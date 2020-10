Resumo: 257º Episódio - 22 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos encara Diogo, estava preocupado com ele. Diogo pede desculpa ao pai. Carlos quer ficar com a guarda de Sara e que sejam uma família normal. Diogo continua a dizer que vai fazer justiça e deixar Eduarda sem nada.

Martim conta à mãe que falou com Diogo e percebeu que estava a ser parvo em relação ao bebé, só ficou com medo que ela deixasse de gostar dele. Os dois dão um abraço emotivo e Eduarda olha-os cheia de ciúmes.

Elsa já mostrou o café a Gabriela, diz que Prazeres não manda nada, quer inovar nas receitas. Gabriela não quer problemas. Prazeres traz uma carta de Raul com uma fotografia. Elsa fica indignada porque Prazeres abriu a carta que era endereçada a ela.

Rosete está orgulhosa da atitude que Diana teve com Joana. Acha que ela está a ser muito dura com Henrique, pois ele ficou numa posição complicada. Diana pensa nas palavras de Rosete.

Henrique e Joana conversam sobre Mafalda. Henrique tem medo que não acertem na medicação. Joana não quer pensar nisso. Henrique está preocupado com Tomás, diz que falou com ele e achou-o estranho.

Tomás entra, abatido. Tiago quer saber o que se passa. Tomás encara o filho com a dor e a deceção estampadas no rosto. Pergunta a Tiago quando é que ele ia contar que foi o responsável pela morte da própria mãe.

Francisco fica feliz de ver o filho. Martim conta-lhe que vai ter um irmão, diz que no início não gostou da ideia, mas depois falou com a mãe. Francisco fica orgulhoso do filho.

Tomás está fora de si. Entrega uma carta onde um amigo de Tiago conta que foi ele quem planeou o assalto à casa deles. Tiago chora, admite que foi o culpado e que tudo correu mal. Tomás diz que se arrepende de o ter adotado.

Arminda diz a Diogo que Eduarda está desconfiada dele e não gosta de o ter por perto. Diogo diz que está mais decidido que nunca, vai fazer Eduarda pagar por tudo o que fez de uma vez por todas.

Tina encara André, pede para ele retirar a queixa. André é parvo como sempre e Tina ataca-o com um agrafador. André diz que não vai desistir da queixa, vai até ao fim. Tina declara guerra.

Arminda quer saber o que Prazeres anda a tramar para ter contratado Gabriela. Prazeres quer que ela saia de casa, mas que fique perto para fazer ciúmes a Mafalda. Marco diz que convidou Mafalda para jantar lá em casa.

Na clínica, Carla conta que Tiago apareceu bêbado no trabalho. Beatriz diz que tem pena dele, ele passou por muito e sente-se culpada pela separação dele e Candy.

Candy encontra Tiago de rastos. Ele chora, diz que a culpa da mãe ter morrido é dele, que o pai já sabe a verdade. Candy diz que não tem paciência para o papel de coitadinho. Quer que ele conte tudo de uma vez.

Elsa quer jantar com os sogros e Vasco. Senta-se na mesa deles. Arminda não gosta e faz questão de o dizer. Elsa vai trabalhar triste. Norberto "ralha" com Arminda.

Jantam num ambiente de falsa harmonia. Gabriela entra e Prazeres muito simpática, convida-a para jantar. Catarina percebe o jogo e sai com o pai e Mafalda para irem ao cinema. Prazeres trata mal Gabriela.

Carlos cozinha concentrado. Sara e Diogo brincam com ele e gozam a falar de Prazeres. Carlos fica nervoso, diz que não gosta dela.

Henrique lê a carta do suicida, está furioso. Henrique diz que Tiago admitiu tudo. Planeou o assalto que resultou na morte de Amélia. Henrique diz que eles criaram um miúdo caprichoso e arrogante.

Xana vê nas redes sociais umas publicações de pessoas de férias. Fica com inveja, diz a Joana que gostava de viajar com Afonso. Joana diz que ele está cheio de problemas, se calhar não era boa altura.

Miguel mostra as imagens do videoclip a Tina, diz à mãe que Vasco só filmou Elsa e não acha justo. Tina está com o pensamento ausente, conta que foi pedir para André retirar a queixa e ainda fez pior. Chora, não quer perder o filho.

Elsa e Tina fazem a coreografia da música. Vasco movimenta-se junto delas mas só faz planos de Elsa.