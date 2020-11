Resumo: 273º Episódio - 12 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo, angustiado, diz a Carlos que vai fazer o que Beatriz diz e esperar. Não vai contar a Tiago que são irmãos. Não quer arriscar uma nova crise. Carlos diz que Tomás acha que ele atacou Tiago.

Casimiro assusta-se com a chegada de Elsa e deixa cair as hóstias. Propõe que Elsa fique encarregue do coro infantil. Elsa recusa, diz que não tem tempo. Casimiro diz que é uma pena, Raul ia ficar orgulhoso.

Sílvia fica chocada quando Miguel diz que vai para Lisboa fazer formação porque quer ser guarda. Pretende voltar à Vila quando acabar. Carla fala com as filhas. Quer aceitar o trabalho em Lisboa.

Todos provam os dois pratos de pipis e votam. Fazem a votação final e Prazeres ganha. Fica eufórica, começa a dançar e obriga Carlos a acompanhá-la. Todos riem.

Eduarda mostra a cópia da carta que mandou a Afonso. Martim não acredita em nada do que ela diz. Acha que ela devia ir falar com o Juiz e dizer a verdade. Eduarda, farta, diz a Martim que o adora mas a sua paciência tem limites.

Beatriz diz a Afonso que Xana o adora e que acredita que nada aconteceu entre ela e Filipe. Beatriz diz para ele aceitar vê-la, mas Afonso não cede. Chegam à conclusão que são os dois muito orgulhosos.

Henrique quer saber a versão de Diogo sobre o que aconteceu a Tiago. Diogo diz que discutiram, Tiago quis bater-lhe, ele desviou-se e caiu na Box onde o cavalo o atacou. Norberto mente, diz que viu Tiago cair sozinho. Henrique acredita.

Elsa diz a Vasco que o Padre queria que ela ficasse à frente do coro infantil mas ela não gosta de crianças. Vasco diz que assim ia ficar bem vista aos olhos do pai. Elsa tem uma ideia.

Rosete diz a Francisco que mandou uma contra proposta de renda ao novo proprietário. Espera que ele aceite. Xana implora para Filipe ir à prisão e explicar a Afonso que nada aconteceu entre eles. Filipe cede e Xana fica esperançosa.

Gabriela agradece a André, diz que percebeu que ele gostou mais dos pipis de Prazeres mas votou nos dela. André elogia Gabriela, que gosta de ouvir.

Tiago brinca e faz de conta que não se lembra de Candy. Ela fica preocupada, mas acaba a rir. Ainda gosta dele. Tiago percebe. Candy conta que para receber dinheiro do pai tem de divorciar-se dele.

Diogo agradece a ajuda de Norberto mas acha que há segredos que não se devem revelar. Eduarda ouve e encara Diogo, diz que por onde ele passa deixa rasto de desgraça. Diogo fica sentido, mas disfarça.

Beatriz passeia pelo seu local preferido. Começa a ler um livro. Diogo aparece, mas não se aproxima.

Martim esforça-se nas barras paralelas. Tenta largar as barras laterais, mas cai. Levanta-se determinado. Martim consegue equilibra-se e dar um passo sem estar agarrado.

Beatriz senta-se para ler um livro. Diogo aparece, mas Beatriz não o convida a aproximar-se dela.

Beatriz adormeceu a ler o livro, já no fim. Diogo desperta-a. Vemos Beatriz, feliz já grávida de 8 meses e meio... Passaram 6 meses...

Dr.ª Olga faz uma ecografia a Beatriz e diz que está tudo bem com a menina deles. Diogo fica emocionado quando Beatriz diz que vai chamar Teresa ao bebé.

Cantam uma música de Marco Paulo. Prazeres está muito entusiasmada. Mercedes não acha a música adequada para a missa mas Casimiro concorda com Prazeres.

Xana lê um livro de autoajuda. Joana, chateada, diz para ela ir trabalhar. Xana diz que foram os livros de autoajuda que a ajudaram a ultrapassar a dor.

Martim espera por Sara, ela desce as escadas a correr e cai. Magoa o pé. Martim, aflito, larga as muletas e vai até ela. Tiago entra em casa e vê o filho a andar. Todos ficam emocionados.

Mafalda dá uma aula. Beatriz aproxima-se e elogia o trabalho de Mafalda, que diz adorar estar a dar aulas. Só ali consegue esquecer os problemas. Beatriz percebe.