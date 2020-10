Resumo: 254º Episódio - 19 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos faz jantar especial para falar com Sara. Diogo diz ao pai que tudo vai correr bem porque ele tem um coração de ouro. Diogo recebe chamada de Beatriz. Sara abraça Carlos quando ele diz que a quer adotar.

Xana preparou surpresa para Afonso. Ele está em pânico com o julgamento, acha que vai preso e Xana vai esquecer-se dele. Xana tira a roupa, Afonso finalmente cala-se. Beijam-se.

Francisco e Rosete abatidos. Ela está preocupada com Candy mas sabe que ela é forte. Falam de Afonso, esperam que Juiz perceba que a única culpada é Eduarda.

Beatriz, nervosa, pede desculpas a Diogo por ter mentido, diz que o filho é dele mas que pretende criá-lo sozinha. Diogo fica zangado e magoado, diz que ela é igual à mãe.

Carla fica espantada quando Sílvia aparece com Miguel, diz que ele dormiu lá. Carla diz que continua a haver regras em casa, mm sem o André a morar lá. Sílvia fica chateada e sai com Miguel.

Mafalda nervosa, Marco diz que vai estar tudo bem no resultado dos exames. Tomás de partida para Londres, quer saber o que aconteceu com a mulher. Tiago irritado diz que não quer lembrar-se da morte da mãe.

Beatriz e Eduarda falam do julgamento. Eduarda cínica diz que prioridade sempre foram os filhos. Beatriz diz ao irmão que a mãe contou que ela está grávida a Martim e o Diogo já sabe que vai ser pai. Xana chocada.

Diogo conta ao pai conversa com Beatriz, diz que decidiu desistir dela mas nunca do filho. Falam do julgamento. Diogo preocupado com Afonso. Carlos espera que Eduarda seja condenada.

Discutem sobre o videoclip. Elsa enerva-se com as ideias de Tina e Vasco. Sai chateada. Vasco diz a Tina que têm de gravar muitos planos para Miguel ter material suficiente para editar.

Carla entrega caixa com pertences a André que fica irritado porque os colegas assistem à cena. Discute com Carla. Marco Paulo e Silva gozam com André que fica furioso.

O julgamento começou. Eduarda é interrogada, diz que nunca iria usar a Fundação para enriquecer. Acha que foi vítima de vingança. Fala sobre inimigos. Afonso incrédulo.

Tiago bebe, deixa mensagem à Candy, fala sobre haver novidades sobre o caso da morte da mãe. Pede para ela voltar para casa, diz que precisa dela ao seu lado.

Henrique tenta falar com Diana. Ela diz que não apresentou queixa porque teve pena de Joana, nada teve a ver com ele. Ele escolheu ficar calado, para ela relação acabou. Henrique sai frustrado.

Afonso é interrogado, diz que assinou todos os documentos sem saber do que se tratava porque confiava na mãe. Tiago entra bêbado e acusa Eduarda. Juiz manda Tiago sair da sala.

Arminda espera que Eduarda fique presa. Norberto acha que Eduarda vai arranjar forma de safar-se. Diogo conta que Beatriz reconheceu que filho é dele mas quer criar o filho sozinha. Diz que não vai abdicar do filho.

Beatriz e Francisco testemunham a favor de Afonso, diz que ele assinou tudo porque confiava na mãe. Eduarda faz papel de vítima e apresenta provas que incriminam Afonso por tudo. Todos chocados.