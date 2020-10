Resumo: 249º Episódio - 12 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita faz uma chamada, faz-se passar pela rececionista do hospital. Quer saber se os resultados das amostras que Tiago enviou para análise estão prontas. Fica aliviada ao saber que não há notícias ainda.

André e Carla discutem. Sílvia, farta dos pais, diz que se um deles não sai de casa, vai viver com Miguel. André ri. Sílvia diz ao pai para ele retirar a queixa que fez contra Tina.

Diana manda Vasco organizar todas as revistas. Vasco diz a Miguel para o fazer. Este diz que se o reality for para a frente, deixa de trabalhar ali. Vasco fica preocupado porque vai perder a sua privacidade.

Eduarda pergunta ao Dr. Silvério se ele acha que a estratégia de culpar Afonso, vai funcionar. O Dr. diz que sim. A câmara grava tudo.

Diogo diz a Tiago que sabe que ele não teve nada com Beatriz e que o filho é dele. Tiago mantém a sua postura, diz que filho é dele e que o vai criar junto com Beatriz.

Sara está muito abatida. Quer saber se Carlos a deixa viver com ele se Rita for presa. Carlos diz que ainda não se sabe o que irá acontecer. Sara diz que ela não tem ninguém e não quer morar com Rita. Carlos promete ficar com ela.

Prazeres quer que Joana feche a taberna para ela jantar com Marco Paulo, cantor. Joana diz que não pode fazer isso. Reserva mesa. Afonso indignado porque mãe bateu em Xana. Xana não quer apresentar queixa.

Rosete perplexa quando Candy lhe conta que Tiago e Beatriz vão ter um filho. Rosete diz que ela tem de pensar se consegue viver com a nova realidade. Candy diz que vai perder Tiago de vez.

Beatriz já contou a Carla que toda a gente pensa que filho que ela espera é de Tiago. Carla diz Beatriz para contar a verdade o quanto antes, chega de mentiras, diz para ela pensar em Martim. Falam sobre Rita.

Henrique diz a André para tirar o carro do parque da guarda. Sara interrompe. Diz que quer apresentar uma queixa. Diz que descobriu que a sua irmã, Rita matou o seu pai.

Rita encara Tiago, diz que não ia fazer nada a Beatriz e confirmou no laboratório do hospital que não há nada para análise. Tiago diz que chamou a polícia, eles estão a tratar de tudo. Rita sai irritada.

Henrique tenta perceber se Sara diz a verdade ou só está a acusar a irmã porque se zangou com ela. Sara diz que ouviu discussão da irmã com Diogo. Ela matou mesmo o seu pai. Henrique quer fazer mais perguntas.

Diogo encara Beatriz, convida-a para jantar, quer falar com calma. Ela recusa. Diogo diz que sabe que filho é dele e vai lutar. Diz que está disposto a ir até às últimas consequências. Beatriz fica angustiada.