Resumo: 272º Episódio - 11 de novembro (quarta-feira)

Diogo diz a Beatriz que contou toda a verdade a Tiago, mas ele reagiu mal. Diz que só quis que Tiago soubesse que não está sozinho mas o irmão odeia-o. Beatriz fica com pena dele e abraça-o.

Diana diz a Henrique que ele devia fazer as pazes com Tiago. Ele não consegue esquecer que perdeu a irmã por causa dele. Falam do fugitivo. Henrique elogia a coragem de Miguel.

Joana fica feliz quando Catarina diz que gosta de ver o pai e Mafalda juntos e que a doença dela não a incomoda. Catarina brinca com Miguel por ele ter ajudado a Guarda. Miguel diz a Sílvia que quer ajudar a mãe e ficar na Vila.

Elsa e Tina veem fotografias das Sericaias. Xana fala com Tina sobre ter dormido com Filipe. Tem medo de Tina. Ela ri, diz a Xana que não aconteceu nada entre eles. Xana fica aliviada.

Diogo diz a Carlos que Tiago saiu dos Cuidados Intensivos e quer lá estar com ele quando acordar. Conta que Jorge ligou a pedir dinheiro. Carlos diz que vai falar com Jorge, ele tem de continuar escondido e calado.

Arminda tem esperanças que Tiago e Diogo se entendam. Norberto diz que Tiago é egoísta, não quer saber da família. Martim quer ver o pai. Beatriz decide ligar a Carla para o filho falar com o pai.

Candy está irritada porque Tiago foi para o hospital e avisaram Beatriz e não a ela, que continua a ser a sua mulher. Rosete fica furiosa ao receber uma carta do novo dono do bar. Vai aumentar a renda para o triplo.

Germano faz uma entrevista às Sericaias. Elsa quer responder a tudo e praticamente não deixa Tina falar. Prazeres, farta, manda Elsa trabalhar.

Carla, desanimada, diz a Sílvia que recusaram-lhe o empréstimo no banco. Mostra o bilhete com a ameaça. Sílvia diz à mãe para ir ao posto. Carla diz que tem uma proposta para trabalhar em Lisboa. Sílvia acha boa ideia.

Xana fica desesperada quando Óscar diz que Afonso não a quer ver. Ela faz uma cena, grita como uma louca. Pede para Óscar dizer a Afonso que o ama e que não o traiu. Foi tudo um mal-entendido.

Tomás está de saída para ver Tiago. Encara Carlos, acha que a história do acidente está muito mal contada. Diz que não está a acusar Diogo mas quer ouvir a versão de Tiago.

Tiago acorda e vê Diogo. Está confuso, não percebe o que faz no hospital outra vez. Diogo diz que ele teve um acidente. Tiago diz que não se lembra de nada. Diogo fica incrédulo.

Afonso olha para a fotografia de Xana. Lembra-se quando ela prometeu esperar por ele. Guarda a foto e fecha os olhos, quer esquecê-la.

Tiago manda Diogo embora. Tomás entra e não gosta de ver Diogo. Este diz que o que aconteceu foi um acidente. Carla diz que é normal Tiago esquecer algumas coisas. Tomás diz a Tiago que Diogo tem culpa.

Rosete está furiosa com Raul. Diz que ele garantiu que nada mudava com a venda do prédio, mas o novo dono quer triplicar a renda. Francisco diz que ajuda, mas Rosete não aceita.

Tina fica espantada quando Miguel diz que quer ser guarda. Ele diz que gostou de ajudar a prender o criminoso. Ser guarda é proteger e servir a comunidade, é isso que ele quer fazer na vida. Tina fica orgulhosa do filho.

Filipe faz negócio com Jonas e vende os últimos quatro telemóveis. Prazeres fica curiosa com o que estão a afazer. Carlos entra e pede o prato do dia: "Pipis". Elogia Gabriela. Prazeres fica com ciúmes. Decide fazer os seus "Pipis" para competir com Gabriela.

Diogo diz a Beatriz que Tiago não se lembra de nada. Beatriz acha que Tiago pode estar a mentir para ganhar tempo. Acha que Diogo deve esperar para voltar a contar-lhe que são irmãos. Ele quer saber como ela se sente.

Óscar diz a Afonso que Xana pediu para lhe dizer que o ama e não o traiu. Afonso não quer saber dela. Óscar entrega uma carta que Dr. Silvério deixou para ele. Afonso lê, é de Eduarda a pedir perdão.