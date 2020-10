Resumo: 263º Episódio - 30 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz sente-se mal, está preocupada com o bebé. Tiago faz perguntas. Beatriz diz que sentiu-se assim depois de beber um sumo que a mãe lhe deu. Afonso tenta tranquilizar a irmã.

Arminda está preocupada com Beatriz mas Vasco desvaloriza a situação. Tina entra com Miguel e falam com Arminda. Ela propõe que Miguel fique na papelaria em part-time e ele aceita.

André manda Marco e Silva procurar a idosa desaparecida. Casimiro entra, diz a André que ele tem de perdoar Miguel e aceitar que Sílvia namore com ele. André fica furioso com a atitude do Padre.

Henrique fala de Tiago, confessa que nunca gostou dele e nunca o vai perdoar. Acha que ele é o culpado da morte da irmã. Mafalda não quer continuar a conversa.

Xana diz a Eduarda que Beatriz está no hospital. Afonso encontrou-a sem sentidos. Eduarda decide não ir ao hospital. Fica preocupada, mas não mostra.

Beatriz deixa Diogo entrar. Dr.ª Olga faz a ecografia, diz que parece estar tudo bem com o bebé mas quer ver as análises. Diogo sente-se culpado. Beatriz diz que vai desistir da vingança pelo filho.

Martim não consegue dormir e diz ao tio que não queria ter um irmão mas tem medo que a mãe esteja mal por culpa dele. Afonso anima Martim, decide ligar para o hospital.

Diogo fica aliviado por Beatriz desistir de vingar-se da mãe. O ex-militar diz a Beatriz que vai protegê-la e ao bebé. Está disposto a tudo para enfrentar Eduarda. Decide ficar com Beatriz no hospital.

Arminda contou a Prazeres que Beatriz está grávida. Prazeres já faz planos para ajudar Carlos a tratar do bebé. Arminda arrepende-se de ter contado porque Prazeres não para de divagar.

André fica furioso ao ver Filipe, ameaça-o por ele ter falado da sua vida com o Padre. Filipe não se fica. Discutem e Tomás tem de os separar.

Afonso está uma pilha de nervos. Tem medo que o Juiz não aceite o vídeo como prova e seja preso. Xana também está nervosa, mas disfarça. Diz que ele vai ser ilibado e depois vão fazer uma viagem maravilhosa.

Beatriz acorda e encontra Diogo ao pé de si. Passou a noite ali. Tiago entra com os resultados, diz que ela tinha quantidades elevadas de diazepam. O bebé está bem. Beatriz diz para Diogo ir embora.

Eduarda pergunta a Arminda se ela não teve notícias sobre o estado de Beatriz, não consegue falar com ninguém. Arminda diz para ela ir ao hospital antes de passar no tribunal. Eduarda disfarça e inventa uma desculpa.

Elsa está irritada com Prazeres. Gabriela decide ir para a cozinha para não continuar a discussão.

Miguel edita o videoclip. Diana diz que Tina tem de ter cuidado com Elsa. Mafalda entra, está empenhada em voltar a ter uma boa relação com Diana. Quer saber como ela está e quando volta a dançar.

Xana está com medo de que Afonso seja preso. Quer rezar. Casimiro não diz o que ela esperava. Xana não gosta da atitude dele, diz que já lhe tinham dito que ele era chato e complicado.

Diogo está furioso com Eduarda. Carlos fica perplexo por ela ter drogado Beatriz sabendo que ela está grávida. Diz que Eduarda está descompensada, ele tem de ter cuidado. Diogo não acredita que ela seja condenada.