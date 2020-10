Resumo: 248º Episódio - 9 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres fica indignada com a proposta de Raul para ela ficar a gerir o café. Arminda não percebe a irmã. Acha que é uma boa oportunidade e ela devia sentir-se orgulhosa de Raul confiar nela.

Raul despede-se de Rosete e Francisco. Elsa diz a Xana que não deviam ter dado a pen, com o primeiro episódio, ao segurança. Mafalda discute com Marco, diz que a mãe era incapaz de atropelar alguém e fugir.

Henrique diz a Joana que Marco está muito empenhado no caso de Diana, ela tem de confessar. Joana diz que precisa de tempo. É muito simpática com Diana e ela estranha.

Beatriz, nervosa, diz a Tiago que ele não devia ter dito que era o pai do bebé. Tiago diz que é a melhor forma de afastar Diogo de vez. Só quer ajudá-la. Eduarda quer saber a verdade. Tiago confirma que o filho é dele.

Diogo, revoltado, já contou tudo ao pai. O ex-militar diz que tem a certeza que o filho que Beatriz espera é dele. Carlos diz que ela pode ter tido uma recaída com Tiago. Diogo confirma que Rita matou Mário.

Catarina fica incrédula quando a mãe diz que não chegou a um acordo com Tomás e recusou voltar à Taberna. Gabriela fala da doença de Mafalda, tem receio que ela contagie Marco ou mesmo Catarina.

Raul fala com as filhas sobre a viagem, diz que depois vão ver quem vai ficar a gerir o café. Elsa pensava que era ela. Rosete faz um discurso para homenagear Raul, que fica emocionado.

Diogo tem pena de Sara, diz que Rita fez asneira mas tem a certeza de que a adora. Sara diz que isso não interessa. Rita matou o pai e ainda tentou fazer mal à Beatriz. Devia ir presa.

Tiago diz a Candy que Beatriz está grávida e o filho é dele. Jura que não a traiu, diz que cometeu um deslize e pede desculpa. Candy reage mal e vai para o quarto.

Elsa diz a Vasco que tem uma forma de Prazeres perdoar o resto da dívida: um jantar com Marco Paulo, o cantor, ou melhor, arranjou um duplo dele. Vasco acha que vai correr mal.

Arminda diz a Raul que não conseguiu convencer Prazeres. Raul pede a Arminda para ficar a tomar conta do café até ele encontrar alguém de confiança. Elsa vê Arminda e fica em pânico com a decisão do pai.

Prazeres desliga o telemóvel emocionada. Marco quer saber o que se passa. Prazeres, eufórica, diz que Toy, o cantor, vai à Vila Brava jantar com eles, a convite de Elsa.

Xana discursa em frente à câmara. Eduarda fica furiosa ao vê-la ali e humilha Xana, ela responde à letra e Eduarda dá-lhe um forte estalo. Xana sai a chorar. A câmara gravou tudo.

Diogo pressiona Beatriz, quer saber em que momento ela esteve com Tiago. Beatriz decide mentir, diz que sim esteve com Tiago e o filho é dele. Diogo continua sem acreditar.

Rita faz uma chamada, faz-se passar pela rececionista do hospital. Quer saber se os resultados das amostras que Tiago enviou para análise estão prontas. Fica aliviada ao saber que não há notícias ainda.

André e Carla discutem. Sílvia, farta dos pais, diz que se um deles não sai de casa, vai viver com Miguel. André ri. Sílvia diz ao pai para ele retirar a queixa que fez contra Tina.

Diana manda Vasco organizar todas as revistas. Vasco diz a Miguel para o fazer. Este diz que se o reality for para a frente, deixa de trabalhar ali. Vasco fica preocupado porque vai perder a sua privacidade.

Eduarda pergunta ao Dr. Silvério se ele acha que a estratégia de culpar Afonso, vai funcionar. O Dr. diz que sim. A câmara grava tudo.

Diogo diz a Tiago que sabe que ele não teve nada com Beatriz e que o filho é dele. Tiago mantém a sua postura, diz que filho é dele e que o vai criar junto com Beatriz.

Sara está muito abatida. Quer saber se Carlos a deixa viver com ele se Rita for presa. Carlos diz que ainda não se sabe o que irá acontecer. Sara diz que ela não tem ninguém e não quer morar com Rita. Carlos promete ficar com ela.