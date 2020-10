Resumo: 262º Episódio - 29 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda, nervosa e com medo, pega numa arma, carrega-a e diz que Rodrigo não vai destruir-lhe a vida.

Francisco diz que têm um grupo de turistas para a tarde. Diogo diz que não pode mesmo acompanhar a visita. Afonso pergunta se eles acham que o Juiz vai aceitar o vídeo como prova. Francisco sai. Afonso diz a Diogo que quer ir ao encontro marcado com a mãe.

Beatriz continua sem sentidos, escondida por uma manta na boxe onde Eduarda a deixou. Mafalda e Norberto entram, ele estranha os cavalos estarem agitados, mas nenhum deles encontra Beatriz.

Elsa, farta de Prazeres, quer aliar-se a Gabriela. Esta propõe fazer dias temáticos no café. Prazeres critica a ideia e faz a mesma proposta, Gabriela fica indignada.

Sílvia continua devastada. Catarina diz para ela fugir com Miguel. Sílvia diz que ele não vai voltar e que o perdeu para sempre. Catarina não sabe o que fazer para ajudar a amiga.

Xana está preocupada com Sílvia e fala com a mãe. Carla já não sabe o que fazer, diz que se a filha continuar a não comer vai levá-la ao hospital. Carla diz a Xana que lhe recusaram o empréstimo.

Mercedes entrega Martim a Tiago, que quer ver o pai. Os dois conversam. Tiago decide contar a Martim o que aconteceu na noite em que a mãe morreu. Martim percebe a zanga com o avô e abraça o pai.

Eduarda conduz, tensa. Olha para a arma e diz que ela consegue levar a cabo o seu plano. Não tem mais nenhuma opção, quer matar Rodrigo.

Eduarda chega ao local e não encontra Rodrigo. Fica com medo ao ver uma corda com o seu nome. Nisto, recebe uma sms de Rodrigo. Desesperada, começa a disparar a chamar por Rodrigo. Diogo, escondido atrás de uma árvore, estranha porque Beatriz não está ali.

Diana conversa com Rosete, está feliz com Henrique, só falta voltar a dançar. Mafalda agradece a Diana por ela não ter denunciado a mãe. Gostava que pudessem ser amigas. Diana sente-se comovida.

Xana, eufórica, diz a Elsa que a produtora mandou um email. Elsa pede para Cátia fazer o vídeo. Xana lê o email, não gostaram do conteúdo. Elsa publica o vídeo sem querer no Instagram.

Afonso está ansioso à espera de notícias. Recebe uma chamada de Diogo. Fica a saber que Beatriz não apareceu no local. Fica preocupado com a irmã. Arminda diz que ela não está na casa.

Diogo, ao telemóvel com Afonso, diz que Eduarda apareceu sozinha no local, armada e quase lhe dava um tiro. Pede para ele procurar Beatriz, está preocupado por ela não ter ido com a mãe.

Afonso, aflito, grita por Beatriz. Mafalda diz que o melhor é perguntarem a Norberto. Afonso diz para irem ao picadeiro e às cavalariças. Saem apressados.

Afonso não encontra Beatriz. Liga para ela e seguem o toque do telemóvel. Encontram Beatriz sem sentidos. Ela acorda, não se lembra de nada e chora. Tem medo pelo bebé. Afonso decide levá-la, de imediato, para o hospital.

Filipe, preocupado, diz a Casimiro o que se está a passar com uma das famílias da vila. Tem medo que Sílvia morra a fome e pede para ele falar com André Figueiredo, o pai da família.

Elsa não quer que Miguel edite o videoclip. Tina não tem paciência para ela, diz que se não for o Miguel a editar acabam-se as Sericaias. Elsa cede, contrariada.

Carlos entra em casa e encontra Prazeres com Sara. Elas decidem fazer o jantar. Sara cozinha e canta com Prazeres.

Francisco estranha ver Diogo na Fundação. Ele pergunta por Beatriz. Recebe uma chamada de Afonso, que lhe diz que está no hospital com Beatriz. Diogo e Francisco saem apressados.