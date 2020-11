Resumo: 277º Episódio - 17 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago provoca Afonso. Este responde à letra. Fala na morte de Rui e na "tentativa" de suicídio de Tiago. Ameaça-o se ele fizer Martim sofrer. Tiago fica espantado com a atitude de Afonso.

Beatriz sente-se desconfortável, diz a Arminda que passou mal a noite. Arminda acha melhor ligarem à médica dela. Beatriz diz que está bem, vai com o Martim à consulta.

Catarina e Sílvia falam sobre os rumores na Vila sobre Gabriela e André. Prazeres fica magoada porque Catarina quer continuar a trabalhar na Taberna, diz que elas têm de ficar unidas. Sílvia adora a tosta. Catarina sente-se culpada.

Vasco está farto de toda a mentira da gravidez e das atitudes de Elsa. Ela não tem remorsos, só quer o dinheiro do pai e fazer com que as pessoas esqueçam que Tina faz parte das 'Sericaias'.

Afonso bate em Filipe, está furioso. Filipe diz que não aconteceu nada entre ele e Xana, mas Afonso não acredita. Tomás acalma os ânimos. Manda Filipe sair e deixa Afonso ficar. Xana fica indignada.

Diogo está escondido. Eduarda sai do seu quarto, verifica que tem as chaves do carro com ela e vai embora. Diogo consegue abrir a porta do quarto de Eduarda.

Diogo entra no quarto e vasculha tudo. Encontra um portátil e acede ao computador. Copia o disco rígido de Eduarda para um disco externo. Alguém tenta entrar no quarto e Diogo gela.

Martim gostava de deixar as muletas de vez. Tem pena que a mãe e Diogo não estejam juntos. Beatriz diz que vai fazer tudo para os filhos serem felizes.

Eduarda entra no quarto, tem uma sensação estranha. Diogo está escondido com o portátil dela na mão. Eduarda põe o lenço que estava em cima da cama e volta a sair. Diogo continua a copiar os dados.

Rosete abraça Afonso. Conta-lhe que Raul vendeu o prédio e têm um novo senhorio que aumentou muito a renda. Xana não quer sofrer por Afonso, mas ainda o ama. Joana tem pena dela.

Henrique informa que vão ter um novo elemento no posto. Quer que tratem bem o novo Guarda que está para chegar. André quer saber de onde é o rapaz, mas Henrique não diz.

Elsa está na sessão de autógrafos. Mente quando perguntam por Tina. Esta aparece e fica furiosa, diz a Elsa que ela não vale nada, é uma mentirosa. Vasco separa-as. Tina diz que não quer fazer dupla com alguém em quem não confia.

Tiago encara Candy, não percebe porque ela resiste a voltarem a estar juntos. Candy diz que passar a noite com ele foi um erro. Não quer sofrer mais. Ele fica irritado e quer beber mais mas Candy não lhe serve.

Eduarda pede desculpa a Afonso, diz que o ama acima de tudo e que a culpa dele ter estado preso não foi dela, mas sim de Xana. Afonso não quer acreditar na lata da mãe. Insulta-a e diz que um dia vai pagar por tudo.

Diogo entrega o disco a Tomás, diz que lá dentro estão os documentos que Eduarda tem no computador pessoal. Ele saberá melhor o que procurar para reunir provas contra Eduarda. Tomás agradece.

Catarina está decidida a deixar durante um ano os estudos. Depois pondera estudar para Chef de cozinha. Mas não quer tirar os clientes ao café da avó e acaba por se sentir culpada. Gabriela diz que vai falar com Prazeres. Falam também sobre André.

Diana diz a Arminda que Vasco está diferente desde que soube que vai ser pai mas... para pior. Foi à Figueira da Foz jogar futebol. Arminda, indignada, liga para Vasco.

Eduarda aproveita que Sara está sozinha e tenta manipulá-la. Quer usá-la para fazer as pazes com Martim. Carlos aproxima-se e Eduarda vai embora. Carlos diz a Sara para nunca confiar em Eduarda.

Diogo alerta Tiago para o problema dele com o álcool. Tiago fica furioso. Os dois discutem. Tomás tenta chamar Tiago à razão, mas sem sucesso. Conta que Diogo deu-lhe material com provas para apanhar Eduarda.

Miguel apresenta-se ao serviço, é o novo Guarda do posto. André fica indignado. Marco e Silva gozam com a situação, mas recebem bem Miguel. Henrique diz para Miguel honrar a farda.

Tomás está concentrado a ver a documentação que Diogo lhe entregou. Xana trata mal Casimiro, ele quer saber como está o casamento dela. Xana responde mal outra vez.

Gabriela encara Prazeres, diz que sabe da chantagem emocional que ela está a fazer com Catarina e avisa-a que isso só afasta a neta dela. Prazeres fica pensativa.