Resumo: 259º Episódio - 26 de outubro (segunda-feira)

Tina discute com Elsa, diz que vai para a Figueira da Foz com Miguel regravar as cenas já que Vasco só a filmou a ela. Prazeres manda Elsa trabalhar. Fica irritada quando Arlete diz ao telefone que a açorda de Gabriela é a melhor que já provou.

Afonso encara Eduarda magoado. Mostra-lhe o vídeo onde ela diz que vai incriminá-lo. Eduarda mesmo assim nega tudo. Afonso não percebe porque ela o odeia tanto e chora. Eduarda fica furiosa.

Tiago diz a Martim que está zangado com Tomás. Este trata Martim de forma carinhosa, mas é frio com Tiago. Martim conta ao pai que está contente por ter um irmão e que Carlos vai adotar Sara.

André e Marco Paulo discutem. Sílvia entra de rastos, diz ao pai que Miguel acabou tudo com ela e tem a certeza que a culpa é dele.

Tina diz que André também fez queixa na Segurança Social. Miguel diz que tudo se vai resolver. Filipe diz a Tina para ela tratar da carreira que ele trata do resto.

Afonso fica chocado ao saber que Tiago foi o responsável pelo assalto onde morreu a mãe. Beatriz acha que Tiago pode ter problemas com a justiça Inglesa. Afonso conta sobre o vídeo onde a mãe admite que o vai culpar.

Xana faz um vídeo, fala num cenário hipotético onde Afonso foi ilibado e Eduarda presa. Sai para ir buscar a bateria. Eduarda pega na câmara, vê o vídeo dela com o Dr. Silvério e tira o cartão.

Carlos está impaciente porque não tem novidades sobre o processo de Sara. Carlos conta a Diogo que encontrou a filha dos Borges Aguiar, mas ela não quer falar sobre o colar. Diogo quer saber onde ela mora.

Prazeres adormece e sonha com uma família feliz. Ela e Carlos são um casal e Sara é filha deles. Acorda irritada com Elsa a bater palmas, que goza com ela, diz que é uma vergonha ela dormir no horário de trabalho.

Vasco queixa-se porque Miguel foi à Figueira da Foz fazer novas imagens. Diana defende Miguel. Henrique chega e pede perdão a Diana, mais uma vez. Os dois acabam por fazer as pazes. Henrique fala sobre a morte da irmã e decide contar sobre o envolvimento de Tiago na morte de Amélia.

Tiago quer que Candy volte para casa. Ela diz que o apoia, sabe que ele está a sofrer, mas nada muda entre eles. Sabe que ele vai pôr Beatriz sempre à frente do casamento. Tiago implora mas, desta vez, Candy não cede.

Na herdade, todos discutem. Ninguém percebe como é que Eduarda consegue prejudicar os filhos sem se importar. Eduarda diz que o vídeo não tem qualquer valor em tribunal. Afonso diz que isso é o que vão ver.

Mafalda desabafa com a mãe, sente-se insegura e tem medo de contagiar Marco com a sua doença. Joana tranquiliza-a e diz que Marco gosta dela e sabe os riscos que corre. Joana ainda sente-se culpada por não ter ajudado Diana.

Sílvia chora. Carla diz que ela vai conseguir esquecer Miguel mas tem de reagir. Catarina diz à amiga que nenhum homem merece que ela esteja assim. Sílvia diz que só quer morrer, fecha-se no quarto a chorar.

Prazeres mete conversa com Sandra. Ela vai para falar das moelas, mas Prazeres não a deixa acabar de falar, presume que ela não gosta e chama Gabriela. Sandra diz que as moelas estão melhor do que nunca.

Em casa de Carlos e Diogo, Afonso conta-lhes sobre o vídeo onde Eduarda fala em incriminá-lo. Diz que Dr. Barreto tem tudo mas tem receio que o tribunal não aceite o vídeo como prova. Decide contar-lhes sobre a participação de Tiago na morte de Amélia.

No carrossel, Francisco e Rosete convidam Beatriz para lanchar com eles junto com Martim. Ela aceita. Martim quer saber porque o pai e Tomás estão zangados. Rosete diz a Beatriz para contar com ela para o que precisar.

Miguel grava Tina mas ela está triste e nota-se. Miguel diz à mãe que combinou com André que ele desistia das queixas e ele deixava Sílvia. Tina fica chocada e faz um discurso emotivo. Miguel e Tina choram abraçados.

Casimiro "ralha" com Filipe, estranha ele ter um saco de viagem. Filipe inventa uma desculpa. Casimiro sai e Filipe abre o saco, vemos caixas de telemóvel.

Francisco e Beatriz conversam, já tinham saudades de estarem juntos. Beatriz conta ao pai que se aproximou da mãe só para tentar arranjar provas contra ela, mas não foi capaz de continuar a farsa.