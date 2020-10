Resumo: 255º Episódio - 20 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana tem um ataque de pânico, não entende como é que Eduarda é capaz de entregar o filho para se safar. Carla pondera que Afonso seja culpado. Xana fica a pensar nas palavras da mãe.

Afonso está descontrolado, cheio de raiva, diz que já que vai preso mesmo, vai matar a mãe. Ninguém o consegue acalmar até que chega Diogo e abraça o irmão. Afonso chora.

Eduarda fala com Silvério, quer ter a certeza que não há forma de chegarem à origem das contas. Dr. Silvério diz que tudo conduz ao Afonso. Eduarda, sem remorsos, está disposta a tudo para não ir presa.

Elsa e Tina dançam e cantam. Vasco filma. Tina acha que ele filma mais Elsa. Vasco diz que só quer o material para Miguel poder trabalhar.

Carlos limpa a casa enquanto Sara faz os trabalhos de casa. Prazeres entra, fica emocionada quando Sara lhe conta que Carlos vai adotá-la. Prazeres elogia a atitude de Carlos.

Afonso diz a Diogo que a mãe sabe o que faz e que vai preso por um crime que não cometeu se o advogado não conseguir provar nada em cinco dias. Diogo diz que vai pedir ajuda a Carlos.

Beatriz acaba por contar a Mafalda que está grávida de Diogo. Mafalda também conta dos problemas que tem com Marco Paulo. Ficam a conversar.

Vasco filma e dá indicações a Elsa e a Tina. Elsa grava uma mensagem para os fãs. Elsa para as gravações duas vezes, com ciúmes de Tina.

Miguel mostra a Diana o novo software. Joana entra e Miguel sai. Joana diz a Diana que quer pagar todas as despesas médicas e as noites que ela está a falhar no bar. Diana aceita.

Beatriz discute com a mãe. Eduarda diz que Afonso é um sonso e desviou mesmo o dinheiro. Beatriz defende irmão e diz à mãe que ela vai ficar sozinha.

Tiago está de ressaca. Carla percebe e diz para ele ir para casa, não pode ver doentes assim ou corre o risco de ser suspenso. Conta que Beatriz já resolveu a questão da paternidade do filho.

Joana diz à filha que vai estar tudo bem com os exames. André diz a Mafalda para ela estar atenta porque a ex-namorada de Marco já leva o almoço para ele. Joana ouve e critica a atitude de André. Joana consola a filha, que se sente insegura.

André vê a filha e Miguel aos beijos e fica furioso. Sílvia diz ao pai que ela sempre o apoiou e ele não é capaz de a ver feliz. André insulta Miguel, que reage. Sílvia entra no quarto com Miguel e desafia o pai.

Carlos diz que pediu ajuda aos colegas da PJ mas acha que não vão conseguir ajudar Afonso. Diogo não quer pensar no pior.

André e Carla discutem por causa de Sílvia. Carla admite que Sílvia precisa de limites e diz que vai falar com ela.

Arminda diz a Beatriz para ela esquecer a vingança contra a mãe e ir embora com Martim para longe. Beatriz diz que não vai deixar que a mãe fique com a Herdade e saia impune de todos os crimes.

Eduarda aproveita que Martim está sozinho e diz-lhe que o bebé que Beatriz espera vai ser o filho preferido dela porque é fruto de um grande amor. Beatriz manda a mãe embora. Martim fica inseguro.

Xana tem dúvidas em relação a Afonso, ficou a pensar no que a mãe disse. Diana diz que não conhece bem Afonso mas que não põe as mãos no fogo por ninguém.

Afonso desabafa com Diogo, diz-lhe para ter cuidado pois Eduarda pode fazer mal ao filho que Beatriz espera. Xana quer saber se Afonso é culpado. Este fica furioso.

Eduarda estranha que Arminda ainda esteja na Herdade. Ela diz que ficou preocupada com os "miúdos". Arminda diz a Eduarda que a função dos pais é proteger os filhos. Eduarda finge não perceber o comentário.