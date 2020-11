Resumo: 275º Episódio - 14 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina estranha Elsa não ter engordado quase nada na gravidez. Elsa disfarça. Tina está preocupada porque não há concertos marcados, precisa de dinheiro extra para pagar a André. Elsa diz que ele gosta de Gabriela.

Diogo fica entusiasmado quando Carlos diz que a PJ conseguiu provar que Afonso não tinha nada a ver com as contas offshores e os documentos eram falsos. Diogo diz que Afonso já não é o mesmo. Carlos diz que ele vai recuperar quando sair.

Tiago já bebeu muito e Tomás fica preocupado. Xana, eufórica, diz a Tomás que Afonso vai sair em breve da prisão. Discute com Tiago. Este assusta-se e tem um flash do que aconteceu no dia do acidente com o cavalo.

Norberto percebe que algo se passa com Mafalda, reparou que ela está triste. Mafalda diz que está tudo bem, só não vai muito a casa deles por causa de Prazeres. Conta que falou com a mãe para ela aprender a montar.

Gabriela diz a Marco que Catarina quer deixar de estudar e dedicar-se à cozinha. Prazeres ouve e fica furiosa, acha que Gabriela influenciou a filha. Marco diz que vai falar com Catarina.

Filipe e Diana dizem a Vasco para ir para casa. Elsa pode precisar dele, está grávida. Vasco, farto de que todos defendam Elsa, diz que não aguenta a pressão e que Elsa planeou a gravidez sozinha.

Eduarda está irritada porque não lhe contaram que Martim anda sem muletas. Beatriz diz que a PJ descobriu que as contas não eram de Afonso e ele vai ser libertado. Eduarda fica tensa, mas disfarça. As duas acabam por discutir.

Carlos traz o jantar. Sara abraça-o, diz que Prazeres já lhe contou que a pode adotar. Carlos fica irritado por ela ter contado, explica a Sara que ainda não têm certezas.

Sílvia já tem saudades da mãe. Catarina prepara o jantar. Acha que ela devia contar a André que Miguel está a fazer formação para ser guarda. Prazeres discute com Catarina por ela querer deixar de estudar.

Vasco quer que Elsa deixe de mentir sobre a gravidez. Rosete, desconfiada, vai ter com Paco. Avisa Tina que Paco não é boa pessoa. André está feliz por ter recuperado a sua casa. Brinda com Gabriela.

Francisco e Tomás conversam sobre Eduarda. Tomás tem a certeza que há fraude no concurso e acha que o Russo está metido ao barulho. Francisco diz que o ajuda a arranjar provas contra Eduarda.

Eduarda combina uma reunião com o Dr. Silvério. Sai do gabinete e Mafalda procura provas. Eduarda entra e apanha-a. Beatriz entretanto chega também e "salva" Mafalda. Esta diz que quer ajudar Tomás a encontrar provas contra Eduarda. Beatriz diz para ela não arriscar.

Elsa dá graxa a Casimiro, diz que quer batizar o filho/a. Chegam para ensaiar as músicas da Igreja. Cantam afinados. Elsa mente a Prazeres para não trabalhar no café no dia seguinte.

Rosete está preocupada com Candy. Tina precisa de pagar a André. Rosete tem a ideia de organizarem uma festa e cobrarem entrada para ajudar Tina. Esta fica comovida, abraça Rosete e Diana.

Mafalda conta à mãe que tentou arranjar provas contra Eduarda e foi apanhada, mas que Beatriz a "salvou". Henrique ouve e fica furioso. Diz a Tomás para fazer o que quiser, mas deixar Mafalda fora de tudo.

Diogo fica feliz ao ver Martim andar sem muletas e diz que sabia que ele ia conseguir, olha-o com ternura. Beatriz assiste comovida. Martim vai preparar a festa para Afonso. Diogo aproxima-se de Beatriz, mas ela recua.

Eduarda quer que o Dr. Silvério arranje uma solução, a PJ já descobriu que os documentos das contas offshores eram falsos mas Dr. Silvério pede mais dinheiro. Eduarda fica furiosa, diz para ele resolver tudo ou caem os dois.

Vasco está furioso, está farto das mentiras de Elsa. Ela tem feito concertos e sessões de autógrafos sem avisar Tina. Quer acabar com a mentira da gravidez. Elsa dá-lhe a volta e Vasco desespera.