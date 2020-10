Resumo: 260º Episódio - 27 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina faz um discurso emotivo. Miguel e Tina choram abraçados.

Casimiro "ralha" com Filipe, estranha ele ter um saco de viagem. Filipe inventa uma desculpa. Casimiro sai e Filipe abre o saco, vemos caixas de telemóvel.

Francisco e Beatriz conversam, já tinham saudades de estarem juntos. Beatriz conta ao pai que se aproximou da mãe só para tentar arranjar provas contra ela, mas não foi capaz de continuar a farsa.

Eduarda fala ao telemóvel com o Dr. Silvério, diz que está a caminho, têm de arranjar uma solução para o vídeo que Afonso tem contra ela. Adormece a conduzir e acorda perto de embater numa árvore.

Eduarda perde o controlo da carrinha e embate contra uma árvore. Bate com a cabeça e faz um corte no sobrolho. Fica muito nervosa e atordoada, tenta ligar a carrinha, mas não pega. Tomás para e decide ajudá-la. Eduarda fica contrariada, mas acaba por aceitar boleia de Tomás.

Francisco diz a Diogo que já sabe que o bebé que Beatriz espera é dele. Está preocupado com a filha. Quer que Diogo esteja mais presente. Diogo diz que Beatriz não deixa que ele se aproxime, mas ele vai fazer tudo para acompanhá-la.

Elsa está farta da atitude de Prazeres. Propõe a Gabriela tirarem Prazeres do café. Gabriela não quer problemas e recusa. Prazeres está encantada com Carlos, diz que se ele casar, é mais fácil adotar Sara.

Carla convidou Xana para ela conversar com Sílvia. Xana diz à irmã que ela tem de reagir para reconquistar Miguel. André diz a Sílvia para ela nunca mais fazer uma cena no posto.

Beatriz conversa com Norberto sobre os cavalos. Tomás aparece com Eduarda. Esta conta sobre o acidente. Beatriz sente-se culpada do acidente da mãe.

Martim e Tomás conversam animados. Martim quer saber porque é que o avô está zangado com o pai. Tomás diz que não está preparado para contar. Martim compreende e não insiste.

Diogo e Carlos falam de Tiago. Diogo culpa Eduarda por tudo, acha que se Tiago não tivesse sido adotado, seria uma pessoa diferente. Diogo fala ao telemóvel com Beatriz. Combinam encontro.

Beatriz diz a Diogo que ela e Afonso querem falar com ele sobre Eduarda. Combinam ir a casa dele. Beatriz diz ao irmão que o acidente da mãe podia ter sido grave. Ela não a quer matar. Sente-se culpada.

Gabriela encontra Marco sozinho. Ele desiste de ligar a Mafalda. Gabriela fala da vida deles no passado, diz que ele tirava o melhor dela. Marco diz que ela decidiu fugir porque nunca está satisfeita com nada.

Vasco entra, Elsa agarra-se a ele, está desesperada. Diz que é uma escrava no café, não aguenta mais trabalhar ali. Critica Candy por não aparecer. Mostra a Vasco fotos do pai em França.

Rosete dá na cabeça de Candy, diz que ela tem de ser forte e dura com Tiago. Candy diz que ele tem um problema grave. Fica amuada com as opiniões de Rosete.

Tomás entra e encontra Tiago alcoolizado. Este pede, mais uma vez, perdão ao pai, diz que ele é a sua única família. Os dois conversam. Tiago está de rastos, gostava de mudar o que aconteceu no assalto. Tomás sente compaixão por ele.

Xana quer levar Afonso de férias, mas não tem muito dinheiro. Eduarda ouve e provoca Xana, que responde à letra. Mercedes oferece à Xana e Afonso umas férias de luxo.

Diogo e Beatriz conversam sobre Eduarda. Beatriz diz que a mãe teve um acidente por causa dela, não quer vingar-se a qualquer custo. Diogo quer que ela se afaste e cuide do bebé. Tem um plano.

Tina não quer que Miguel se separe de Sílvia por causa dela. Miguel não quer mais problemas com André. Tem uma ideia para o vídeo. Tina dança e Miguel usa filtros coloridos.