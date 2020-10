Resumo: 253º Episódio - 16 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara e Martim conversam, ele pergunta à mãe se Sara pode viver com eles. Beatriz explica que isso é uma decisão do tribunal. Martim diz que quer ficar longe de Eduarda, ela ouve. Beatriz lembra-se de Rodrigo.

Xana diz à mãe que se faz de forte quando está com Afonso mas tem muito medo que ele vá preso. Carla diz que tudo vai correr bem. Xana diz que Eduarda é muito má, não se importa de fazer mal aos filhos.

Arminda pergunta a Miguel se está tudo a correr bem com Vasco. Miguel elogia o trabalho dele. Este atende chamada de Elsa e aceita ir à Figueira fazer videoclip. Arminda diz a Vasco que ele fica a trabalhar.

Lídia tem pena da situação de Sara. Carlos diz que quer ficar com Sara, adotá-la. Lídia diz que não é ela que decide. Carlos diz que sabe que seria um bom pai para Sara.

Eduarda, cínica, diz que não vai deixar que Afonso seja castigado por algo que ela fez. Afonso diz para ela dizer a verdade. Eduarda diz que tudo vai correr bem.

Prazeres encontra Filipe e conversa com ele. Fala sobre o que sente por Carlos, acha que o perdeu. Casimiro entra e Prazeres pergunta o horário das confissões.

Marco quer formalizar a queixa do atropelamento, diz a Diana que acha que sabe quem é o culpado. Diana diz que não vai apresentar queixa e só quer esquecer o que aconteceu. É fria com Henrique, que fica desolado.

Tiago desabafa com Tomás por causa de Candy. Tomás diz ao filho que tem de ir a Londres, há novidades sobre o caso da morte da mãe. Tiago fica nervoso, diz para o pai não ir.

Eduarda tenta conversar com Martim sobre Sara. Ele é frio. Eduarda aproveita e conta-lhe que Beatriz está grávida. Martim fica chocado.

Carlos diz a Diogo que ainda não contou à Sara que falou com Lídia porque não lhe quer dar falsas esperanças. Diogo diz que ele é um grande homem, vai fazer por Sara o que já fez por ele. Carlos fica emocionado.

Martim está transtornado, acusa Eduarda de estar a mentir. Eduarda diz para ele falar com Beatriz, ela vai ter um filho com o Tiago e ele vai receber menos atenção, além de que vão ter um filho mesmo deles. Martim, magoado, grita com ela.

Prazeres e Gabriela discutem. Gabriela encontra problemas em todas as propostas de emprego que consegue. Catarina diz à avó para contratar a mãe para o café.

Elsa diz a Vasco que tem tudo tratado, vão para a Figueira da Foz gravar o videoclip. Pergunta se não houve problemas com Arminda.

Martim encara a mãe, quer saber se ela está grávida. Beatriz diz que sim e explica porque não contou antes, diz que o pai do bebé é Diogo. Martim diz que ela vai ter um filho dela, de verdade. Beatriz diz que ele também o é.

Tiago fica furioso ao ver Candy sair da casa com as suas coisas. Discute com ela e ainda a ofende. Candy fecha-se no carro e chora. Tiago arrepende-se.

Elsa pede a Carlos para falar com Prazeres, para interceder por ela. Carlos diz que não ajuda gente mal-intencionada. Filipe fala com Carlos, também é sobre Prazeres. Elogia-a, quer saber se Carlos não pondera uma relação com ela.

Vasco discute com os pais. Pede um voto de confiança, diz que tem feito tudo bem. Quer ir à Figueira fazer o vídeo com Elsa. Prazeres diz que não autorizou Elsa a ir.

Beatriz está furiosa com a mãe por ela ter contado ao Martim que está grávida. Eduarda mente, diz que não o fez por mal, mas assim já todos sabem a verdade. Beatriz diz que o filho que espera é de Diogo.

Carlos faz um jantar especial para falar com Sara. Diogo diz ao pai que tudo vai correr bem porque ele tem um coração de ouro. Diogo recebe uma chamada de Beatriz. Sara abraça Carlos quando ele diz que a quer adotar.

Xana preparou uma surpresa para Afonso. Ele está em pânico com o julgamento, acha que vai preso e Xana vai esquecer-se dele. Xana tira a roupa, Afonso finalmente cala-se.