Resumo: 256º Episódio - 21 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo está furioso, encara Eduarda, diz que se ela faz mal à Beatriz acaba com ela de vez! Eduarda quer saber o que ele esconde. Diogo diz que nada aconteceu entre eles no hotel. Conta toda a verdade!

Beatriz diz a Martim para ele ir com ela à próxima ecografia. Martim diz que não quer ir. Beatriz, paciente, tenta convencê-lo, mas decide não insistir.

Eduarda não acredita na versão de Diogo em que nunca estiveram juntos. Ela quer saber porque é que ele a seduziu. Diogo não lhe responde e sai. Eduarda fica furiosa.

A medicação não resultou e Mafalda vai ter de tentar uma nova combinação. Henrique diz que ela não pode voltar a ser negligente. Joana acalma os ânimos.

Carla discute com Sílvia, diz que sabe que ela não tem ido às aulas. Culpa Miguel. Sílvia diz que faltou por causa dela e do pai. Carla diz que ou ela atina ou fica de castigo.

Vasco filma. Elsa e Tina dançam e cantam. Elsa, convencida, acena a uma pessoa e cai redonda no chão. Vasco e Tina riem sem parar. Acham que podem fazer parte de "bloopers".

Tiago liga para o pai, mas ele não atende. Deixa nova mensagem a Candy, pede desculpas e diz que precisa dela. Beatriz diz a Tiago que contou tudo a Diogo, para ele resolver tudo com Candy.

Diogo entra furioso, pergunta ao pai se há alguma novidade sobre a origem das contas ou do colar da mãe. Está farto de ver Eduarda sair impune de tudo. Tem vontade de a matar. Carlos fica preocupado.

Catarina insiste para a avó contratar a mãe para a cozinha do café. Prazeres não está convencida, não confia em Gabriela. Cede por causa da neta. Catarina fica satisfeita.

Juca diz a Xana para fazer uma pausa, está desconcentrada. Sílvia pede à irmã para morar com ela na Herdade, não aguenta a mãe. Xana diz que fala com a mãe, mas só consegue pensar no marido. Tem medo que seja preso.

Marco quer saber porque Mafalda não fala com ele, pergunta se ela já recebeu os resultados dos exames. Mafalda mente, diz que não. Diz que Gabriela quer recuperar a família. Marco não quer saber, diz que gosta é dela.

Eduarda quer saber se Arminda ouviu alguma coisa sobre o Diogo. Arminda controla-se e responde, só sabe que Diogo é um bom rapaz e adora Beatriz.

Afonso conversa com a irmã sobre o julgamento e Martim. Diogo diz que acabaram as tréguas, vai contra Eduarda mas quer que eles se afastem. Afonso e Beatriz não concordam. Juntos são mais fortes.

Diogo conversa com Martim sobre a gravidez de Beatriz e do bebé que aí vem. Fala na importância de ter um irmão, diz que juntos podem tomar conta do bebé e ajudar Beatriz. Martim fica pensativo.

Vasco quer editar o vídeo com a ajuda de Miguel. Rosete entrega uma carta a Tina. Ela abre. Tem de prestar declarações por tentativa de agressão a André.

Marco e André discutem por este ter dito à Mafalda que Gabriela esteve no posto. Marco diz a André que ele vai ficar sozinho, ninguém o atura. André recebe sms e sai sem dizer nada.

Prazeres faz uma entrevista de emprego a Gabriela. Ela aceita todas as condições que Prazeres impõe. Elsa não gosta que Prazeres faça tudo sem a consultar, mas não reclama.

Francisco diz a Beatriz para tentar ter uma relação sem conflitos com Diogo, principalmente por causa do bebé, que não tem culpa de nada. Falam de Tiago, Francisco diz que se ele perde Candy, nunca mais se endireita.

Tiago pede ajuda a Rosete para recuperar Candy. Rosete, firme, diz que ele esgotou todas as oportunidades de voltar a ter Candy, ele nunca a vai fazer feliz, e ela nunca o vai ajudar! Tiago fica furioso.

Carla e André falam sobre Sílvia. Carla sente-se culpada pelo ambiente que criaram em casa, acha que deviam procurar um psicólogo.

Tina está furiosa com André por causa da notificação do tribunal. Tem medo de perder Miguel. Filipe diz para ela se acalmar, vai pensar numa solução. Tina só pensa em agredir André.