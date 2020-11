Resumo: 266º Episódio - 4 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gabriela fica chateada porque Catarina contou do seu transtorno à Joana. Conta que Prazeres lhe ofereceu dinheiro para ir embora mas ela recusou. Também não lhe deu emprego de volta. Catarina decide ajudar mãe.

Arminda entrega as roupas a Eduarda. Mercedes aproveita para provocar Eduarda, acusa-a de ser responsável por Afonso estar preso. Ela sabia da viagem. Xana fica fora de si e agride Eduarda. Arminda intervém apara parar Xana.

Na prisão, Afonso está cheio de medo. Os reclusos gritam. Afonso paralisa. Óscar goza com ele, diz para ele andar. Samuel reconhece Afonso, sorri mas Afonso não o vê.

Martim está preocupado com Afonso, diz à mãe que ele tem medo de tudo, não vai aguentar ficar preso. Beatriz diz que vão fazer tudo para o ajudar. Martim fala do pai e de Sara. Beatriz diz ao filho que tudo vai correr bem.

Filipe espera poder conseguir dinheiro suficiente para pagar aos homens do Barreiro. Tina sente-se culpada. Rosete conta que Afonso foi preso e está a pensar em não abrir o bar.

Casimiro entrega o livro a Mafalda. Critica o motivo das pessoas procurarem a Igreja. Mafalda diz que ele devia tentar ser mais compreensivo, as pessoas procuram alívio e ele só as julga.

Prazeres entrega um envelope com dinheiro a Cátia, leva um bónus por ter trabalhado bem. É a vez de Elsa, esta fica furiosa porque só tem no envelope 290 euros. Prazeres diz que as contas estão feitas de acordo com o que trabalhou.

Xana está devastada por ter marcado viagem que contribuiu para Afonso ser preso. Francisco diz que foi o Dr. Silvério que avisou o tribunal da viagem. Diz que a situação de Afonso é complicada. Xana quer visitá-lo.

Carlos diz que a assistente social não lhe deu novidades. Diogo faz pesquisa sobre os Borges de Aguiar. Carlos diz que eles são uma família poderosa, pede para não arranjar problemas. Diogo muda de conversa, está preocupado com Afonso.

Afonso ouve todo o tipo de barulhos. Está cheio de medo. Beija a fotografia de Xana e chora.

Tomás entra em casa e encontra Tiago a dormir no sofá. Vê a garrafa e um álbum de fotos de família. Fica com pena do filho. Tapa-o com uma manta. Tiago acorda e fala mal para ele.

Vasco acha que Afonso estar preso é uma forma de pagar pela morte de Rui. Norberto defende Afonso. Ele está preso porque foi traído pela mãe. Catarina discute com a avó por causa da mãe. Prazeres fica magoada.

Xana quer Afonso de volta. Carla e Sílvia tentam animá-la. Elsa entra, tenta convencer Xana a fazer vídeo, diz que o pessoal adora ver pessoas a chorar. Carla manda Elsa embora. Xana fica com a família.

À porta da casa da Família Borges de Aguiar, o segurança diz a Diogo que a Senhora mandou dizer que não tem nada a acrescentar sobre o assunto do colar dos Bastos. Diogo insiste. O segurança diz para ele ir embora e nem pensar em ficar à espera dela.

Beatriz fala com Carlos para Sara ir à Herdade. Ele agradece, acha que Sara precisa de distrair-se. Diz que gostava que ela e Diogo ficassem juntos mas Beatriz não consegue perdoar Diogo. Carlos diz que vai tentar ajudar Afonso.

Carla está furiosa com Tiago. Diz que ele foi negligente com um doente. A filha do senhor já disse que ele cheirava a álcool. Ameaça falar com a administração do hospital. Diz para Tiago ir para casa e voltar sóbrio.

Xana está nervosa, atende Arlete mas esquece o que ela pediu. Arlete comenta o facto de Afonso estar preso e a culpa ser de Eduarda. Xana responde-lhe mal. Tomás diz para Xana tirar uns dias. Ela chora.

Prazeres diz a Gabriela que a deixa voltar a trabalhar no café por causa de Catarina. Gabriela promete controlar-se. Casimiro diz a Prazeres que precisa da sua ajuda para fazer com que os fiéis voltem à Igreja.

Tina entra com o Dr. Barreto. Marco manda André sair para Tina prestar declarações. André não aguenta e fica a ouvir. Dr. Barreto fica indignado. André e Tina discutem.

Diogo certifica-se de que ninguém o está a ver e salta a vedação da casa da família Borges Aguiar. Avança para o solar.