Resumo: 271º Episódio - 10 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa destaca-se a cantar no coro. Prazeres não gosta.

Tomás diz a Tiago que não vai ter de ir a Londres. A polícia acedeu a interrogá-lo via videoconferência. Tiago diz que não quer entender-se com ele. Tomás diz para ele pensar em Martim e no bebé. Tiago desconfia de Diogo.

Diogo diz a Carlos que não conseguiu contar a verdade a Tiago. Carlos acha que foi melhor assim, não acha que seja o momento certo. Diogo tem receio da reação de Tiago.

Rosete está magoada com Tina. Ela pede desculpa, promete nunca mais usar o Carrossel para nada ilegal. Só o fez porque precisa de pagar ao advogado. Rosete perdoa Tina e dá-lhe o dinheiro que ela precisa.

Xana fica atrapalhada ao encarar Filipe, diz que teve de contar a Afonso que foram para a cama. Chora. Filipe diz a Xana que não se passou nada entre eles. Xana sai envergonhada.

Diogo recebe uma chamada de Jorge. Ele pede dinheiro. Diogo, irritado, diz a Jorge para ele procurar um trabalho e orientar-se.

Carla não acha prudente Tiago ir embora. Tiago assina o termo de responsabilidade e diz a Carla que sabe o que tem de fazer. Depois trata do resto da papelada para meter baixa.

Beatriz diz ao pai que enviou uma amostra do azeite para o prémio nacional de agricultura. Xana chora e conta a Beatriz que traiu Afonso com Filipe e ele não a quer ver mais. Diz que Filipe garante que nada aconteceu.

Gabriela diz à filha que voltou a apaixonar-se por Marco. Catarina diz que o pai está feliz com Mafalda, para ela não estragar a relação deles. Gabriela tem um ataque de fúria. Catarina acalma a mãe e esta pede desculpa.

Mafalda diz à mãe que está muito feliz com Marco, gostava de casar com ele. Joana comenta que não gostou de saber que Henrique vai morar com Diana. Mafalda conta que fez as pazes com Diana.

Elsa conversa com Candy, quer mostrar-lhe o videoclip, mas Candy não tem paciência. Elsa quer a ajuda da irmã para convencer o pai a dar-lhes o dinheiro sem condições. Candy diz que não quer saber do dinheiro.

Tiago encara Diogo, quer saber o que ele quer. Diogo ganha coragem e conta-lhe que são irmãos. Tiago fica perturbado e quer bater em Diogo. Cai na box e é ferido por um cavalo. Diogo fica aflito.

Eduarda quer voltar para a Herdade. Quer que Beatriz fale com Martim. Beatriz diz que não vai fazer isso, avisa que se ela voltar, ela e o filho vão embora.

Diogo está aflito porque Tiago não acorda. Norberto, alarmado, pergunta o que aconteceu. Diogo diz que contou a Tiago que é Rodrigo e ele ficou louco. O cavalo deu-lhe um coice. Decidem esperar pela ambulância.

Joana desabafa com Tomás, tem inveja de Henrique, que refez a sua vida e é feliz. Pondera voltar para o Barreiro, mas não quer deixar Mafalda. Tomás recebe uma chamada de Diogo a avisar que Tiago vai para o Hospital.

Filipe, aflito, conta a confusão que Xana armou, garante que não aconteceu nada entre eles. Vasco e Miguel aconselham-no a contar tudo a Tina. Conversam sobre as respetivas namoradas e os problemas.

Xana, atrapalhada, conta ao padre que bebeu demais e traiu Afonso com Filipe. Diz que Filipe garante que nada aconteceu, mas ele pode estar a mentir. Padre diz para ela contar a Tina e ir mais vezes à Igreja.

Diogo, nervoso, diz a Olga que discutiram e Tiago o tentou agredir. Ele desviou-se e um cavalo atingiu Tiago com toda a força. Olga diz que Tiago está em boas mãos. Têm de esperar.

Arminda diz a Beatriz que Tiago e Diogo discutiram. Tiago teve um acidente com um dos cavalos e Diogo levou-o ao hospital. Beatriz, preocupada, decide ir ao Hospital, não deixa Martim ir com ela.

Tina entrega as quatro caixas com os telemóveis a Filipe para ele vender e conta que foi apanhada por Rosete. Filipe conta a confusão que Xana arranjou. Jura que não foi para a cama com ela. Tina acredita nele.

Prazeres prepara uma tosta mista, pede a Elsa para a servir. Elsa deita-a fora. Faz Prazeres acreditar que está cansada e precisa de descansar. Sílvia pede ao pai para ele desistir da queixa contra Tina.

Diogo conta o que aconteceu a Tomás. Sente-se culpado. Tomás não acredita na versão dele. Carla diz que Tiago tem algumas costelas partidas e vai ser operado a um coágulo no cérebro.