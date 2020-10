Resumo: 261º Episódio - 28 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo e Beatriz conversam sobre Eduarda. Beatriz diz que a mãe teve um acidente por causa dela, não quer vingar-se a qualquer custo. Diogo quer que ela se afaste e cuide do bebé. Tem um plano.

Tina não quer que Miguel se separe de Sílvia por causa dela. Miguel não quer mais problemas com André. Tem uma ideia para o vídeo. Tina dança e Miguel usa filtros coloridos.

Filipe decide esconder o saco com os telemóveis. Aparece Prazeres, quer falar com ele sobre Carlos, diz que teve um sonho, uma premonição de que vai ficar com ele e com Sara. Casimiro apanha-os.

Carla tenta que a filha coma, está muito preocupada. Sílvia diz que Miguel era o amor da sua vida, só ele viu alguma coisa nela. Carla consola a filha, que está devastada a chorar.

Beatriz faz o seu papel, diz à mãe que recebeu uma mensagem de Rodrigo, combinaram um encontro. Ele diz que tem coisas para lhe contar. Eduarda, nervosa, diz a Beatriz para não ir mas se ela insiste, vai com ela.

Xana escolheu o destino das férias com Afonso. Bali. Mercedes dá-lhe o cartão para ela pagar. Elsa assiste invejosa. Recebe foto de Tina na Figueira. Não gosta. Elsa quer usar vídeo de Eduarda no reality show.

Diogo já contou a Carlos o seu plano. Beatriz vai dizer a Eduarda que marcou encontro com Rodrigo. Carlos tem medo que Eduarda faça mal à Beatriz. Diogo diz que é a altura certa, Eduarda está vulnerável.

Na herdade, o veterinário confirma a otite no cavalo. Saem para ele ver outro cavalo. Eduarda vasculha a mala do veterinário e leva um frasco de diazepam e seringa.

Mafalda ganha coragem e conta a Marco que a carga viral continua alta e vai ter de voltar a mudar a medicação. Pede desculpa, sente-se insegura porque não o quer perder.

Beatriz diz a Afonso que a mãe caiu na armadilha, tal e qual Diogo previu. Afonso está decidido a fazer a mãe pagar por todo o dano que ela causou.

Eduarda prepara um sumo e deita diazepam num dos copos. Quase é apanhada por Mercedes, que estranha a atitude de Eduarda. Discutem, como sempre.

Prazeres critica os métodos que Gabriela usa para cozinhar. Ela muda de conversa, diz que acha Marco abatido. Prazeres diz que a culpa é de Mafalda. Ficam a falar mal da jovem.

Tomás tem pena de Tiago, sabe que ele também sofreu com a morte de Amélia. Henrique fica chateado, diz que não pode perdoar Tiago. A sua irmã morreu por culpa dele.

Diogo está de saída para o encontro com Eduarda. Afonso quer ir com ele, mas Diogo não deixa. Tiago aproveita para provocá-los mas Diogo não entra no jogo. Tiago afasta-se a rir.

Na cozinha da herdade, Eduarda espera Beatriz com o lanche para as duas. Falam do encontro com Rodrigo. Beatriz diz que vai com ou sem ela. Eduarda diz para ela comer. Deita o sumo com droga no copo e dá à Beatriz. Ela hesita, mas acaba por beber.

Tiago está sem paciência para ouvir Arlete. Ela fica ofendida pela forma como ele a trata. Carla diz a Tiago que é o terceiro doente a queixar-se, diz para ele tirar férias se não está bem.

Beatriz e Eduarda discutem. Eduarda não quer que ela vá encontrar-se com Rodrigo, diz que ele é um psicopata. Beatriz diz que é importante para ela. De repente, sente uma tontura mas sai. Eduarda lava jarro e despeja o sumo pelo ralo do lava-loiças.

Nas cavalariças, Beatriz sente-se cada vez pior e acaba por perder os sentidos. Eduarda ampara-a. Decide "esconder" Beatriz numa das boxes, deitada no feno, e tapa-a totalmente com uma manta.