Resumo: 268º Episódio - 6 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Arminda e Prazeres conversam. Arminda quer saber de Carlos mas Prazeres muda de conversa. Arminda conta que Martim expulsou Eduarda da Herdade.

Diogo diz a Carlos que tem esperança de fazer as pazes com Beatriz antes do bebé nascer. Diogo recebe uma chamada de Leandro a dizer que Afonso corre perigo. Samuel quer vingar-se dele.

Tomás está muito preocupado com Tiago. Beatriz, farta da atitude de Tiago, diz que ele tem de agir e pensar em Martim.

Tina e Filipe fazem negócio com Jonas. Ele diz que é capaz de arranjar mais interessados. Pergunta se os telemóveis são roubados. Rosete entra e Jonas vai embora. Filipe quer vender tudo e acabar o negócio.

Elsa e Prazeres discutem. André ajuda Gabriela com os sacos. Ela agradece a ajuda. Prazeres tenta ensinar Elsa a tirar autocolantes das frigideiras, mas ela não quer saber.

Xana e Afonso, cheios de saudades, beijam-se com paixão. Óscar manda afastarem-se. Afonso diz a Xana que é horrível estar ali mas tem um amigo que o está a ajudar. Xana diz que vai esperar por ele o tempo que for.

Beatriz conversa com Martim. Ele diz que disse à avó que podia voltar à Herdade se tirasse Afonso da prisão. Beatriz diz para ele não ter esperanças porque Eduarda não vai assumir as culpas de nada.

Eduarda, ao telemóvel com Vladimir, fala de um projeto para ele concorrer. É interrompida por Germano, que está disposto a ouvir a versão dela. Diz que ela usou Afonso como bode expiatório. Eduarda manda Germano embora.

Miguel conta que Sílvia falou em faculdade. Os estudos para ele não são importantes. Vasco apoia Miguel. Mafalda desabafa, sem inseguranças, com Diana, que a aconselha.

Gabriela agradece a Marco por tudo o que tem feito por ela. Marco diz que ela vai ser sempre mãe da sua filha e não quer que Catarina sofra. Gabriela fala do passado, tenta beijá-lo. Marco recua e diz que ama Mafalda.

Diogo encara Samuel, diz que não foi Eduarda quem o tramou, mas sim ele. Avisa que Afonso é amigo dele, ameaça-o de morte se ele fizer mal a Afonso.

Tomás e Tiago acabam a discutir. Tomás diz que ele transformou-se num ser cínico e frio. Tiago recebe uma chamada de Londres. Vai ter de prestar declarações. Só quer beber. Tomás recusa servi-lo e Tiago sai do restaurante.

Acabam de ver o videoclip. Miguel sente-se inseguro. Tina chora emocionada e abraça o filho. Todos adoram o vídeo e dão os parabéns a Miguel. Pensam em fazer uma festa de lançamento. Miguel quer o seu dinheiro.

Prazeres e Arlete falam de Eduarda. Ela entra, percebe que estavam a falar dela, mas ignora. Prazeres provoca Eduarda, ela diz que o vídeo é montagem e que só está no hotel para descansar.

Afonso Maria fica emocionado ao ver Diogo. Ele diz que Samuel não o vai incomodar mais mas ele tem de estar atento e seguir as dicas de Leandro. Afonso pede para Diogo fazer Eduarda pagar.

Tiago fica irritado com Martim porque ele não quer ir passear com ele. Martim diz que ele cheira a álcool. Beatriz, furiosa, diz a Tiago para ir embora, se continua assim vai para tribunal para ele não ver Martim.

Carla vê os exames de Norberto, está tudo bem com ele. Um doente entra irritado porque espera há muito tempo e acha que Norberto passou à sua frente. Agride Carla e faz uma ameaça.

Elsa e Xana lancham. Xana diz que Afonso quer que ela seja feliz, mas ela decidiu esperar por ele o tempo que for preciso. Elsa diz que ligaram da produtora. Tem a certeza que vão comprar o reality show.

Prazeres quer convencer Catarina a deixar a Taberna e a trabalhar com ela no café. Catarina recusa. Prazeres senta-se com Carlos e Sara. Oferece um livro à Sara. Elsa fica furiosa ao ver Prazeres na conversa.

Tiago entra aos gritos, quer falar com Candy. Rosete, farta dele, diz para ele deixar a afilhada em paz, não lhe deu valor quando a teve. Tem de aceitar que o casamento acabou.

Beatriz diz a Diogo que o beijo entre eles foi um erro. Quer falar de Afonso. Diogo diz que ele foi ameaçado por Samuel mas ele tem amigo lá dentro que está a proteger Afonso. Xana ouve e fica histérica.

Candy chora, desabafa com Rosete, diz que nunca vai esquecer Tiago. Rosete diz que Tiago já provou que não a merece, nunca ia ser feliz com ele. Rosete diz que vai estar sempre ao seu lado.