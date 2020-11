Resumo: 276º Episódio - 16 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana está angustiada. Sílvia e Catarina dizem para ela ir buscar Afonso, ele adora-a. Falam de Miguel. Xana começa a ficar muito nervosa. Sente-se insegura, não sabe o que fazer.

Afonso já tem tudo pronto para ir embora. Despede-se de Leonel e agradece tudo o que fez por ele, sabe que não teria sobrevivido sem a sua ajuda. Leva foto de Xana.

Martim pinta a faixa para Afonso. Eduarda fala com ele, diz que admite que errou mas adora-o e quer a sua família de volta. Martim diz que a odeia.

Afonso percorre o corredor da prisão em direção à saída. Está emocionado. À saída, Beatriz, Diogo e Francisco estão à espera dele. Ele olha em volta, como se procurasse alguém. Beatriz avança para ele. Afonso abraça-a emocionado.

Xana chora, quer estar com Afonso, mas acha que ele não merece vê-la porque a ignorou durante o tempo todo que esteve preso. Sílvia, farta, diz para ela ir ter com o marido.

Afonso não controla a emoção e chora. Olha em volta. Beatriz diz que Xana preferiu não ir. Afonso diz que não quer saber. Deita todas as coisas que trazia no lixo.

Diana oferece um presente para o bebé de Vasco. Ele fica irritado e Diana estranha a atitude. Vasco diz que vai à Figueira da Foz jogar futebol. Diana diz a Tina que acha que Vasco tem outra mulher.

Rosete tenta entrar em contacto com o novo senhorio, mas não consegue. Candy ouve, Rosete acha que o homem quer acabar com o bar. Falam de Tiago. Rosete quer que Candy resolva a sua vida e siga em frente.

Eduarda diz a Vladimir para ele ficar tranquilo, que tem tudo controlado. A obra já foi adjudicada. Pereira entra e avisa Eduarda que Afonso está a chegar.

Afonso entra na sala da herdade e todos fazem uma festa ao vê-lo. Ele fica emocionado ao ver Martim andar sem muletas. Pede desculpa e vai para o quarto. Todos ficam preocupados com ele. Beatriz sente uma pressão no ventre.

Mais tarde, Afonso está com Beatriz e o pai. Beatriz dá as boas-vindas ao irmão mas Afonso não reage. Beatriz segura na mão do irmão e seguem para a sala de jantar.

Prazeres fala de Afonso. Acha que ele deve ter sofrido muito na prisão. Quer oferecer-lhe uma bíblia. Carlos elogia os cozinhados de Catarina. Prazeres fica com ciúmes e diz que foi ela que ensinou tudo à neta.

Tina quer fazer Instagram para se promover. Filipe fica com ciúmes. Ela vê o Instagram de Elsa e fica furiosa ao perceber que ela vai dar uma sessão de autógrafos e não a avisou.

Xana não deixa de olhar para o telemóvel. Joana diz para ela ligar ao Afonso e marcar um encontro. Xana não quer. Joana diz a Henrique que David está a ponderar voltar para Portugal.

Tiago recebe Candy, diz que a chamou para lhe dar uma caixa com pertences dela. Aproveita para a beijar, diz que tem muitas saudades. Percebe que ela também quer estar com ele e avança. Candy não resiste e acaba por ceder.

Beatriz está preocupada com Afonso, diz a Diogo que ele está distante. Diogo diz que ele precisa de tempo e de fazer as pazes com Xana. Beatriz conta que Mafalda quase era apanhada por Eduarda. Diogo diz que trata de tudo.

Tomás vasculha tudo à procura de provas contra Eduarda. Faz uma pesquisa no computador, mas não encontra nada que possa usar.

Rosete encara Paco, estranha vê-lo ali de novo. Percebe logo que ele é o novo senhorio. Ele diz que sempre quis ficar com o Carrossel, acha que podem fazer mais dele. Rosete fica furiosa, mas consegue controlar-se.

Xana fala, mas Afonso ignora-a. Ela diz que o perdoa. Afonso fica irritado e diz que nunca lhe vai perdoar a traição. Quer o divórcio! Xana diz que nunca o traiu. Os dois discutem.

André não percebe como é que Marco deixou escapar uma mulher como Gabriela. Marco não tem paciência para ele, diz só para não usar Gabriela para se vingar. Ela não tem culpa de nada. André acha que Marco tem ciúmes.

Mafalda diz a Beatriz que Tomás não lhe pediu nada, só o quer ajudar. Quer que Eduarda pague pelo mal que fez. Beatriz diz que isso um dia vai acontecer. Falam do futuro de Mafalda, ela quer estudar e ser terapeuta.