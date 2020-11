Resumo: 270º Episódio - 9 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana dorme agitada. Lembra-se de algumas palavras de Filipe a dizer que ela é linda. Ao ver que está em soutien, Xana acha que foi para a cama com Filipe.

Elsa está indignada, quer o dinheiro mas não quer cumprir as condições que o pai impõe. Candy diz que não quer dinheiro nenhum. Xana sai de ressaca. Candy recebe uma sms de Tomás a dizer que Tiago está internado.

Tomás estranha a visita de Diogo. Este diz que sabe que Tiago está no hospital, ficou preocupado. Tomás diz que a relação dele com o filho não é fácil. Tiago sente-se sozinho e ele sente-se culpado.

Eduarda diz a Beatriz que sabe o que aconteceu com Tiago e não o quer perto de Martim. Pede para Beatriz convencer Afonso a aceitar a sua visita na prisão. Beatriz fica indignada.

Prazeres está indignada porque o Padre emprestou o projetor para usarem no Carrossel. Diz a Casimiro que se quer a sua ajuda para atrair fiéis, tem de ser à maneira dela. Não quer a ajuda de Mercedes.

Carla entra em casa e encontra Xana a chorar compulsivamente. Xana diz à mãe que bebeu demais e traiu Afonso com Filipe. Não percebe porque o fez. Carla pergunta se ela tem a certeza do que diz. Xana diz que sim.

Diana conta a Henrique que Raul vendeu o prédio do Carrossel mas que nada vai mudar no bar. Ele quer viver com ela, mudar-se para casa dela. Diana fica feliz.

Dr. Silvério diz a Eduarda para ter cuidado com Tomás, embora ache que a queixa dele não vá dar em nada. Francisco quer saber se Eduarda tem alguma coisa a ver com a venda do prédio do Carrossel. Eduarda quer saber quem o comprou.

Candy conversa com Tiago, diz que ele tem de lutar e ficar bom de uma vez, diz para ele pensar em Martim. Tiago pede desculpa por tê-la feito sofrer e diz que espera, num futuro, ter uma segunda oportunidade com ela.

Diogo interrompe a conversa de Arminda e Beatriz. O ex-militar diz que tomou uma decisão. Tiago precisa de saber que não está sozinho no mundo. Vai contar-lhe que são irmãos.

Martim quer que Norberto o leve à prisão para ver Afonso. Norberto diz que a mãe não vai deixar.

Arminda tem receio que Tiago faça mal a Diogo quando souber toda a verdade. Beatriz concorda com Diogo e acha que o melhor é ele contar a Tiago que é Rodrigo.

Tina faz negócio com Jonas, vende quatro telemóveis. Rosete apanha-a e pressiona Tina, que acaba por contar-lhe o esquema de venda de telemóveis que tem com Filipe. Rosete fica muito desiludida com ela.

Vasco diz que o videoclip está a ter muito sucesso. Miguel quer que Elsa lhe pague pela edição do vídeo. Elsa, preocupada, tenta falar com o pai. Fica irritada porque ninguém a ajuda.

Prazeres traz o jantar. Carlos agradece, mas não quer comer algo tão pesado ao jantar. Sara oferece um ramo de flores da parte dos dois a Prazeres, que fica sensibilizada.

Eduarda pergunta por Xana. Joana diz que ela não tem ficado em casa. Rosete vai ter com irmã e diz a Eduarda que ela vai ficar sozinha.

Diogo diz a Tiago que tem algo importante para lhe dizer. Tiago reage mal e diz a Diogo que não quer saber. Diogo perde a coragem de lhe contar que são irmãos. Carla interrompe, fala com Tiago sobre a sua situação.

Beatriz acha que a mãe tem razão e Tiago não está em condições de estar com Martim. Francisco diz que Tiago precisa de ajuda profissional.

Elsa diz que a produtora quer comprar a ideia do reality mas só quer pagar mil euros. Xana, sem cabeça, não quer saber. Mercedes convida Xana para os ensaios do coro. Elsa tem uma ideia.

André demora para não deixar a filha e Miguel sozinhos. Ela mostra a pesquisa a Miguel de cursos em Lisboa. Ele não se mostra muito interessado. Carla entra abatida. Sílvia percebe que algo se passa com a mãe.

Marco e Mafalda são carinhosos um com o outro. Ele diz que tem preservativos, mas ela não quer arriscar. Gabriela liga a Marco e ele põe em alta voz e despacha-a. Mafalda gosta da atitude dele. Beijam-se, vão fazer amor.

Arminda pergunta a Beatriz se Diogo já falou com Tiago. Beatriz diz que Tiago começou a insultá-lo e Diogo não disse nada. Martim entra, mostra a evolução, diz que Diogo disse para ele não desistir.