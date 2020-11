Resumo: 265º Episódio - 3 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina e Filipe, disfarçados, esperam serem contactados. Tina vai até à praia, enquanto Filipe conversa com uma idosa, ela troca os sacos deles e leva os telemóveis. Filipe percebe que foi roubado. Ele e Tina vão atrás da senhora. A ladra vira uma esquina e Filipe e Tina chegam a correr, mas já não conseguem apanhá-la. Tina acha tudo muito estranho. Filipe diz que a idosa devia saber da transação. Era o contacto.

Eduarda bebe café no restaurante. Tomás diz para ela ir embora, não é bem-vinda. Eduarda fica irritada. Tomás mostra-lhe o vídeo que Xana gravou dela e de Dr. Silvério e diz-lhe que o vídeo já é viral. Eduarda fica ainda mais furiosa.

Beatriz percebe que Diogo foi até à Herdade só para saber se ela estava bem. Fala no vídeo de Eduarda que circula na net. Diogo assume que foi ele a publicar. Agora todos ficam a saber o que Eduarda fez.

A casa é o caos. Tiago bebeu muito. Abre a porta a Candy. Ela fica preocupada com ele. Tiago não quer saber dela nem de ninguém, diz que toda a gente o abandonou e expulsa-a. Candy sai de rastos.

Afonso está sem vontade de nada. Dramático, diz que tem a certeza que o recurso não vai adiantar nada e vai ser preso. Mercedes e Xana tentam animá-lo, dizem que tudo vai correr bem.

Gabriela diz a Prazeres que já marcou consulta no médico, promete tomar medicação e implora para ela a deixar trabalhar no café. Prazeres oferece dinheiro à Gabriela para ela voltar para Londres.

Marco e André acabam de ver o vídeo de Eduarda a falar com o Dr. Silvério. Marco não percebe como é que não fazem sequer uma investigação. Acabam a discutir. Henrique ouve o comentário de André.

Tiago está preocupado com Martim e fala com Beatriz. Não entende o que é preciso mais para Eduarda ser presa. Pergunta se ela já fez as pazes com Diogo. Beatriz não quer falar da sua vida. Pede para ele voltar quando Martim chegar.

Francisco diz a Diogo que o negócio vai muito bem, há turistas que perguntam se podem ver Eduarda. Já todos viram o vídeo. Tomás diz que vai requerer a destituição dela. Diz que gostava de agradecer a quem publicou o vídeo.

Xana está abatida. Elsa diz para ela estar preparada para o pior. Vasco diz a Xana que o recurso vai resultar. Xana sai e Vasco diz a Elsa que mentiu, tem a certeza que Eduarda vai sair por cima, como sempre.

Prazeres quer conselhos de Carlos. Conta que Gabriela diz ter uma doença mental, acha que ela está a inventar. Carlos faz pesquisa e diz a Prazeres que o distúrbio que Gabriela tem existe e é grave.

Dr. Silvério diz a Eduarda que está tudo feito. O plano dela resultou. Eduarda diz que tinha de dar uma lição a Afonso por ele não ter impedido que o vídeo fosse publicado.

Xana diz a Afonso que já toda a vila sabe que ele é inocente. Beatriz tem receio da vingança da mãe. Henrique chega com André, trazem o mandado contra Afonso. Afonso é preso. Todos ficam perplexos.

No restaurante, Tiago está descontrolado e bebe sem parar. Joana decide ligar a Tomás. Tiago fica furioso com o sermão de Carlos, diz que ele é o culpado de tudo. Se tivesse feito bem o seu trabalho, ele não teria sido adotado e Amélia estaria viva.

Diogo entra na sala da Herdade, quer saber o que se passa. Henrique explica que o Juiz quer Afonso preso porque acha que há risco de fuga no caso de Afonso. Há uma viagem marcada para Bali. Xana quer morrer. Francisco promete ajudar o filho.

Filipe fica aflito porque perderam tudo. De repente, vê a ladra e correm até ela. Tina tira-lhe o saco com os telemóveis. A idosa grita ao ouvir sirenes da polícia. Tina e Filipe fogem mas perdem telemóveis.

Elsa manda Miguel embora, quer falar a sós com Vasco. Diz que não aguenta mais levar com Prazeres. Tem uma ideia. Pegar fogo ao café e receber o dinheiro do seguro, ainda pode fazer o papel de vítima. Vasco fica assustado.

Eduarda está irritada com Germano. Beatriz acusa a mãe de ter avisado o Juiz da viagem que Afonso tinha marcada para Bali. Diz que ele está preso. Eduarda finge-se chocada. Beatriz não acredita nela.

Diogo sente-se revoltado pela prisão de Afonso. Sente-se culpado porque foi ele quem denunciou os problemas na fundação. Diz a Carlos que vai fazer Eduarda pagar. Carlos diz que o Dr. Barreto vai arranjar uma solução.

Gabriela não aceita o dinheiro de Prazeres, quer ficar na Vila pela Catarina. Volta a pedir o emprego de volta. Prazeres não a quer no café. Gabriela vai embora.

Gabriela fica chateada porque Catarina contou do seu transtorno à Joana. Conta que Prazeres lhe ofereceu dinheiro para ir embora mas ela recusou. Também não lhe deu emprego de volta. Catarina decide ajudar mãe.