Resumo: 250º Episódio - 13 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres faz chantagem emocional para Marco Paulo ir ao jantar com Toy. Ele farto de ouvir a mãe, aceita. Catarina tem pena do pai e diz que também vai.

Tiago mente ao pai, diz que Beatriz espera um filho dele e Candy vai ter de perceber.

Martim despede-se de Candy. Ela encara Beatriz, acusa-a de ser uma sonsa e mentirosa. Beatriz conta a verdade, diz que o filho que espera é de Diogo e Tiago só disse que era dele para a ajudar. Candy fica furiosa.

Prazeres janta com a família, Elsa e o duplo de Marco Paulo. Prazeres fica furiosa com Elsa ao descobrir que não é Marco Paulo que está ali.

Carla diz a André que pediu um empréstimo para comprar a parte dele da casa. André está confiante que ela não vai conseguir. Sílvia diz que falou com Tina e ela ficou de pensar se a aceita em casa dela.

Raul diz a Norberto que tem tudo pronto. No dia seguinte, parte para França de carro. Rita ouve. Henrique fala com Rita sobre a queixa que Sara fez, sugere que ela vá ao posto esclarecer as coisas. Rita sorri, desconfortável.

Diogo conta a Carlos que disse a verdade no posto. Rita trocou o medicamento e provocou a morte de Mário. Carlos diz que tomou uma decisão e vai ficar com Sara. Diogo diz que isso só o tribunal pode decidir.

Candy e Tiago discutem. Candy diz a Tiago que ele mentiu porque tinha esperança de criar o bebé com Beatriz e voltar para ela. Tiago não quer discutir. Candy, farta de ser maltratada, decide ir para casa da avó.

Henrique mostra a Tiago o resultado da análise à seringa. Rita tentou matar Beatriz. Fala também sobre o caso de Mário. Tiago diz que suspeita que Rita trocou o medicamento, mas não tem provas. Henrique manda prender Rita.

Marco e André procuram Rita, dizem que têm um mandado de captura contra ela por tentativa de homicídio contra Beatriz. Carlos liga a Rita, mas não consegue fazer com que ela se entregue.

Rita, ao telemóvel com Carlos, diz que já sabe que a polícia anda à sua procura. Pede para ele não deixar Sara sozinha e para ele tomar conta da irmã e desliga.

Filipe ajuda Raul a colocar as malas no carro. Entram para beber um café. Rita fica em pânico ao ver o jipe da guarda e esconde-se na bagageira do carro de Raul.

Raul oferece café a todos os clientes quando repara que as filhas estão tristes. Elsa fica furiosa quando Raul diz que quem fica a gerir o café é Prazeres.

Prazeres está furiosa porque Elsa a enganou. Norberto diz que Raul está de partida. Arminda diz à irmã para despedir-se dele ou vai arrepender-se.

Beatriz diz a Tiago que contou à Candy que filho que espera é de Diogo, não quer ser responsável pelo fim do casamento deles. Tiago fala com Beatriz sobre Rita, diz que ela a tentou matar. Já está a ser procurada.

Filipe despede-se de Raul. Este diz que ele foi o melhor Padre que a Vila já teve. Raul entra no carro e vai arrancar quando Henrique pede para ele esperar. Rita, na bagagem, fica em pânico.

Sara diz que não sabe nada de Rita. Diogo e Carlos dizem que ela está a ser procurada pela polícia. Ficou provado que tentou fazer mal à Beatriz. Carlos diz para Sara ser forte.