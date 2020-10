Resumo: 258º Episódio - 23 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel mostra as imagens do videoclip a Tina, diz à mãe que Vasco só filmou Elsa e não acha justo. Tina está com o pensamento ausente, conta que foi pedir para André retirar a queixa e ainda fez pior. Chora, não quer perder o filho.

Elsa e Tina fazem a coreografia da música. Vasco movimenta-se junto delas mas só faz planos de Elsa.

Candy consola Tiago, percebe que ele também sofreu muito com a morte da mãe. Henrique entra fora de si e bate em Tiago. Tomás separa-os. Henrique diz a Tiago que ele não merece nada de bom na vida.

Diogo lê algumas informações sobre Eduarda e a família Ferreira. Sara quer saber se Rita tentou fazer mal a Beatriz por causa do bebé. Diogo diz a verdade.

Eduarda diz a Beatriz que não vai deixar que ela faça diferenças entre o filho e Martim, se ele nascer. Beatriz, farta da mãe, responde à letra.

Mafalda sente-se insegura e diz a Marco que é sempre constrangedor estar com a família dele. Marco diz que é difícil estar sempre a dar-lhe certezas, quando a única coisa que ela faz é duvidar sempre. Marco sai aborrecido.

Filipe, a medo, diz a Tina que falou com o pessoal do Barreiro. Quer entrar num esquema ilegal mas é só para arranjar dinheiro e pagar o advogado para ela. Tina, agradecida pelo que ele faz por ela, beija-o apaixonada.

Tiago, de rastos, abraça Beatriz a chorar. Diogo vê e fica arrasado. Tiago conta a Beatriz que ele foi o culpado da morte da mãe. Ela fica horrorizada com o que ele fez, diz que não tem pena dele.

Tiago encara Diogo, fala mal para ele mas o ex-militar não reage. Afonso questiona Diogo, este diz que viu Tiago e Beatriz abraçados. Não quer fazer nada contra irmão. Afonso quer aliar-se a Tomás.

Miguel intercede pela mãe, pede para André retirar a queixa. André acha graça. Miguel, decidido, diz a André que se ele retirar a queixa e deixar a mãe em paz, ele acaba a relação com Sílvia. André aceita.

Prazeres ganha coragem e conta que tudo o que fez foi pela família e sobretudo pelo filho, que não sabe escolher uma mulher decente. Casimiro não consegue falar porque ela o obriga a comer rissóis.

Tomás e Henrique já contaram a Joana que Tiago planeou o assalto e a consequência foi a morte de Amélia. Joana diz que aquilo que Tiago fez foi terrível mas ele adorava a mãe.

Eduarda fica furiosa ao ouvir Martim dizer que vai lanchar com Francisco e Rosete. Afonso defende Martim, diz que se for preso a culpa é toda de Eduarda. Martim fica confuso.

Xana discute ao telemóvel com Elsa. A câmara tem o cartão cheio e ela apaga os vídeos. Encontra uma reunião entre Eduarda e o Dr. Silvério, onde eles falam em incriminar Afonso para ela ficar livre das acusações.

Carlos diz a Diogo que o certificado do colar da mãe dele era falso. Diogo quer falar com alguém da família Borges Aguiar, precisa de provas contra Eduarda.

Xana grita por Afonso e mostra-lhe o vídeo onde Eduarda fala com o Dr. Silvério, para o incriminarem. Afonso fica chocado.

Diogo tenta conversar com Beatriz, mas ela é fria. Diogo sai e Beatriz fala com Tomás, tem muita pena dele. Já sabe que Tiago planeou o assalto que resultou na morte de Amélia. Tomás está devastado.

Miguel acaba a relação com Sílvia. Ela acha que ele está a brincar. Miguel diz que não quer magoar mais ninguém, que ela devia procurar alguém que André aceite. Sílvia fica desfeita e chora.

Tina discute com Elsa, diz que vai para a Figueira da Foz com Miguel regravar as cenas já que Vasco só a filmou a ela. Prazeres manda Elsa trabalhar. Fica irritada quando Arlete diz ao telefone que a açorda de Gabriela é a melhor que já provou.

Afonso encara Eduarda magoado. Mostra-lhe o vídeo onde ela diz que vai incriminá-lo. Eduarda mesmo assim nega tudo. Afonso não percebe porque ela o odeia tanto e chora. Eduarda fica furiosa.

Tiago diz a Martim que está zangado com Tomás. Este trata Martim de forma carinhosa, mas é frio com Tiago. Martim conta ao pai que está contente por ter um irmão e que Carlos vai adotar Sara.