel ao gabinete para falarem à vontade.

Coronel fala do jantar. Diz que a mulher tem saudades de Joana, e gostava de ver os filhos. Henrique explica que está divorciado e vai levar a namorada. Coronel oferece um cargo de chefia a Henrique em Lisboa.

Prazeres quer ver as roupas que supostamente Elsa foi comprar. Elsa mente. Tina entra e diz a Elsa que decidiu não acabar com as Sericaias, mas faz uma ameaça. Prazeres fica desconfiada da atitude de Elsa.

Tomás diz a Eduarda que tem provas em como ela favoreceu o amigo Russo no concurso da Câmara. Mostra a pen e fala em empresas fantasmas. Eduarda fica furiosa. Tomás faz-lhe uma proposta para ela sair da Câmara de Vila Brava, que ela recusa.

Todos estão nervosos à espera de notícias de Beatriz. Francisco pergunta se não deviam avisar Eduarda. Diogo reage mal e Francisco não percebe. Afonso diz a Diogo para ir ter com irmã mesmo que ela não queira.

Olga trata de Beatriz, diz que ela ainda não tem a dilatação feita. Diogo entra e Beatriz deixa-o ficar. Está assustada. Diogo diz que tudo vai correr bem desta vez. Beatriz deixa-o assistir ao parto.

O Coronel está encantado com Diana. Florinda fica desagradada quando Diana conta que é bailarina profissional num bar. Henrique fica constrangido e Diana percebe.

André e Miguel estão de plantão. André prepara-se para sair e Miguel fica aflito por ficar sozinho. André diz para ele ficar calado e não contar nada a Henrique ou faz-lhe a vida negra.

Eduarda está furiosa, já contou ao Dr. Silvério a ameaça de Tomás, acha que ele está a fazer bluff. O Dr. Silvério diz que não era má ideia ela afastar-se, a situação está cada vez mais complicada. Eduarda ameaça o advogado e lembra-o que ele também está envolvido.

Carlos está nervoso com o nascimento de Teresa, Sara percebe. Carlos fica emocionado quando Sara diz que o adora. Tem saudades dos pais. Carlos abraça-a.

Afonso está preocupado, quer saber notícias de Beatriz. Diogo diz que ela está com muitas dores mas está a aguentar-se. Afonso percebe que Diogo tem receio que algo corra mal.

Martim está ansioso com nascimento da irmã. Tiago diz para ele ficar tranquilo. Quer jantar fora mas Martim não quer, diz que tem uma surpresa. Candy fica feliz ao ver Martim andar sem muletas. Tiago fica comovido.

Xana vai embora. André entra e é apanhado por Henrique. Mente, diz que vai levar o jantar para ele e Miguel. Diana e Florinda vão ao wc. O coronel olha babado para Diana, diz a Henrique que ele fez bem em trocar de mulher.