Resumo: 269º Episódio - 7 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim preocupado porque o pai não atende as suas chamadas. Diz ao avô que ele tinha bebido. Tomás diz para ele ficar descansado. Eduarda diz Martim que não consegue ajudar Afonso. Ela quer que Tomás desista da queixa contra ela.

Francisco explica a Beatriz como carregar telemóvel no tablier do carro. Aproveita para falar de Diogo, ele salvou Afonso na prisão ao falar com o amigo. Beatriz responde de forma ríspida e Francisco cala-se.

Decoram o bar para o lançamento do videoclip. Xana bebe, deprimida. Diana traz máscaras. Todas adoram a ideia. Rosete diz que tem reunião com o Dr. Barreto por causa do bar. Não sabe o que vai acontecer.

Elsa faz vídeo a anunciar o lançamento do videoclip. Tina entra. Prazeres não gosta de saber que vai haver festa no Bar. É convidada, mas ela recusa, obviamente. Filipe diz que tratou de tudo para o lançamento.

Tomás entra em casa e encontra Tiago sem sentidos. Fica muito assustado. Repara nos comprimidos. Liga para o 112, vê o pulso de Tiago. Fica muito aflito.

Carlos mostra notificação a Diogo. Constança apresentou queixa. Vai tentar falar com ela. Sara gosta do livro que Prazeres lhe deu. Quer oferecer-lhe flores para agradecer. Carlos fica encurralado.

Prazeres dormita e começa a sonhar com Carlos. Gabriela acorda-a. Prazeres percebe que estava a sonhar e disfarça. Gabriela vai à festa no Carrossel. Diz que ela sempre teve razão e Marco é um homem decente.

Prazeres entra e encontra Carlos que preparou jantar para os dois. Diz que depois vão dançar no Carrossel a noite toda. Prazeres feliz, admite que sempre quis ir lá dançar mas nunca teve coragem.

Elsa arranja-se para o lançamento do videoclip. Está confiante em que Raul quer vender o Carrossel e vai dividir o dinheiro entre as filhas. Já pensa no dinheiro e em como o vai gastar.

Tudo pronto para o lançamento do videoclip. Xana bebeu demais e fala com Germano. Rosete irritada porque Candy não vai trabalhar. Mafalda com ciúmes ao saber que Gabriela tentou beijar Marco. A apresentação do Videoclip começa. Vemos o camarim onde todas fingem que se despem e trocam de roupa. Tina canta para a câmara. Elsa segura o quadro com os olhos recortados e Tina aparece, juntando-se a ela. Cantam e fazem a coreografia da música juntas. Elsa e Tina cantam e apanham o quadro com os olhos recortados. Cantam a olhar para o quadro. No final do videoclip. Elsa e Tina voltam a pendurar o quadro no camarim. Todos aplaudem o videoclip.

Tiago dorme. Tomás quer ficar. Carla diz que Tiago vai dormir toda a noite mas Tomás não quer deixar o filho sozinho. Carla diz que já avisou Beatriz do que aconteceu.

Beatriz já contou a Carlos e Diogo que Tiago está internado, fizeram uma lavagem ao estômago e ele vai ficar bem. Acha que Tiago precisa de ajuda profissional. Diogo quer ir ver Tiago ao hospital.

Tina e Elsa em alta. Mafalda diz a Gabriela que sabe que ela tentou beijar Marco, diz para ela se afastar. André paga bebida de Gabriela. Ela sai irritada. Xana suja a roupa, pede a Filipe para a ajudar.

Xana completamente bêbada, começa a tirar a roupa. Chora, diz que se calhar Afonso só quer livrar-se dela. Acaba por adormecer, Filipe deita-a no sofá e tapa-a com uma manta. Apaga a luz e vai embora.

Tiago acorda. Tomás emocionado. Tiago chora, diz que não quis matar-se. Só bebeu e tomou comprimidos para poder dormir. Quer Beatriz e Martim na sua vida. Tomás diz para ele se agarrar a coisas boas e esquecer passado.

Carla mostra nódoa negra, conta a Beatriz que foi Norberto quem a ajudou quando a atacaram. Fala sobre Tiago. Beatriz está preocupada. Carla diz que ainda não tem novidades do banco em relação ao crédito habitação.

Dr. Barreto diz que Raul vendeu o prédio do Carrossel. Conta que novo dono chama-se Paulo Silva e concordou em não mudar nada. Diz que Elsa e Candy podem receber 50 mil euros mas há condições.

Xana dorme agitada. Lembra-se de algumas palavras de Filipe a dizer que ela é linda. Xana está de ressaca, ao ver que está em soutien acha que foi para a cama com Filipe.

Elsa está indignada, quer o dinheiro mas não quer cumprir condições que o pai impõe. Candy diz que não quer dinheiro nenhum. Xana sai de ressaca. Tina desvaloriza. Candy recebe sms de Tomás a dizer que Tiago está internado.

Tomás estranha visita de Diogo. Este diz que sabe que Tiago está no hospital, ficou preocupado. Tomás diz que relação dele com o filho não é fácil. Tiago sente-se sozinho e ele sente-se culpado.

Mercedes sai assim que Eduarda entra. Eduarda diz a Beatriz que sabe o que aconteceu com Tiago e não o quer perto de Martim. Pede para Beatriz convencer Afonso a aceitar a sua visita na prisão. Beatriz fica indignada.

Prazeres indignada porque Padre emprestou projetor para usarem no Carrossel. Diz a Casimiro que se quer a sua ajuda para atrair fiéis tem de ser à maneira dela. Não quer ajuda de Mercedes. Casimiro ouve enfadado.

Carla entra em casa e encontra Xana a chorar compulsivamente. Xana diz à mãe que bebeu demais e traiu Afonso com Filipe. Não percebe porque o fez. Carla pergunta se ela tem a certeza do que diz. Xana diz que sim.

Diana conta a Henrique que Raul vendeu o prédio do Carrossel mas que nada vai mudar no bar. Ele quer viver junto com ela. Mudar-se para casa dela. Diana feliz. Prazeres quer saber quem é o novo senhorio do bar.

Dr. Silvério diz a Eduarda para ter cuidado com Tomás embora ache que queixa dele não vá dar em nada. Francisco quer saber se Eduarda tem algo a ver com a venda do prédio do Carrossel. Eduarda quer saber quem o comprou.