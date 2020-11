Resumo: 264º Episódio - 2 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel sai apressado, mente, diz que tem de ir ter com Vasco. Tina percebe e fica preocupada. Filipe diz que já tem comprador para metade dos telemóveis. Decide arriscar e fazer uma venda na Figueira da Foz.

O Juiz Gomes dita a sentença. Eduarda é condenada, mas fica com pena suspensa. Afonso é condenado a oito anos de prisão efetiva. O Dr. Barreto diz ao Juiz que vai recorrer. Xana fica indignada.

Beatriz explica a Martim tudo o que Eduarda fez. Foi por causa dela que esteve no hospital e diz que ela também está a prejudicar Afonso. Têm de ir embora da Herdade, só assim ficam protegidos.

Prazeres entra, diz a Carlos para ele não se preocupar que ela vai ajudá-lo com o neto que aí vem. Carlos fica perplexo. Sara vem da escola e Prazeres é muito carinhosa com ela.

Miguel consegue que Sílvia coma. Ela diz que se for preciso fogem juntos, não consegue ser feliz sem ele. Miguel não quer que ela seja prejudicada nos estudos. André decide aceitar a relação deles e deixar Tina em paz.

Elsa, farta de trabalhar no café, diz a Vasco que têm de arranjar forma de fazer dinheiro fácil. Diogo entra para comprar material escolar para Sara. Elsa diz que deviam vender imagens de Eduarda a entalar Afonso.

Beatriz e Eduarda discutem. Beatriz diz à mãe que nunca lhe vai perdoar tê-la drogado e ter prejudicado Afonso. Vai embora dali com Martim. Eduarda nega tudo e diz que são todos uns ingratos.

Tiago conta a Tomás que Eduarda drogou Beatriz. Tomás fica indignado. Falam da condenação do tribunal. Tomás diz que Eduarda tem de ser afastada do cargo que tem na Câmara.

Miguel conta que André aceitou que ele namore com Sílvia mas diz à mãe que ele não vai retirar as queixas contra ela. Tina fica feliz pelo filho, diz que ela resolve a sua situação. Pede folga a Rosete, precisa de tratar de um assunto com Filipe.

Marco Paulo recebe Mafalda. Preparou um lanche para eles. Só quer que estejam tranquilos. Ele sugere que ela procure ajuda profissional. Mafalda chora e promete pensar nisso.

Gabriela está fora de si, discute com Prazeres, quer agredi-la. Despede-se. Elsa diz a Gabriela para ficar. Gabriela deita as cadeiras ao chão e sai. Prazeres diz que Gabriela devia ser internada.

Afonso, desesperado, diz a Diogo que vai preso oito anos. Tem vontade de matar a mãe. Diogo diz que ainda falta o recurso. Pede a Afonso o vídeo onde se vê Eduarda a assumir que ia culpar o filho.

Eduarda diz a Martim para ele não ir embora com Beatriz, diz que faz tudo por ele. Martim pede para ela ir embora da Herdade e deixá-los a todos em paz.

Norberto está indignado porque Eduarda tentou matar Beatriz. Ela não acha que a mãe teve essa intensão. Ela e o bebé estão bem, só isso é que importa. Saem apressados ao ouvir Martim gritar. Martim enfrenta Eduarda, diz que não quer voltar a falar com ela, quer é que ela vá embora de vez. Só sabe fazer mal a toda a gente. Eduarda sai furiosa. Todos ficam orgulhosos de Martim.

Na esplanada, Tina e Filipe estão vestidos de freira. Os dois bebem e todos que passam estranham. Tina tenta seduzir Filipe, que fica atrapalhado. O empregado assiste perplexo.

Catarina está furiosa com a atitudes da mãe. Diz que sabe que ela tentou bater na avó, diz que tem de ir embora. Gabriela conta que tem um problema de saúde, não consegue controlar a raiva.

Eduarda está de saída, diz a Martim que nada do que se diz dela é verdade e acusa Beatriz de colocar Martim contra ela. Beatriz diz que Martim já sabe do que ela é capaz. Eduarda vai embora. Martim fica aliviado.

Carlos e Sara jogam. Arminda conversa com Diogo, ele diz que espera que deixem Sara ficar ali. Arminda conta que Martim mandou Eduarda embora da Herdade. Diogo diz que vai fazer Eduarda pagar por tudo.