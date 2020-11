Resumo: 267º Episódio - 5 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz entra com Sara, que pergunta se está tudo bem com o bebé. Beatriz diz que sim e sai. Sara fala com Martim sobre Rita. Ele fala de Afonso. Sara mostra o vídeo de Eduarda com o advogado. Martim fica desiludido com Eduarda.

Tomás fala com Rosete sobre Tiago, custa ver que o filho está a destruir-se aos poucos. Rosete não consegue ter pena dele. Tomás diz que fez queixa no tribunal para que Eduarda seja afastada da Câmara.

Diana ficou contente com a atitude de Mafalda. Sugere a Henrique combinar um jantar com a filha e Marco. Beijam-se apaixonados. Casimiro interrompe, fala em casamento. Henrique e Diana ficam atrapalhados.

Carla fica preocupada quando Marco diz que Mafalda teve de trocar de medicação. Ele diz que está feliz com Mafalda. Carla fica feliz pelos dois. Mafalda sente-se insegura. Marco diz que Carla é passado, é com ela que quer estar.

Tiago bebe. Diogo tem turistas na esplanada e vai ter com ele. Diz que não é a beber que vai solucionar os problemas. Tiago responde mal, diz para Diogo o deixar em paz. Prazeres tenta falar inglês, mas não consegue.

Eduarda oferece bilhetes a Martim para uma exposição para ele ir com Sara. Martim diz que viu o vídeo, agora tem a certeza que ela é a culpada de Afonso estar preso. Diz que a deixa voltar se ela tirar o tio da prisão.

Xana diz a Beatriz que o Dr. Barreto conseguiu uma visita para ver Afonso. Diz que se ela quiser ir, dá-lhe o seu lugar. Sente-se muito culpada, diz que percebe se ele não quiser que ela more na Herdade. Beatriz é querida com Xana e dá-lhe força.

Sílvia fica atrapalhada com a chegada do pai. Ele percebe que ela e Miguel iam ver uma série e decide ficar com eles. Senta-se no meio dos dois. Sílvia e Miguel ficam desconfortáveis.

Elsa trabalha. Sabe que Arminda a observa e vai ter com ela. Pede para ela falar com Prazeres ou interceder para ela trabalhar na Herdade. Arminda acha que Prazeres está a fazer um bom trabalho. Chegam fotos de Raul.

Sara diz a Diogo que mostrou o vídeo de Eduarda e do advogado a Martim. Acha que fez asneira. Direta, pergunta se Rita está morta. Diogo diz que não e que não era capaz de lhe mentir. Sara diz que quer morar com eles.

Eduarda diz ao Dr. Silvério que quer o Afonso fora da prisão. O advogado fica perplexo, diz que só se ela contar a verdade, mas que nesse caso ficará ela presa. Têm de esperar que o recuso seja favorável. Eduarda fica angustiada.

Leandro mete conversa com Afonso. Este pergunta porque ele foi preso. Leandro diz que está inocente e avisa Afonso para não andar a fazer esse tipo de perguntas ou fica com os dentes partidos. Samuel observa-os.

Xana diz ao Dr. Barreto que precisa de uma audiência com o Juiz, quer falar com ele e explicar-lhe que Afonso não sabia da viagem. Dr. Barreto diz para ela não fazer nada porque vai prejudicar Afonso.

Casimiro diz a Prazeres que ele não pode proibir as pessoas de irem ao Carrossel nem de fazer o que ela põe na lista. Mercedes está abatida por causa de Afonso. Discute com Prazeres e sugere ao Padre criar um grupo de Escuteiros.

Candy entrega os anéis a Tiago, quer o divórcio. Ele diz que a ama e implora para ela não o deixar. Candy diz que não são felizes juntos e que ele vai sempre colocá-la em segundo lugar. Sai a chorar. Tiago não a convence.

Mercedes diz a Beatriz que ser rejeitada por Martim é o pior castigo que Eduarda pode ter. Diz que ela tem de deixar orgulho de lado, só Diogo a pode proteger e nota-se que ele a ama.

Tomás diz a Eduarda que fez queixa no Tribunal para que ela saia da Câmara. Eduarda fica furiosa. Diz que ela devia ter vergonha na cara. Carla discute com Eduarda por causa de Xana e acaba por sair humilhada.

Tina conversa com Jonas e Filipe fica com ciúmes. Diana pergunta a Rosete se alguma coisa vai mudar com a prisão de Afonso. Ela diz que vai pôr Xana a fazer algumas coisas. Filipe combina a venda de telemóvel com Jonas.

Xana está muito triste. Elsa não se cala, quer fazer cenas na prisão para o reality show. Xana explode, diz que não vai fazer nada disso, está farta de fazer asneiras.

Diogo recebe Beatriz, diz que Sara mostrou o vídeo de Eduarda a Martim. Ela cede à angústia, sabe que Afonso não deve estar bem. Diogo diz que não vai desistir de Afonso. Quase que a beija, mas ela afasta-se.

Afonso está muito assustado. Samuel entra na cela e diz a Afonso que Eduarda o tramou e, por isso, está preso. Quer vingar-se. Avança para ele com uma faca improvisada na mão. Afonso fica em pânico.

Tiago bebeu muito, mais uma vez. Tomás tenta acordá-lo sem sucesso. Vê os anéis de Candy na mesa e decide fazer um telefonema.

Afonso diz a Samuel que não tem nada a ver com as trafulhices da mãe. Samuel não quer saber, avança para Afonso. Leandro apanha-o e avisa que Afonso é seu protegido. Leandro diz a Afonso que é amigo de Diogo.